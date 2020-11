Gặp Diễm My 9x sau khi bộ phim Tình yêu và tham vọng kết thúc mới hiểu tại sao đạo diễn Bùi Tiến Huy từng khẳng định anh đã casting rất nhiều ngôi sao từ Nam ra Bắc, nhưng "chỉ có Diễm My mới toát lên thần thái Phan Hoàng Linh". Diễm My ngoài đời giống Phan Linh đến nỗi cô thừa nhận không hề phài "thoát vai". Từ lối sống giản dị cho tới nét tính cách hết mình cho công việc, đặt gia đình lên hàng đầu... Diễm My đều giống nhân vật của mình một cách kỳ lạ. Thậm chí là cả những ý kiến trái chiều, Phan Linh trên phim từng "ăn" gạch đá thế nào, Diễm My ngoài đời cũng "nếm" không ít trái đắng.

Thế nhưng, lại cũng giống như Phan Linh, luôn kiên trì đeo đuổi một mục đích tới cùng, Diễm My, sau nhiều sóng gió và vấp ngã, thừa nhận đã xây dựng cho bản thân được một "hệ miễn dịch" đủ mạnh để tự bảo vệ mình trước miệng lưỡi thế gian, hệ miễn dịch giúp cô có khả năng dẹp sang một bên những gì người khác nghĩ để tập trung cho những việc mình muốn làm, và cuối cùng là tận hưởng thành quả mình đạt được.

Diễm My 9x.

Người của công chúng gặp bình luận trái chiều là đương nhiên!

Bộ phim "Tình yêu và tham vọng" đã kết thúc, Diễm My mất bao lâu để "thoát vai" Phan Hoàng Linh?



Vai Phan Hoàng Linh quá gần với tôi nên tôi không cần phải thoát ra. Mọi suy nghĩ, quan điểm của Phan Linh cũng giống như suy nghĩ của Diễm My ở ngoài đời. Tôi cũng là một người đặt gia đình lên hàng đầu, trong công việc thì luôn cố gắng làm những gì mình cho là đúng. Đối với tình yêu hay lý tưởng sống, tôi luôn theo đuổi đến cùng.

Nếu tôi đã yêu hay theo đuổi một điều gì đó, cho dù có nhiều ý kiến trái chiều, hay phải trải qua những vấp ngã, khen chê, tôi vẫn cố gắng vượt qua hết. Người xung quanh nói gì, mình cũng chỉ tham khảo, chắt lọc thôi, và trên hết, nó không quan trọng bằng việc mình muốn làm cái gì.

Thời điểm đóng Tình yêu và tham vọng, Diễm My đã phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực, bạn nghĩ sao về việc ngôi sao có antifan?

Tôi nghĩ rằng mỗi người là một cá tính khác nhau, lớn lên ở môi trường sống khác nhau và họ nhìn cuộc đời qua lăng kính độc nhất của riêng họ. Vậy nên mình không thể bắt một người có quan điểm y chang mình, hành động giống mình hay bắt buộc phải thích mình.

Chúng ta luôn có những ấn tượng ban đầu về người khác, thích hay không thích. Ngay cả người bình thường cũng có thể tạo ra những cảm xúc trái chiều như vậy, thì tôi nghĩ người của công chúng họ gặp phải những bình luận khen chê là chuyện đương nhiên thôi.

Người nghệ sĩ hay sống thiên về cảm xúc, ví như bản thân tôi là sống 100% theo cảm xúc, nên nếu mình chưa xây dựng cho bản thân được một "hệ miễn dịch" về mặt tâm lý đủ mạnh thì mình sẽ dễ bị tổn thương. Và thực sự có những giai đoạn tôi bị tổn thương sâu sắc, có thể vì bản thân chưa bao giờ gặp phải tình trạng đó trước đây. Thời điểm đó tôi như bị trầm cảm, không thể cân bằng cảm xúc tâm lý của mình.

Diễm My tìm cách thoát khỏi những bình luận tiêu cực như thế nào?

Từ ngày mẹ mất, tôi cũng có những suy nghĩ về cuộc đời rất khác. Cuộc đời của một người vô cùng ngắn ngủi, Tôi muốn rằng khi mình nhắm mắt xuôi tay, thứ mà tôi nhớ về là những việc mình đã làm được hơn là những điều người khác nghĩ về mình. Và thà là mình chấp nhận khen chê mà làm được những điều mình thích còn hơn là vì những điều đó mà bỏ cuộc.

Trước đây tôi là người rất quan tâm tới hình ảnh, tôi thậm chí còn search Google mỗi ngày xem 24h qua có những bình luận gì, những thông tin gì liên quan đến mình. Tôi đã từng ngồi đọc hết tất cả các comment khen chê của khán giả. Nhưng tới một lúc khi bản thân cảm thấy đọc đã đủ, chắt lọc đã đủ, thì tôi ngừng lại. Lúc đó, tôi còn xóa luôn cả Facebook và Instagram trong điện thoại, sau này có gì cần đăng thì lại tải các App về, sau đó lại xóa... để hạn chế thời gian lê la trên mạng xã hội, tránh tối đa những ảnh hưởng tiêu cực lên bản thân. Thời gian đó tôi để dành làm những việc có ý nghĩa hơn.

Gần đây Hoa hậu Hương Giang là một trường hợp điển hình của việc người nổi tiếng phải chịu áp lực từ antifan. Diễm Mỹ nghĩ sao về hành động tuyên chiến mạnh mẽ, thậm chí đòi dùng pháp luật để xử lý antifan của Hương Giang?

Tôi nghĩ mỗi người có cách xử lý khác nhau. Là người từng lâm vào hoàn cảnh như vậy, tôi đưa ra giải pháp cho mình là im lặng, còn người khác có cách xử lý của họ, tôi không đánh giá.

Nhưng thực ra trong mỗi con người luôn có bản năng phản kháng khi ai đó nói gì không đúng hay xúc phạm, nói xấu mình. Vậy thì tại sao thời điểm phải đối đầu với antifan, Diễm My không giải thích, hay xử lý mọi chuyện mạnh tay như Hương Giang vậy?

Vì tôi đã có một bài học rất đắt giá về chuyện đó rồi! Tôi có giải thích mà, nhưng mọi chuyện lại càng lún sâu thêm! Và trong lúc mình mất kiểm soát về mặt cảm xúc thì bao giờ hành động của mình cũng sai! Cho nên tôi cố gắng trong cuộc sống, bất cứ khi nào cảm thấy cảm xúc đang lấn át thì mình sẽ không làm gì cả. Chỉ khi nào lý trí lên làm chủ thì mình mới ngồi lại suy nghĩ và xử lý việc đó.

Thời điểm Diễm My đóng Tình yêu và tham vọng là khi mẹ vừa mới qua đời, sau đó lại phải đối diện với những bình luận trái chiều, liệu đã bao giờ Diễm My rơi vào tận cùng của cảm xúc tiêu cực?

Như đã từng chia sẻ trong một chương trình talkshow, tôi có nói rằng nhiều lúc mình đã muốn chết, vì không còn tìm thấy điều gì tươi đẹp ở cuộc sống nữa. Cuộc sống khi đó với tôi như một giọt nước mắt khổng lồ. Có những thứ xảy ra không đúng như mong muốn, ước nguyện của mình, như việc mẹ tôi qua đời. Có giai đoạn tôi cứ tự hỏi tại sao con người ta lại cay đắng với nhau như vậy?...

Và trong con người tôi khi đó tồn tại 2 con người, một con người luôn muốn đấu tranh, kẻ còn lại muốn buông bỏ. Từ nhỏ đến lớn, tôi là người luôn cố gắng đấu tranh rất nhiều. Khi cuộc sống hôn nhân của ba mẹ không hạnh phúc, chính tôi là người đấu tranh và đưa ra quyết định cùng mẹ dọn ra ngoài sống. Trong công việc học tập, diễn xuất hay bất cứ việc gì, tôi cũng luôn đấu tranh như vậy. Và đôi khi, tôi cảm thấy mình cô độc trong hành trình đấu tranh đó.

Nhưng dù sao thì con người đấu tranh trong tôi dường như lớn hơn con người buông bỏ, tôi cố gắng ý thức mình đang nghĩ gì, cố gắng tìm những phương pháp để vượt qua vũng đen đó, ví dụ tìm đến thiền, vận động thể chất, kết nối với mọi người nhiều hơn... Nó giúp tôi thoát khỏi tâm trạng bi quan đó.

30 tuổi, nhưng trong đầu tôi chỉ ở đâu đó cái ngưỡng 23, 24

Ở tuổi 30, Diễm My 9x tự tin có gì trong tay?

Tôi có sự cố gắng, nỗ lực và may mắn. Dù trải qua nhiều biến cố nhưng tôi luôn cảm thấy mình được ông trời cho mình nhiều thứ khác để bù đắp. Ở lứa tuổi này tôi cảm thấy mình có thể tự lập tất cả mọi thứ, có khả năng mua nhà mua xe, có những người nhân viên mình tự trả lương, có công ty riêng, tương lai cũng có những kế hoạch, mục tiêu...

Về tài chính, tư duy cảm xúc, tôi đã trưởng thành hơn 10 năm trước rất nhiều. Tôi vẫn còn giữ cuốn sổ cách đây 10 năm, khi tôi ngồi ghi ra những mục tiêu của mình cho năm sau, cho 5 hay 10 năm nữa, giờ nhìn lại thì tôi đã vượt xa những mục tiêu đó rất nhiều rồi và tôi cảm thấy đó là nguồn động viên rất lớn với bản thân mình. Tôi hài lòng về tuổi 30 của mình, dù còn rất nhiều thứ có thể cải thiện hơn.

Ở tuổi 30, tôi cũng tiếp nhận mọi thứ cởi mở hơn, tôi xem những người xung quanh như một nguồn tư liệu vô giá để mình học hỏi từ họ.

Có thứ gì khiến Diễm My đặc biệt hối tiếc không?

Điều tôi hối tiếc nhất là đã không kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Trước đây tôi rất nóng tính, thích tự do, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Nóng tính cộng với tự do thành bốc đồng. Tôi thể hiện sự bốc đồng này với tất cả mọi phương diện trong cuộc sống, kể cả người thân. Thế nên có đôi khi tôi làm tổn thương mẹ, tổn thương bạn bè, người thân yêu... Đó chính là điều tôi hối tiếc nhất.

30 tuổi, Diễm My đã đặt mục tiêu lấy chồng, sinh con hay chưa?

Mỗi người có tuổi sinh học khác nhau. Người ta thấy Diễm My 9x đã 30 tuổi nhưng tôi luôn cảm thấy trong đầu tôi chỉ ở khoảng đâu đó cái ngưỡng 23, 24 (cười). Hôn nhân cũng vậy, mỗi người có một mức độ sẵn sàng cho hôn nhân khác nhau. Cá nhân tôi là người phóng khoáng, tôi chưa bao giờ đặt ra cho mình mục tiêu đến tuổi nào là phải lấy chồng, sinh con. Thế nên đến khi nào cảm thấy bản thân thực sự sẵn sàng, tôi sẽ thông báo cho mọi người biết (cười).

Bạn trai My thì sao, anh ấy có sốt ruột không?

Bạn trai cũng chạc tuổi tôi thôi, anh còn trẻ và cũng như tôi, muốn tập trung cho sự nghiệp. Hơn nữa hiện tại tôi vẫn còn đang để tang mẹ, nên chuyện này cả hai đều chưa nghĩ đến.

Diễm My đã về ra mắt gia đình bạn trai hay chưa?

Từ khi quen nhau được khoảng 6 tháng, tôi đã gặp gia đình cô chú. Tới hiện tại, cả hai cũng đã quen nhau được 4 năm.

Shopping, "đu" trend như một cực hình!

Diễm My nghĩ sao nếu có người nói bạn không biết tận hưởng cuộc sống, cứ lao đầu vào làm việc như một con thiêu thân?

Bạn trai tôi cũng từng nói vậy. Tôi thực sự là người thích làm việc. Tôi thích kết hợp công việc với đi chơi, nếu đi chơi không tự dưng bản thân lại cảm thấy bồn chồn không yên. Không biết là sai hay đúng, nhưng quả thật là lúc nào tôi cũng tất bật. Nhiều lúc tôi thấy đầu óc mình nhiều thứ quá, không khi nào cảm thấy thanh thản được. Có lẽ vì tôi cảm thấy cuộc sống này ngắn quá, mình sinh ra phải có sứ mệnh gì đó, mình phải tận dụng sự sống này để thực hiện sứ mệnh đó. Không rõ tôi nghĩ như vậy có "bay" quá không? (cười).

Mỗi lần tôi đóng phim hay làm gì đó, tôi cũng nghĩ nó lớn hơn những việc mình làm. Ví như việc đóng phim, tôi không nghĩ chỉ để chiếm lấy hào quang, kiếm tiền. Đương nhiên đó là những thứ bắt buộc phải có để mình tồn tại, nhưng bên cạnh đó, tôi cũng suy nghĩ những điều lớn hơn. Tôi nghĩ rằng đây là công việc truyền tải cảm xúc và những người xem bộ phim, theo dõi vai diễn của mình sẽ học được những cách xử lý trong cuộc sống hoặc được tuyền cảm hứng để bước tiếp... Tôi luôn suy nghĩ những việc mình làm liệu có tác động tích cực gì đến người khác hay không.

Tôi cảm thấy mình luôn tất bật, nên tôi cũng muốn sống chậm hơn, để cuộc sống cân bằng hơn.

Yêu công việc như thế, Diễm My có sở thích như những cô gái bình thường khác hay không, ví như đi shopping chẳng hạn?

Nhìn lại tôi thấy mình chưa bao giờ làm những thứ vì mình, giống như kiếm tiền là để giúp cho gia đình, thì kể cả việc shopping, tôi cũng chỉ luôn tâm niệm trong đầu bộ đồ này để mặc sự kiện này, món trang sức này để đóng bộ phim kia... nhìn chung là luôn phục vụ cho công việc, phục vụ cho một mục đích nào đó, chứ chưa bao giờ là phục vụ cho cái tôi bản thân mình hết. Nhìn lại tôi nhận ra đó cũng là một thiếu sót lớn của bản thân.

Điều này có vẻ hơi kỳ lạ...

Tôi cũng thấy kỳ lắm. Tôi cực kỳ lười đi shopping, chỉ nghĩ tới thử đồ là tôi thấy ngán, thấy mệt lắm rồi! Ngay cả việc đi spa, chỉ khi nào đóng một bộ phim dài, da dẻ xấu quá thì tôi mới dành thời gian cho việc này, chứ đang không mà bảo vào nằm trong đó mấy tiếng đồng hồ chắc tôi chịu không nổi!

Trước đây, tôi là người cực kỳ xuề xòa, có thể ra đường mà không makeup, không mặc đồ hiệu. Nhưng sau này mọi người cũng góp ý, nói rằng là người của công chúng, việc mặc đẹp, chỉn chu cũng là một cách tôn trọng khán giả. Thế nên tôi cũng thay đổi bản thân mình rất nhiều.

Diễm My có phải người chạy theo đồ hiệu hay không?

Đồ hiệu đôi khi là một phần thưởng cho mình, đôi khi nó lại là một thứ cần để mình tiếp xúc với người khác. Xã hội ngày càng phát triển, con người nhìn nhau bằng vẻ bề ngoài nhiều hơn. Người giàu có trang bị đồ hiệu, show ra tiện nghi vật chất thì thu hút người khác nhiều hơn. Để thích nghi với cuộc sống đó, tôi bắt buộc phải có những món đồ hiệu. Đó có thể là những món đồ mà nhìn qua, mình có thể dễ dàng tiếp cận người khác hơn, phục vụ cho công việc của mình tốt hơn...

Còn nếu xã hội này không cần đến những thứ đó mà quy hết về những giá trị bên trong, thì tôi nghĩ mình không cần thiết phải có đồ hiệu, mà có thể dùng tiền đó để làm những việc ý nghĩa hơn.

Có những người luôn chạy theo trend, nay họ có thể thích chiếc túi này, mai thích chiếc khác thì lại bán chiếc cũ đi, nhưng tôi thì không thể làm được việc đó, một phần vì cảm thấy mình không có thời gian cho việc đó, còn một phần cũng là vì không thể "đu" trend nổi. Việc cập nhật như vậy đối với tôi như một "cực hình" vậy đó! Nên mỗi khi đi shopping tôi thường chọn những món đồ căn bản nhất, có thể mắc một chút cũng được nhưng nó là món đồ tôi sẽ dùng đi dùng lại.

Món đồ hiệu đắt nhất của Diễm My khoảng bao nhiêu tiền?

Đó là một chiếc đồng hồ khoảng hơn 100 triệu.

Cảm ơn Diễm My đã dành thời gian chia sẻ!