Diễm My bảo vệ Nhan Phúc Vinh trước nghi vấn cư xử không đẹp, cố tình "lơ" bạn diễn trên sóng trực tiếp

Mới đây, trong khuôn khổ lễ trao giải VTV Awards, Nhan Phúc Vinh đã khiến một bộ phận fan Tình yêu và tham vọng thất vọng khi cho rằng anh đang cố tình "lơ đẹp" bạn diễn Diễm My trên sóng trực tiếp. Khi được yêu cầu phát biểu cảm nghĩ về bạn diễn nữ của mình (những người có tên trong danh sách đề cử Nữ diễn viên ấn tượng), thay vì nhắc tới bạn diễn tương tác nhiều nhất là Diễm My, Nhan Phúc Vinh lại nói về Lã Thanh Huyền và ca ngợi đàn chị.

Diễm My - Nhan Phúc Vinh trong phim "Tình yêu và tham vọng".

Chuyện không có gì đáng nói nếu như trước đây, Nhan Phúc Vinh và Diễm My không vướng nghi vấn "cạch mặt" nhau, mà chủ yếu ở phía Nhan Phúc Vinh. Trong suốt quá trình tham gia bộ phim, Nhan Phúc Vinh chưa từng nhắc tên Diễm My, không hề tương tác với bạn diễn trên mạng xã hội, thậm chí cả hai không kết bạn Facebook.

Sau khi lễ trao giải VTV Awards kết thúc, chia sẻ với Afamily về khoảnh khắc Nhan Phúc Vinh không nhắc tên mình trên sóng, Diễm My nói rằng mọi chuyện chỉ là ở vấn đề phân chia. Hơn nữa khi đóng phim, Nhan Phúc Vinh thân với Lã Thanh Huyền hơn nên sẽ nói về Lã Thanh Huyền, còn Thanh Sơn thân và có nhiều cảnh tương tác với Diễm My nhất nên Thanh Sơn sẽ nói về cô. Diễm My chia sẻ cô cảm thấy vấn đề này là hết sức bình thường.

Diễm My xinh đẹp tại lễ trao giải VTV Awards.

Nói về mối quan hệ đồng nghiệp với Nhan Phúc Vinh trước đó, Diễm My cho biết cả hai vẫn là đồng nghiệp tốt. Bản thân cô rất trân trọng và quý mến Nhan Phúc Vinh. Cô cũng rất thấu hiểu tính cách khép kín, người ngoài nhìn vào cho rằng lạnh lùng của Nhan Phúc Vinh vì bản thân cô cũng từng là người như vậy.

Mới nhất, trên fanpage của mình, Diễm My cũng đăng tải dòng trạng thái bùi ngùi khi sắp phải chia tay Tình yêu và tham vọng. Nữ diễn viên viết: "Chỉ còn 1 tuần nữa, bộ phim Tình yêu và Tham vọng sẽ kết thúc, đánh dấu thời gian hơn nửa năm khán giả màn ảnh nhỏ đồng hành cùng phim và My. Chặng đường đó có những lúc thật vui nhưng cũng có lúc thật buồn, My xin được một lần nữa cảm ơn những khán giả đã luôn yêu thương, động viên My cũng như nhân vật Linh trong suốt những tháng ngày qua.

My cũng gửi lời cảm ơn tới rất rất nhiều khán giả đã dành thời gian, công sức và không ngại ngày đêm bình chọn cho My ở giải VTV Awards.

Mong rằng, khi phim kết thúc My và mọi người sẽ vẫn có thêm thật nhiều chủ đề để chia sẻ với nhau. Cảm ơn những ấm áp của cả nhà và cùng theo dõi bộ phim tới tập cuối ngày 16/9 nhé".