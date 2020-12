Diễm My 9X diện váy gợi cảm, hạnh phúc với đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ "Tình yêu và tham vọng"

Chiều 8/12, BTC đã tổ chức buổi họp báo công bố khởi động Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2020 công bố 24 hạng mục giải thưởng trong lĩnh vực Điện ảnh, Truyền hình và Phim chiếu mạng.

Họp báo có sự tham dự của các đạo diễn, nghệ sĩ được yêu thích: NSND Thanh Nam, Trần Nghĩa, Xuân Nghị, Hà Trí Quang, Lãnh Thanh, Minh Luân, Duy Khánh, Hồ Bích Trâm…

Xuất hiện tại họp báo, Diễm My 9X cũng không giấu được niềm vui khi nằm trong đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất: "Sau 6 năm quay lại với truyền hình thì Diễm My rất vui khi được đề cử trong giải thưởng Ngôi Sao Xanh, được gặp gỡ anh em trong nghề và rất mong mình gặp nhiều may mắn trong giải thưởng năm nay".

Diễm My 9X gợi cảm trong chiếc váy tím khoe vai trần nõn nà.

Năm nay cô vinh hạnh được đề cử "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" nhờ vai diễn ấn tượng trong bộ phim "Tình yêu và tham vọng".

Khánh Ngô.

"Nam thần học đường" Otis.

Lãnh Thanh xuất hiện trong bảng đề cử nhờ vai diễn trong bộ phim điện ảnh "Chị Chị Em Em"

Quỳnh Châu.

Nghệ sĩ Thanh Nam chia sẻ: “Đây vừa là niềm vui và sự vinh dự của Thanh Nam khi được đề cử các vai diễn trong phim Làm rể Mười Xuân, Bánh mì ông Màu và phim chiếu mạng Vương miện xương rồng. Cảm ơn khán giả đã yêu mến và ủng hộ Thanh Nam”.

Hà Trí Quang.

Là một trong những diễn viên nhận được đề cử ở cả hạng mục Điện ảnh và Truyền hình khi góp mặt trong 3 dự án phim "Mắt biếc", "Nhà trọ Balanha" và "Ráng chiều ấm áp", diễn viên Trần Nghĩa cho biết: “Đây là lần đầu tiên Trần Nghĩa được đề cử trong một giải thưởng có quy mô lớn thế này, không chắc Trần Nghĩa sẽ giành được cúp Ngôi Sao Xanh năm nay không nhưng được ngồi cùng anh chị nghệ sĩ đã là một niềm vui rồi. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và bình chọn cho Trần Nghĩa”.

Duy Khánh lọt đề cử với nhiều webdrama ấn tượng.

Xuân Nghị.

Đạo diễn Đức Thịnh vừa được đề cử vừa là thành viên hội đồng nghệ thuật, tuy nhiên khi được hỏi liệu có sự công bằng khi chấm giải anh thẳng thắn cho biết BTC sẽ không có sự ưu ái nào riêng cho bản thân mình.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn.

Hội đồng nghệ thuật là những tên tuổi uy tín trong làng điện ảnh Việt Nam.

Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 7 - năm 2020 sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 6/1/2021 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.