Diễm My được khen hết lời khi hát nhạc phim "Tình yêu và tham vọng", Nhan Phúc Vinh xuất hiện "đặc biệt" khiến fan reo hò phấn khích

Ngày 31/10 vừa qua, Diễm My 9x đã tổ chức fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp tại Hà Nội để tri ân tình cảm của khán giả dành cho cô sau bộ phim Tình yêu và tham vọng. Trong sự kiện, Diễm My gây bất ngờ cho khán giả khi khoe giọng hát với ca khúc nhạc phim. Chất giọng trong trẻo của Diễm My tạo thiện cảm cho người hâm mộ. Mặc dù là dân "ngoại đạo" nhưng Diễm My xử lý ca khúc một cách chỉn chu, không bị chênh phô dù thử sức với những nốt cao.

Diễm My hát nhạc phim Tình yêu và tham vọng trong buổi fan meeting tại Hà Nội.

Vừa hát, nữ diễn viên vừa có màn giao lưu với khán giả. Cô còn thân thiện dắt tay một fan nhí lên song ca cùng mình. Trong buổi off fan của Diễm My có sự góp mặt của dàn diễn viên Tình yêu và tham vọng như Huyền Lizzie, Thùy Anh, Vũ Ngọc Trâm, Phan Thắng... tuy nhiên cũng vắng mặt 3 nam diễn viên rất được yêu mến trong phim là Nhan Phúc Vinh, Mạnh Trường, Thanh Sơn. Lý do là bởi cả 3 ngôi sao này đều đang bận thực hiện những dự án mới nên không thể góp mặt.

Người khiến fan tiếc nuối nhiều nhất vì không tái ngộ Diễm My ở sự kiện lần này không ai khác chính là Nhan Phúc Vinh. Tuy nhiên, chàng tổng tài của Tình yêu và tham vọng cũng có một màn xuất hiện "đặc biệt" trong sự kiện, đó chính là khi hình ảnh của Nhan Phúc Vinh và Diễm My được chiếu trên màn hình xuyên suốt phần trình diễn ca khúc nhạc phim của nữ diễn viên.

Nhan Phúc Vinh xuất hiện "đặc biệt" trên... màn hình trong phần trình diễn của Diễm My.

Fan Tình yêu và tham vọng được xem lại những màn diễn bùng nổ "chemistry", những cảnh quay thân mật, những khoảnh khắc đốn tim của cặp đôi Minh - Linh bên cạnh thưởng thức giọng ca của "chính chủ", đây có thể nói là một trải nghiệm "có một không hai" đối với các fan cứng yêu thích bộ phim.

Fan bồi hồi cảm xúc khi được xem lại hình ảnh của Minh - Linh trong phim.

Diễm My nắm tay một fan nhí trong phần biểu diễn của mình.