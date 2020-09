Diễm My 9x được khen hết lời vì cử chỉ đẹp với nhân viên đoàn phim "Tình yêu và tham vọng", hành động tưởng chỉ phổ biến với sao Hoa, Hàn

Mới đây, fanpage của nữ diễn viên Diễm My 9x đã đăng tải một clip hậu trường từ tháng 6, thời điểm Diễm My vẫn đang ở Hà Nội để ghi hình bộ phim Tình yêu và tham vọng của đạo diễn Bùi Tiến Huy.

Trong clip, Diễm My xuất hiện với trang phục năng động, trẻ trung và giày thể thao, váy chấm bi. Cô đã tự tay chuẩn bị rất nhiều món quà, là những phụ kiện đắt tiền như giày, túi xách... từ một nhãn hàng nổi tiếng để tặng cho từng nhân viên đoàn phim. Trong hậu trường, Diễm My tỏ ra vô cùng đáng yêu khi tay xách nách mang hàng loạt túi quà, đi taxi đến trường quay để tặng cho các nhân viên. Cô nàng bộc bạch rằng số quà này rất nặng nhưng do bản thân cũng... tập tạ hàng ngày nên việc mang vác không quá khó khăn.

Hình ảnh (cắt từ clip) Diễm My tặng quà cho nhân viên đoàn phim.

Nữ diễn viên tâm sự đây là lần đầu cô Bắc tiến, thế nên cô rất muốn tặng quà như một lời cảm ơn, và cũng để đánh dấu một kỷ niệm đẹp với đoàn phim Tình yêu và tham vọng. Trong hậu trường, từ đạo diễn, D.O.P đến các nhân viên khác trong đoàn phim đều tỏ ra vô cùng bất ngờ khi nhận được món quà của Diễm My.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, trên fanpage của Diễm My, nhiều khán giả đã để lại lời khen ngợi cho hành động đẹp, cách ứng xử khéo léo, lại tình cảm của nữ chính Tình yêu và tham vọng. Một số khán giả cho rằng, hành động các sao mua quà, chiêu đãi đoàn phim... họ thường thấy báo chí đăng tải với các ngôi sao Hoa, Hàn... thì nay, ở Việt Nam cũng đã xuất hiện những diễn viên "có lòng" như Diễm My.

Được biết, trên phim trường, Diễm My là một nữ diễn viên chăm chỉ và nỗ lực, cô cũng nhận được tình cảm yêu mến của không chỉ đạo diễn, đồng nghiệp mà còn cả của các nhân viên hậu trường. Khi tham gia bộ phim Tình yêu và tham vọng, nữ diễn viên cũng gây ra nhiều tranh cãi về diễn xuất trên mạng xã hội, tuy nhiên thái độ cầu thị, sẵn sàng đón nhận các bình luận trái chiều của Diễm My cũng từng khiến cư dân mạng phải dành lời khen ngợi cho cô.