Diễm My bị đào lại clip ăn cơm gác chân lên ghế, lấy tay xỉa răng nhưng fan lại khen tới tấp vì "nhạc nào cũng nhảy"

Mới đây, fanpage của chương trình Cuộc đua kỳ thú bất ngờ đăng tải một clip cắt ra từ bộ phim điện ảnh Chạy đi rồi tính. Trong clip, Diễm My - Hứa Vĩ Văn là nhân vật trung tâm. Cả hai diễn cảnh một đôi vợ chồng đang ngồi ăn cơm với con nhỏ. Người vợ vừa ăn vừa nạt nộ chồng, than thân trách phận mình, rồi kết thúc bằng cảnh cô vợ hất đổ cả mâm cơm.

Điều khiến khán giả ấn tượng nhất là trong clip, Diễm My bất ngờ hóa thân thành nhân vật cô vợ đanh đá, có phần "đồng bóng" này. Không còn là một cô nàng Phan Hoàng Linh dịu hiền trang nhã của Tình yêu và tham vọng, Diễm My trang điểm đậm, gương mặt nhìn sắc sảo, ghê gớm. Cô nàng ăn vận sexy nhưng lại có tướng ngồi "bá đạo" khi cho chân lên ghế, vừa ăn vừa lấy tay xỉa răng.

Cảnh Diễm My ngồi ăn cơm gác chân lên ghế, lấy tay xỉa răng trong "Chạy đi rồi tính"

Sau khi đoạn clip này được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ với diễn xuất của Diễm My. Đặc biệt là những fan chỉ mới biết đến Diễm My gần đây qua những bộ phim như Cô ba Sài Gòn hay phim truyền hình Tình yêu và tham vọng. Họ không thể ngờ Diễm My thanh thuần như ngọc nữ lại có ngày trở thành một bà cô õng ẹo, chửi chồng như hát hay như vậy. Nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Diễm My trong phân cảnh này. Một số khán giả cũng cho rằng dù còn gây nhiều tranh cãi về diễn xuất, nhưng Diễm My rất nỗ lực thay đổi, đa dạng các vai diễn. Nhìn lại sự nghiệp làm nghề của người đẹp Canh Ngọ, có thể thấy cô nàng "nhạc nào cũng nhảy", đã từng thể hiện nhiều tuyến vai đa sắc màu và cho thấy sự tiến bộ từng ngày.

Diễm My phải tự làm xấu hình ảnh rất nhiều trong bộ phim điện ảnh hài này.

Chạy đi rồi tính là bộ phim hài hành trình lấy trung tâm là gia đình của nữ ca sĩ phòng trà Elizabeth Phương Trinh (Diễm My 9x). Chồng cô là Đông Hùng (Hứa Vĩ Văn), luôn chỉ ở nhà chăm sóc cho cậu con trai Subin (Trọng Khang), đồng thời bán sữa đậu nành để kiếm thêm tiền trang trải cho những bộ xiêm y diêm dúa của vợ.

Elizabeth Phương Trinh ngoài 30 vẫn mơ ước viển vông trở thành ngôi sao trong làng ca nhạc. Biến cố xảy đến khi gia đình vô tình có mặt tại một vụ cướp tiệm trang sức. Kẻ xấu vô tình lọt vào máy quay của Subin, và cuộc rượt đuổi hài hước diễn ra từ đây. Đồng hành với Elizabeth Phương Trinh, Đông Hùng và bé Subin lúc này còn có nữ đặc vụ Mỹ Lệ Tuyền (Việt Hương).

Được biết, cảnh quay trên bàn ảnh của "vợ chồng" Diễm My - Hứa Vĩ Văn đã làm "hao tâm tổn trí" ê kíp không hề nhỏ khi Diễm My diễn nhiều lần chưa đạt. Mãi tới khi đạo diễn "ép tới đường cùng", nữ diễn viên mới có thể hoàn thành cảnh quay một cách ưng ý nhất. Thời điểm đó, Diễm My từng chia sẻ: “Tôi biết mình từng bị gắn mác "bình hoa di động", và vẫn đang trong quá trình xóa bỏ định kiến đó. Tôi tâm niệm rằng "cần cù bù thông minh" và sẽ cố gắng chứng tỏ sự tiến bộ kể từ Chạy đi rồi tính cho tới về sau”.

Để thể hiện vai diễn người phụ nữ 30 tuổi vẫn mơ mộng hão huyền, chẳng hề nghĩ cho chồng con Elizabeth Phương Trinh, Diễm My đã bỏ ra bốn tháng để đi thực tế ở các phòng trà, theo dõi cuộc sống của những ca sĩ hát lót nơi đây, đồng thời học hỏi từ danh ca Bảo Yến.