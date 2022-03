Diễm My 9X: Đằng sau những bộ váy kiêu sa, tôi là cô gái nhút nhát, sợ hãi đám đông!

Diễm My 9X có 1 mùa phim Tết nhiều trải nghiệm khi góp mặt trong dự án vướng khá nhiều lùm xùm - 1990. Đóng cùng Nhã Phương và Lan Ngọc, dĩ nhiên Diễm My khó lòng tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh. Tuy nhiên, nữ diễn viên 9X tỏ ra khá bình thản. Cô trải lòng nói về Nhã Phương và Lan Ngọc chứ không hề né tránh.

"Diễm My 9X là 1 cô gái rất hay buồn"

Sau khi xem phim 1990, nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của Diễm My 9X tốt hơn nhiều so với những dự án trước đây chị đã tham gia. Diễm My nghĩ sao về điều này?

Cá nhân Diễm My biết diễn xuất của mình thường xuyên gây tranh cãi nên trước khi quay phim thì My đã "cầu cứu" cô Hồng Vân, chị Trác thuý Miêu và chị Ngọc Hiệp. Cô Hồng Vân dạy My về cách đọc thoại làm sao cho cảm xúc nhất, chị Ngọc Hiệp hướng dẫn về cách nhấn nhá câu thoại vì mọi người đã chỉ ra điểm yếu của My chính là lời thoại không được tốt.

Để hoàn thành tốt vai diễn, My đã phải cố gắng luyện tập rất nhiều với các anh chị, nhờ đó mà lời thoại trong phim 1990 lần này My làm tốt hơn rất nhiều. Thú thật khi thấy phát âm của mình tốt lên My cũng muốn tự thưởng cho bản thân về những nỗ lực, cố gắng đã bỏ ra trong những ngày trước đó.

Ngoài ra khi tham gia phim 1990 thì My cũng nhận được sự giúp đỡ từ Lan Ngọc và Nhã Phương. Cả hai bạn diễn của My đều là những diễn viên giỏi, hai bạn luôn chia sẻ, hỗ trợ để My hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Trong phim 1990, Diễm My 9X hóa thân thành một cô gái có cái nhìn tiêu cực về tình yêu và hôn nhân. Không biết ngoài đời thực thì chị quan điểm như thế nào về tình yêu?

Trên phim mọi người cũng thấy nhân vật Jessica của My đã chứng kiến cảnh ba mẹ sống bên nhau mà chẳng có hạnh phúc. Chính vì điều này nên cô ấy sợ hôn nhân, tuy nhiên trong sâu thẳm trái tim thì Jessica vẫn mong muốn được hạnh phúc. Còn quan điểm ngoài đời thật của Diễm My về tình yêu là vừa đi vừa học, sai ở đâu sẽ sửa ở đó và đặc biệt không quá cực đoan như nhân vật Jessica.

Tuy nhiên khán giả khi xem phim cũng thấy ở phần cuối thì nhân vật Jessica đã thực sự thay đổi về mặt suy nghĩ, cô ấy nhìn mọi thứ mềm mại hơn. Bởi vì trong tương lai xảy ra vấn đề gì mình không biết trước được, có thể những chuyện xấu ập đến thật nhưng đâu đó cũng sẽ xuất hiện những chuyện tốt diễn ra. Nó giúp mình có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

Những người tiếp xúc với Diễm My vẫn thường hay nói: "My là một cô gái rất hay buồn" dù My có bạn bè và thường xuyên xuất hiện chỗ đông người nhưng thật lòng mà nói My chưa bao giờ quen với điều này.

My nhận thấy bản thân mình có nhiều sự mâu thuẫn, chẳng hạn như My xuất hiện tại hàng nghìn sự kiện với hình ảnh tự tin diện những bộ váy lộng lẫy, kiêu sa nhưng thực chất My lại đang rất nhút nhát. Cảm giác lúc nào cũng sợ hãi đám đông, đôi lúc lại thấy cô đơn dù mình có nhiều bạn bè để chia sẻ.

Diễm My 9X có cho rằng showbiz là nơi khó tìm bạn để chia sẻ hay không?

Diễm My nghĩ việc tìm bạn trong showbiz khó hay dễ phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm, suy nghĩ của từng người. Khi mình chân thành với đồng nghiệp, thì đương nhiên mình cũng sẽ được họ quý trọng và tin tưởng.

Bản thân My trong showbiz gặp rất nhiều "ca khó" và chứng kiến nhiều sự cạnh tranh. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại My luôn nghĩ, nếu vì thành công của mình mà đạp người khác xuống thì sau này mình sẽ mất đi một người bạn. Thực tế hơn 10 năm nay My làm việc mặc dù có sự cạnh tranh nhưng bao giờ mình cũng học hỏi người đó ở những điểm tốt và luôn mở lòng để họ có cơ hội làm bạn với mình.

Trong phim 1990, khán giả cũng sẽ thấy có rất nhiều thông tin trái chiều nhưng Jessica luôn xem Nhã Ca (Nhã Phương), Linh Lan (Ninh Dương Lan Ngọc) là người để học hỏi, chia sẻ. Jessica luôn mong muốn dành hết tình cảm đẹp cho hai người bạn của mình, để cho tới khi già thì cả 3 người vẫn có được kỷ niệm quý giá.

Đóng cửa phòng nhiều ngày vì những lời chê bai tiêu cực

Theo như Diễm My thì các dự án phim chị tham gia thường gây tranh cãi, không biết quãng thời gian đó thì chị đã đối diện với những lời khen chê như thế nào?

Khi đọc những lời khen của khán giả My thường chụp lại để lưu giữ trong một thư mục riêng, mỗi khi có suy nghĩ tiêu cực thì tìm lại tin nhắn đó để mình cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn.

Đối với những bình luận, lời nói chê bai, thú thật là My sẽ lắng nghe, suy nghĩ nhìn nhận lại bản thân mình còn thiếu sót ở đâu thì khắc phục ở đó. My cũng luôn cảm thấy biết ơn tất cả các khán giả đã thẳng thắn khen chê, vì những góp ý đó giúp My trưởng thành hơn.

Vậy với lần tham gia phim VFC Tình yêu và Tham vọng thì sao? Diễm My đã vượt qua chỉ trích tiêu cực như thế nào?

My đóng cửa phòng nhiều ngày để bình tâm và suy nghĩ mọi thứ thật thấu đáo. Sau khi vượt qua những cảm xúc đó, My biết mình cần phải đi tiếp. Đây là bài học của cuộc sống, rằng không có thành công nào dễ dàng nên chỉ có một cách, bản thân phải nỗ lực vượt qua.

Có bao giờ Diễm My cố gắng ép mình sống không thật để giữ hào quang chưa?

My tự thấy mình là người hơi tham vọng. Tham vọng ở đây không xuất phát từ cá nhân My mà đến từ các yếu tố khác. Nếu My không thành công thì xã hội sẽ không tôn trọng mình, My luôn nghĩ như vậy.

My thấy điều này từ chính những người My yêu thương. Khi nghèo khó, điều mà My và người mẹ quá cố nhận lại chỉ là những cử chỉ có phần thiếu tôn trọng.

My tự nhủ mình phải cố gắng vươn lên để làm việc thật chăm chỉ, mình phải thành công để không còn chịu sự dè bỉu nữa. My không muốn lặp lại quá khứ nghèo khổ. My cũng muốn tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình, cân bằng giữa điều mình muốn và xã hội muốn.

Ở tuổi ngoài 30, My đã nhận được cái mình cần, đó là sự tôn trọng của mọi người. Về kinh tế thì bây giờ ổn định một chút. Để có điều này, đôi khi My cũng hy sinh cảm xúc thật của cá nhân. Nhưng My không đánh mất chính mình, cũng chẳng buộc bản thân phải ép mình quá lố. My muốn được tự do làm việc và tự do yêu thương hơn. My mong có được gia đình hạnh phúc suốt cuộc đời chứ không gãy đổ như ba mẹ.

Tết này, lại một năm chị đón xuân một mình. Không còn mẹ bên cạnh, hai chữ đoàn viên có gợi cho chị nhiều xúc động?



Đây là mùa tết thứ ba không có mẹ, nhưng My may mắn khi có công ty quản lý, gia đình bạn trai và nội, ngoại hai bên luôn kề cạnh an ủi, thương yêu. Nhắm mắt lại để cảm nhận, My cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc dù mất đi nguồn yêu thương lớn nhất. My nhận ra bản thân trưởng thành hơn vì biết chấp nhận những mất mát như một lẽ thường trong cuộc đời này và chắc mẹ sẽ mừng khi thấy My tốt hơn từng ngày.

Những kế hoạch trong năm 2022 của Diễm My 9X là gì?

Trong năm 2022 thì My có dự án Giấc mơ của mẹ, dự kiến phát sóng vào giữa năm. Hiện tại thì Giấc mơ của mẹ cần phải quay thêm khoảng 5 tháng nữa. Sau đó, My tiến hành quay phim Tứ Đại Mỹ Nhân cùng Lan Ngọc, Jun Vũ và Phương Anh Đào. Xem như cả năm 2022 sẽ dành cho phim ảnh rồi đó.

Cảm ơn Diễm My vì đã dành thời gian chia sẻ!

