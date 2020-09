Diễm My 9X của "Tình yêu và Tham vọng" suy sụp muốn chết khi vướng scandal bị khán giả tẩy chay

Tập 8 của chương trình truyền hình Chị em chúng mình có sự góp mặt của khách mời là nữ chính phim Tình yêu và Tham vọng - Diễm My 9X.

Trong chương trình, Diễm My đã thẳng thắn chia sẻ về sự cố đáng nhớ trong nghề. Khi cô gặp scandal chỉ vì lỡ đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, Diễm My đã nhận về vô số lời chỉ trích, thậm chí là khán giả còn đòi tẩy chay cô. Khoảng thời gian đó, nữ diễn viên vô tùng tổn thương đến độ nghĩ quẩn. "Tại sao các bạn lại nói những câu cực kỳ nặng luôn. Nói những câu làm tổn thương mình. Mọi chuyện rơi xuống rất bất ngờ làm trong 1 giây phút nào đó mình thực sự muốn chết" - Diễm My 9X kể.

Chị em chúng mình: Diễm My 9X suy sụp muốn chết khi gặp scandal.

Khi mẹ mất, Diễm My cũng rơi vào trạng thái đau khổ suốt một thời gian dài. Mỗi đêm cô phải uống 2 viên thuốc ngủ nhưng vẫn thức trắng. Lắng nghe lời tâm sự đó của Diễm My 9X, các nghệ sĩ khác như Lê Khanh - Thúy Ngân - Hương Giang - Hari Won - Lan Ngọc vô cùng cảm thông cũng như nể phục bản lĩnh của nữ diễn viên.

Diễm My 9X.

Ở một đoạn tình tiết khác, Hương Giang đặt câu hỏi: "Diễm My có sợ bạn trai có người khác không", nữ diễn viên trả lời: "Mình thấy người ta vui thì mình đã làm được một điều tốt. Đối với ai cũng vậy, nếu mình không đóng góp được gì thì cũng không làm cho người ta cảm thấy phiền phức. Nếu giai đoạn đó người ấy tìm thấy tiếng nói khác thì My cũng rất đồng tình".

Ngoài ra, các cô gái của Chị em chúng mình cũng bật mí loạt bí mật liên quan đến áo dài. Nói về thời học sinh diện áo dài, cả Thúy Ngân và Lan Ngọc đều hào hứng kể về kỷ niệm đáng nhớ của mình. Lan Ngọc may một lúc 5 bộ áo dài để thay đổi mỗi ngày. Thúy Ngân lại tiết lộ rằng chỉ cần diện áo dài đi dạo qua dạo lại là nhận được rất nhiều sự chú ý, trầm trồ của các bạn nam trong trường.

Trong khi hai nữ diễn viên đang thay nhau kể thì Hương Giang liền "liếc xéo". Nàng hoa hậu buông lời dằn nhẹ: "Này nhé, thật sự ngày xưa em mà nhìn thấy cái nhóm mặc áo dài đó là em muốn đánh lắm".

Hương Giang - Hari Won - Lan Ngọc - Thúy Ngân chia sẻ câu chuyện về chiếc áo dài.

Câu nói thẳng thắn của Hương Giang khiến mọi người vừa bất ngờ vừa không thể nhịn cười. Hương Giang giải thích rằng thời cấp 3 cô không được diện áo dài như các bạn nữ nên rất ghen tị.

Chưa dừng lại ở đó, Hương Giang còn kể lại hồi bước vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cô thường xuyên được thầy cô khen vì sở hữu chất giọng cao và sáng. Trong một sự kiện ở trường, Hương Giang đảm nhận tiết mục được tất cả mọi người mong chờ và kỳ vọng. Nhưng thay vì mặc vest như cô giáo dặn dò Hương Giang lại bất chấp đội tóc giả và mặc áo dài khiến cả trường ngỡ ngàng xôn xao.

Hành động táo bạo này của Hương Giang cũng là một lời khẳng định về mong muốn được sống thật với giới tính của cô. Bất ngờ, Hương Giang được thầy cô và các bạn ủng hộ. Sau đó, cô cũng có nhiều cơ hội biểu diễn những sự kiện trang trọng hơn và Hương Giang luôn chọn áo dài mỗi khi xuất hiện.