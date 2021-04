Điểm mặt "hot girl ma túy" cùng loạt "sở thích" chung: Khoe của, chịu khó "đánh bóng" hình ảnh và rất chăm nói đạo lý

Trần Thị Diệu Huyền (SN 2000) - hot girl "bún bò Huế" buôn ma túy

Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, ưa nhìn, lại đảm đương là bà chủ quán bán bún nổi tiếng, đối tượng Diệu Huyền kiêm luôn việc bán ma túy ngay tại quán ăn.

Nữ chủ quán bún xinh đẹp muốn làm giàu từ việc buôn bán ma túy

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 20/4, tổ công tác công an thành phố Lạng Sơn phát hiện và bắt quả tang Trần Thị Diệu Huyền đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên đường Ngô Quyền (phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

Tang vật thu giữ khi khám xét nơi ở của đối tượng Huyền

Tang vật thu giữ là 10 viên nén hình đa giác màu vàng, 3 túi nilon bên trong chứa các tinh thể màu trắng được đối tượng khai là ma túy kẹo và Ketamin, hơn 16 triệu đồng.

Được biết, ngoài giao dịch ở ngoài đường phố, Trần Thị Diệu Huyền còn mua bán trái phép chất ma tuý ngay tại quán Bún bò Huế do Huyền làm chủ.

Trần Thị Diệu Huyền tại cơ quan công an

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp quán “Bánh canh cá lóc & Bún bò giò Huế” có địa chỉ tại số 341, đường Bà Triệu (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn). Tại đây, công an thu thêm 38 viên nén ma túy kẹo và nhiều túi nilon chứa ma túy Ketamine, 1 cân tiểu ly điện tử cùng nhiều tang vật liên quan.

Cô gái 21 tuổi này khai, đã quen biết các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh rồi thuê mặt bằng quán kinh doanh trá hình để mua bán ma túy cho những người nghiện khi có nhu cầu.

Nguyễn Thị Trà My (SN 1997) - Hot girl hay nói đạo lý

Trước khi bị bắt vì liên quan đến đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, Trà My thường hay nói chuyện đạo lý trên mạng xã hội, cô gái này còn từng viết status ám chỉ nhắc nhở người khác nên dùng chính bàn tay, sức lao động của mình để kiếm tiền thay vì dùng đến "thứ dơ bẩn" để kiếm tiền.

Như trước đó đã đưa tin, cục Phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội Biên phòng đã bắt giữ 3 đối tượng cộm cán trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh miền Trung. Trong đó, Nguyễn Thị Trà My, SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (phải) là "bóng hồng" của ông trùm đường dây.

Xinh đẹp và đặc biệt thích hóa thân thành những nhân vật cổ trang, ít ai ngờ Trà My chính là "bà trùm" đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Trà My vốn là một cô gái với nhan sắc khá xinh đẹp, từ một cô sinh viên tỉnh lẻ, My nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đô thị Đà thành. Sau khi quen biết và yêu Nguyễn Vũ Trọng, SN 1983, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - ông trùm ma túy. My cũng theo người tình vào con đường "buôn bán cái chết trắng".

Trước khi bị bắt, Trà My thường đăng tải những hình ảnh xinh đẹp lên mạng xã hội. 9X rất thích hóa trang theo phong cách cổ trang và đặc biệt là rất chăm chỉ nói đạo lý.

Viết status khuyên người khác lao động bằng chính bàn tay, sức lực của mình thay vì mấy trò dơ bẩn, thế nhưng chính Trà My lại "nhúng chàm".

Trà My từng viết status "răn" người khác với nội dung: "Còn trẻ khoẻ, còn tương lai sao không tự dùng chính bàn tay của mình đi mà sao phải dùng đến những thứ dơ bẩn ấy vậy ạ? Ở chỗ nào thì trả lại chỗ ấy cho người ta đi bạn ơi, còn sớm để bạn nhận ra trước khi nghiệp quật lại các bạn thì lúc đó cái giá mà các bạn phải trả là rất đắt".

Thế nhưng tiếc thay, sau dòng trạng thái về đạo lý sống thế nào, Trà My lại chính là người buôn bán ma túy, dấn thân vào con đường tội lỗi để rồi phải trả giá quá đắt, mất cả tuổi xuân vì ma túy!

Trương Thị Kiều Trang (SN 1998) - Hot girl cầm đầu đường dây mua bán thuốc lắc rất hay đi chùa, sống sang chảnh và cũng thích nói đạo lý

Trương Thị Kiều Trang (23 tuổi, quê thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) bị bắt hồi giữa tháng 3/2021 vì có liên quan đến đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Bên cạnh đó, có 2 đồng bọn bị bắt giữ để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy là Nguyễn Công Được (19 tuổi, cùng quê Quảng Trị) và Nguyễn Phúc Hậu (27 tuổi, ngụ TP. Hội An, Quảng Nam).

Các đối tượng bị bắt giữ

Trang vốn là nhân viên phục vụ karaoke ở Quảng Trị. Sau khi chồng Trang bị bắt về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy", hotgirl này đã vào Đà Nẵng, lấy vỏ bọc là nhân viên spa để liên hệ các mối lấy ma túy về Đà Nẵng để tiêu thụ. Trong đó, được biết hotgirl này giao nhiệm vụ vận chuyển ma túy cho khách khi có nhu cầu.

Trang thuê một căn hộ hạng sang trên đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để sinh sống chung như vợ chồng với đối tượng từng có tiền án về ma túy là Nguyễn Phúc Hậu.

Ngoài cuộc sống sang chảnh mà người này khoe trên mạng ra thì hotgirl này còn khiến nhiều người mến mộ vì sự thân thiện. Đó là những hình ảnh cô nàng đi chùa, đi từ thiện...

Trang thường xuyên đăng tải thông tin “đánh bóng” tên tuổi của mình, khoe nhiều ảnh về cuộc sống sang chảnh, có nhiều tiền...

Được trời phú cho khuôn mặt xinh đẹp, cô nàng thường ăn mặc sexy, luôn đeo nhiều trang sức, dùng đồ hàng hiệu và thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm sang chảnh, quán karaoke, bar, vũ trường… tại Đà Nẵng.

Cô gái này thường xuyên đi chùa.

Trang cũng hoạt động mạnh trên mạng internet. Trang thường xuyên đăng tải thông tin "đánh bóng" tên tuổi của mình, khoe nhiều ảnh về cuộc sống sang chảnh, có nhiều tiền, quan hệ rộng rãi, với những thú vui xa xỉ.

Trang thường xuyên khoe những bức ảnh sang chảnh, cuộc sống "vạn người mơ"

Ngoài ra cô nàng thường ăn mặc hở bạo, đeo nhiều trang sức, túi hàng hiệu đắt tiền, "check in" với xe sang, cùng thói quen mua sắm "thả phanh" và thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm sang chảnh, quán karaoke, bar, vũ trường… tại Đà Nẵng. Đồng thời, lợi dụng việc này để tiếp xúc với nhiều người, nhiều đối tượng.

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận vì quen biết các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh nên chủ động liên hệ đặt mua ma túy về Đà Nẵng bán với số lượng lớn.