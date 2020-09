Diễm My 9x gây ấn tượng với phần trả lời trên sóng trực tiếp VTV Awards, lên tiếng về bộ đầm được khen ngợi và chiếc đồng hồ 2 tỷ

Tối qua (5/9), nữ diễn viên Diễm My 9x đã gây ấn tượng khi xuất hiện trong lễ trao giải VTV Awards 2020. Cô được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng với vai diễn Phan Hoàng Linh của Tình yêu và tham vọng. Đây cũng là bộ phim đánh dấu lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1990 Bắc tiến. Xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc đầm trắng lệch vai xẻ tà đầy quyến rũ, Diễm My được khen ngợi xinh như thần tiên tỷ tỷ.

Diễm My xinh đẹp nổi bật tại lễ trao giải VTV Awards 2020.

Trong phần giao lưu với những gương mặt thuộc Top 5 Nữ diễn viên ấn tượng nhất, MC Thành Trung đã đặt câu hỏi cho Diễm My vì cô có lẽ là nhân tố "đặc biệt" nhất trong dàn nữ chính năm nay. Nam MC hỏi suy nghĩ của Diễm My khi lần đầu tiên Bắc tiến đã được ghi danh trong bảng vàng đề cử VTV Awards.

Đáp lại câu hỏi của Thành Trung, Diễm My đã có phần trả lời lưu loát, ngắn gọn và được khen ngợi vì gói gọn được nhiều thông điệp. Sau khi gửi lời chào đến khán phòng, Diễm My tâm sự cô rất hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu của một sự kiện đặc biệt như VTV Awards, đặc biệt hơn khi đây là chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập VTV. Nói về việc được ra Bắc đóng phim, Diễm My chia sẻ cô cảm thấy vinh dự và tự hào: "My được học hỏi và trưởng thành rất nhiều trong kỹ năng diễn xuất, và quan trọng nhất là được truyền năng lượng tích cực trong khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời Diễm My. Nó là điều rất quan trọng để Diễm My có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tiếp tục tin rằng con đường mình đang đi là đúng".

Vẻ đẹp được nhận xét "không góc chết" của Diễm My.

Được biết, khi Diễm My ra Bắc đóng phim, mẹ của cô mới qua đời. Đây là một cú sốc lớn trong cuộc đời nữ diễn viên. Những đồng nghiệp của Diễm My từng tâm sự rằng vì cú sốc này nên giai đoạn đầu tham gia Tình yêu và tham vọng, Diễm My gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cô luôn được khen ngợi bởi tinh thần nỗ lực từng ngày, từng giờ, cố gắng hoàn thiện bản thân và diễn xuất. Điều đáng nói, tất cả những khó khăn mà Diễm My gặp phải đều được tiết lộ qua lời của bạn bè, đồng nghiệp, nữ diễn viên chưa bao giờ trực tiếp than thở về những khó khăn mình gặp phải trong đời.

Tham gia Tình yêu và tham vọng, Diễm My cũng vấp phải tranh cãi không nhỏ về diễn xuất, tuy nhiên ở giữa "tâm bão", nữ diễn viên cũng được khen ngợi bởi thái độ cầu thị, biết lắng nghe.

Sau khi chương trình VTV Awards lên sóng, trên trang cá nhân, Diễm My cũng chia sẻ những hình ảnh đẹp của cô trong lễ trao giải, đồng thời hé lộ về trang phục thảm đỏ giúp cô nhận nhiều lời khen. Theo Diễm My, vì thời gian gần đây cô hơi "tròn" nên phải tìm mãi mới chọn được một chiếc đầm vừa vặn ưng ý. Được biết, thiết kế mà Diễm My diện lên thảm đỏ VTV Awards là của NTK Lê Thanh Hòa. Ngoài ra, người đẹp cũng tiết lộ chiếc đồng hồ bằng vàng trắng đính kim cương khá nổi bật trên tay mình là của một thương hiệu tài trợ có giá trị lên đến hơn 2 tỷ đồng.