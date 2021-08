Điểm lại 10 trend khai nguồn từ idol Hàn, đâu mới là xu hướng được lòng netizen nhất?

Nhắc đến cái nôi sản sinh ra hàng loạt xu hướng dẫn đầu châu Á, hẳn là ai cũng nghĩ ngay đến Hàn Quốc với số lượng idol cực "khủng". Từ tóc tai, makeup cho đến trang phục, phụ kiện... các thần tượng xứ kim chi bao giờ cũng là "trend-setter" hàng đầu. Và thế rồi, các nghệ sĩ lẫn netizen Việt cứ thế mà "đu" theo ngon ơ.

1. Tóc ngắn tỉa layer - Wendy

Kiểu tóc lí tưởng trong lòng giới trẻ đến tận bây giờ hẳn là tóc bob tỉa layer do cô nàng Wendy (Red Velvet) khai phá. Không biết bao nhiêu salon tóc tại Việt Nam đã nhận về bức ảnh dưới đây kèm theo câu nói: "Cô/Chú/Anh/Chị cứ cắt cho em thế này là được". Vừa cá tính, trẻ trung lại rất đỗi nịnh mặt, trendy, bảo sao tóc layer Wendy này hot thế.

2. Kẹp mái cả chùm - Jennie

Kể từ sau đợt quảng bá Solo, mốt kẹp mái theo Jennie bắt đầu nở rộ. Thay vì chỉ sử dụng 1 - 2 chiếc kẹp đơn sắc, cô nàng chơi nguyên 1 bộ 4 kẹp mỗi bên. Nhờ đó, mái tóc của Jennie nhìn lung linh, sống động hơn hẳn.

3. Giày đạp gót - G-Dragon

Bỗng dưng làm điều gì đó và nó tự động trở thành trend - điều này quả thực đúng với G - Dragon. Uy tín thời trang bậc nhất châu Á, cứ cái gì qua tay "anh Rồng" sau đó sẽ trở nên phát sốt trong cộng đồng giới trẻ. Kiểu đi giày đạp gót trông thì tưởng lười biếng mà lại cứ hút mắt, thời trang theo cách không ai lí giải nổi.



4. Kẹp nơ to bản - Jisoo

Được mỹ nhân YG lăng xê nhiệt tình từ sân khấu cho đến đời thường, kẹp nơ to bản sau đó trở thành hot trend gần như mọi nhà đều thử. Thay vì kẹp ở sau gáy như bình thường, Jisoo chọn biến tấu bằng cách kẹp ở 2 bên mai, mang đến hình ảnh vừa xinh xắn lại thêm đôi phần mới lạ.

5. Makeup trái đào - Sulli

Muốn trông thật đáng yêu, chúm chím, mời bạn thử ngay trend trang điểm trái đào khơi nguồn từ Sulli. Nhuộm 1 màu tóc hồng thật nổi, makeup mắt tối giản, đánh má hồng thật hồng và tô son cùng tông, vậy là xong. Diện mạo bạn giờ đây vừa hây hây lại vừa mơ màng, hút mắt lắm luôn.

6. Quần jeans sặc sỡ - SNSD



Ngược về quá khứ khoảng 10 năm về trước là lúc mốt quần jeans nhiều màu lên ngôi. Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng... không màu gì là 9 cô gái không dám thử. Và thế là nó hot rần rần lên, người người, nhà nhà đổ xô đi tìm mẫu jeans cạp trễ nổi thật nổi.

7. Crop top + jeans ống thụng - Lisa

Hot từ hè này qua hè khác, set đồ: crop top + jeans ống thụng sau khi được Lisa khơi mào đã trở thành tôn chỉ mặc đẹp của hội chị em. Khoe khéo eo thon, che khuyết điểm thân dưới, "hack" chân dài thần sầu, cách mix đồ này hợp lắm với các bạn dáng quả lê hay team bé người.

8. Nhuộm mái - Jennie

Vẫn là Jennie nhưng lần này cô nàng tái xuất với mốt tóc tẩy 2 mái sáng màu sau How You Like That. Yên tâm là kiểu mái này sẽ chơi được lâu lắm luôn, bởi sau khi nhuộm hồng, tóc sẽ phai trở lại nền tẩy bạch kim, nhìn vẫn chất hơn nước cất. Về đến Việt Nam, kiểu tóc này được các bạn trẻ biến tấu, không chỉ hồng hay trắng, mái vàng, mái xanh lá/xanh biển... đều có cả.

9. Tóc mullet - G-Dragon

Tóc mullet có đặc điểm: 2 bên đầu thường cắt ngắn hoặc cạo bớt, tóc sau gáy được nuôi dài hướng ra sau và vuốt sang 2 bên. Và ông hoàng của kiểu tóc này xin được gọi tên G-Dragon. Các nghệ sĩ Việt sau đó đua nhau chạy theo mốt này, từ "người em sinh đôi" Sơn Tùng M-TP, rồi Noo Phước Thịnh... cũng không nằm ngoài trào lưu này, và quả thực ai cũng "bảnh" miễn bàn.

10. Váy tennis - f(x)

Từ 2014, f(x) đã cực ưu ái chân váy tennis khi diện item này với tần suất dày đặc trong đợt quảng bá ca khúc First Love. Sau đó 2 năm, kiểu váy này trở thành cơn sốt tại Hàn. Cho đến tận bây giờ, cứ hè đến là các chị em lại rủ nhau lôi item này ra diện, vừa khoe chân dài lại trẻ trung thấy rõ.

Ảnh: Internet