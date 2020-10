Diễm My khoe cơ thể đẹp mỹ mãn sau "Tình yêu và tham vọng", bất ngờ là Nhã Phương, Lan Ngọc cũng có động thái y chang

Thời gian gần đây, 3 nữ diễn viên Diễm My, Nhã Phương, Lan Ngọc thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những bức hình tương tự nhau. Mới nhất, bộ ba cùng đăng ảnh trong phòng tập và ở quán bar, bối cảnh tương tự nhau khiến fan gần như có thể chắc chắn một điều rằng 3 cô nàng sinh năm 1990 này đang xuất hiện với nhau trong một dự án nào đó, rất có thể là bộ phim điện ảnh mà trước đó Diễm My từng khoe hình ảnh đọc kịch bản với Nhã Phương.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Diễm My, Lan Ngọc, Nhã Phương đều khiến công chúng phải trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Đặc biệt, với loạt ảnh trong phòng tập, Diễm My, Lan Ngọc còn khiến fan ngưỡng mộ khi khoe vòng eo vạn người mê không chút mỡ thừa.

Diễm My khoe cơ thể đẹp hoàn hảo khi diện trang phục tập luyện ôm sát.

Lan Ngọc cũng không kém cạnh khi khoe vòng eo đẹp mỹ mãn.

Trong khi đó Nhã Phương không khoe eo vẫn khiến người xem mê đắm bởi nhan sắc gái một con trông mòn con mắt.

Tiếp đó, 3 cô gái còn đồng loạt đăng ảnh "đi đu đưa đi" trên bar.

Trước đó, cả 3 cũng đăng ảnh đi làm móng.

Cách đây ít lâu, Diễm My chia sẻ cô đã hoàn thành dự án điện ảnh mới. Hiện tại, mọi thông tin về dự án này của Diễm My vẫn đang được giữ kín, thế nên những động thái mới nhất của Diễm My, Lan Ngọc, Nhã Phương càng khiến khán giả thêm phần tò mò, phấn khích chờ đón sự hợp tác của 3 cô nàng sinh năm Canh Ngọ.

Có thể nói dù còn gây ra những tranh cãi về diễn xuất nhưng tên tuổi Diễm My chưa bao giờ hết hot. Ngay sau Tình yêu và tham vọng, cô nàng tiếp tục chứng tỏ sự "đắt show" của bản thân khi lao vào một dự án mới. Ngoài đóng phim, hiện tại Diễm My còn đảm nhiệm chức viện phó của một viện đào tạo thẩm mỹ tại TP.HCM. Cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh làm mẫu ảnh quảng bá cho các thương hiệu có tiếng. Diễm My bày tỏ cô luôn tiếp thu những ý kiến đóng góp của khán giả để hoàn thiện bản thân từng ngày.