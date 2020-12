Diễm My 9X hiếm hoi chia sẻ về bạn trai doanh nhân

"My và Nhã Phương và chị Diễm My thường hay tâm sự và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống với nhau. Có nhiều điều thắc mắc, My vẫn thường hỏi mọi người để mình chuẩn bị thật vững về mặt tâm lý hơn. My vốn là một người không tin lắm về chuyện hôn nhân vì bố mẹ ly dị từ nhỏ đã để lại cho My tổn thương. Không chỉ riêng My mà bất kỳ cô gái nào cũng cần một người đàn ông ở bên cạnh nên My luôn cố gắng chuẩn bị tâm lý và kinh tế thật tốt để có tiếng nói trong cuộc sống gia đình sau này", nữ diễn viên 9X chia sẻ.