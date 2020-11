Buổi fan meeting của Diễm My đã diễn ra vô cùng thành công khi có sự góp mặt của đông đảo người hâm mộ. Trong suốt buổi họp fan, Diễm My đã cười rất nhiều. Cô bày tỏ trái với ấn tượng của mọi người về một Diễm My có phần "chảnh", lạnh lùng, Diễm My thực sự là một người rất "ngây thơ", vô tư.