Diễm My gây xúc động mạnh với cảnh quay dỗi hờn Nhan Phúc Vinh: "Anh nở với mình một nụ cười đã hạnh phúc cả ngày!"

Tập 55 Tình yêu và tham vọng lên sóng tối qua đã khiến cảm xúc của người xem vỡ òa, đặc biệt ở phân cảnh 2 nhân vật chính giãi bày nỗi lòng, công khai tình cảm dành cho nhau. Sau khi hết lần này đến lần khác là người chủ động nhưng vẫn bị Minh (Nhan Phúc Vinh) lờ đi tình cảm, Linh (Diễm My) đã tức giận đến mức mắng chàng tổng tài là "đồ tồi", sau đó đùng đùng bỏ đi khiến Minh phải lẽo đẽo chạy theo.

Cảnh "chàng vội đi theo nàng" khiến khán giả thích thú.

Đến khi hai người có không gian riêng tư đối diện với nhau, Minh lại hỏi Linh một câu vô cùng "lãng nhách" rằng: "Cô bị làm sao vậy? Giờ này muộn lắm rồi, cô muốn đi đâu nữa chứ?".

Bắt được rồi, nhưng lại hỏi một câu thật quá sức vô vị: "Cô bị làm sao vậy?"

Nghe vậy, Linh tức tối nói: "Đúng, tôi bị làm sao đó! Tôi rất làm sao đó!".

Bao nhiêu âm thầm chịu đựng, bao nhiêu nỗi tủi thân đau khổ, bao nhiêu kìm nén bấy lâu trong lòng bỗng dưng vỡ òa trong giây phút ấy, Linh quyết không giữ chúng trong lòng nữa mà một lần trút hết với Minh: "Anh có biết yêu đơn phương khổ sở như thế nào không? Tôi đã thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi, anh thừa biết mà, đúng không?".

"Âm thầm tương tư, âm thầm quan tâm đến anh, nhưng bởi vì đó chỉ là tình cảm của riêng tôi nên tôi cũng chỉ dám giấu đi. Anh nở với mình một nụ cười đã hạnh phúc suốt cả ngày..."

"Tôi chỉ muốn nói với anh là tôi rất tủi thân mà lại không dám. Vì tôi có tư cách gì để mà tủi thân? Là tôi đơn phương tình nguyện mà. Nhưng giờ thì sao? Rõ ràng anh nói anh thích tôi, rõ ràng chúng ta đều biết, nhưng anh vẫn lờ đi, anh vờ như không. Hãy nói cho tôi biết đi, là tại sao vậy?" - từng lời của Linh nói ra đều chất chứa nỗi xót xa khiến khán giả cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô.

"Rõ ràng anh nói anh thích tôi, rõ ràng chúng ta đều biết, nhưng anh vẫn lờ đi, anh vờ như không. Hãy nói cho tôi biết đi, là tại sao vậy?"

Cả Diễm My và Nhan Phúc Vinh đều chạm đến trái tim khán giả với khoảnh khắc này.

Yêu một người đơn phương, nguyện làm tất cả vì người ấy mà không cần đáp trả, nhưng đến khi phát hiện người ấy cũng yêu mình, Linh lại phải chứng kiến người đó cố tình phủ nhận tình cảm, dù giờ đây giữa họ chẳng có gì ngăn trở nữa, thử hỏi có người con gái nào không tủi thân, buồn khổ?

Trong phân cảnh này, có thể nói Diễm My đã thể hiện rất tròn vẹn cảm xúc của nhân vật Linh. Diễn xuất bằng ánh mắt của cả Diễm My và Nhan Phúc Vinh đều đủ sức chạm tới trái tim khán giả. Ngay cả phần đài từ, vốn không phải thế mạnh của Diễm My cũng đã được cô khắc phục. Cách nhả chữ, nhấn nhá, sao cho vừa đủ để đẩy cảm xúc của khán giả lên tới đỉnh điểm đã được Diễm My kiểm soát rất tốt.

Đặc biệt là ở khoảnh khắc trước khi nụ hôn diễn ra, khi Linh hỏi Minh một câu cuối rằng: "Anh có tình cảm với tôi không?", tình yêu dồn nén và cả những nỗi đau chất chứa trong ánh mắt 2 người nhìn nhau khiến fan phải "đau tim".

Điều gì đến cũng đến, nụ hôn cuối cùng đã tới trong khung cảnh lãng mạn như mơ. Khoảnh khắc những vòi nước phun trào giống như sự bùng nổ của tình yêu và những lời chúc phúc dành cho đôi trẻ, còn khán giả hẳn đã có một đêm mất ngủ khi chứng kiến cặp đôi mà họ yêu mến cuối cùng cũng chính thức bày tỏ tình cảm dành cho nhau, sau gần nửa năm trời. Vâng, chính xác là gần nửa năm trởi!