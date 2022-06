Điểm dạy con đặc biệt của mẹ tỷ phú Elon Musk, tạo nên những đứa trẻ thiên tài và giàu có: Không bao giờ kiểm tra bài tập về nhà của con!

Maye Musk sinh năm 1969, là người Canada gốc Nam Phi. Bà là siêu mẫu quốc tế, chuyên gia dinh dưỡng, diễn giả và là tác giả của cuốn sách “A Woman Makes a plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty and Success” (Tạm dịch: Sống mạo hiểm một cách cẩn thận: Lời khuyên cho cuộc đời phiêu lưu, sắc đẹp và thành công).

Bà Maye Musk

Thành công là vậy nhưng Maye Musk có một tuổi trẻ không hề dễ dàng. Bà gia nhập làng mẫu từ khi mới 15 tuổi, kết hôn năm 22 tuổi và phải chịu cảnh bạo hành gia đình gần 10 năm. Cho đến khi 31 tuổi, bà quyết tâm dứt áo ra đi, một mình làm mẹ đơn thân nuôi 3 đứa con. Tên tuổi của bà được biết đến nhiều nhất nhờ là mẹ của Elon Musk - người giàu nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng không phải ai cũng biết, bà còn có 2 người con khác cũng xuất sắc và thành công. Con trai thứ Kimbal Musk là người sáng lập công ty thực phẩm The Kitchen Restaurant Group, một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Big Green và công ty nông nghiệp đô thị Square Roots. Con gái út Tosca Musk hiện đang là nhà sản xuất, đạo diễn phim và chương trình truyền hình từng đoạt giải thưởng.

Bà Maye Musk và các con

Khi được hỏi làm thế nào để nuôi dạy được những người con trở nên xuất chúng như vậy, bà chỉ khiêm tốn thú nhận rằng bà thật ra… chẳng có bí kíp nào, Maye Musk chỉ dạy con mình về sự chăm chỉ và luôn để các con được sống với những điều mình thích.

Chỉ con làm việc kiếm tiền từ sớm

Maye Musk chia sẻ rằng bà đã bắt đầu làm phụ việc ở phòng trị liệu thần kinh cột sống của bố khi mới 8 tuổi. Bà được trả 5 xu một giờ để giúp bố gửi bản tin hàng tháng. Đến năm 12 tuổi, bà bắt đầu làm lễ tân tại phòng khám. Công việc đó bao gồm ký hợp đồng với bệnh nhân, pha trà cho họ, chụp X-quang và tiếp bệnh nhân. Bà làm việc rất chăm chỉ và được bố trả công hàng tháng chẳng kém người lớn nào. Bà cho biết bố mẹ mình đối xử với các con như người lớn, luôn giúp bà hiểu được giá trị của sức lao động và sự chăm chỉ.

Được thụ hưởng một phong cách giáo dục như vậy nên không quá ngạc nhiên khi Maye tiếp tục sử dụng phương châm dạy con tương tự. Anh em nhà Musk cũng được giao làm phụ việc ở phòng tư vấn dinh dưỡng của bà từ khi còn nhỏ, riêng cô em út còn được bà cho đi học ở một ngôi trường dạy làm người mẫu mà bà cũng đang điều hành lúc đó. Tosca phải học đi catwalk, học cách ứng xử và làm việc vặt cho mẹ. Tất cả những yêu cầu của Maye đều không phải bắt ép mà chính những đứa trẻ luôn thích thú và tự chủ động.

Để con tự quyết định mọi việc

Bà mẹ “siêu thành công” Maye Musk đã từng chia sẻ với báo chí: “Tôi đã nuôi dạy các con tôi như cha mẹ tôi đã nuôi dưỡng tôi với 5 đức tính quan trọng nhất: độc lập, tốt bụng, trung thực, chu đáo và lịch sự. Tôi dạy con về tầm quan trọng của việc làm việc chăm chỉ và làm việc tốt. Tôi không đối xử với các con như em bé cần cưng nựng, cũng không la mắng nạt nộ hay áp đặt. Tôi không bao giờ bắt chúng phải học cái này cái kia. Tôi chẳng bao giờ kiểm tra bài tập về nhà của con: Đó là nghĩa vụ của bản thân các con và chúng phải tự có trách nhiệm hoàn thành”.

Khi lớn hơn, các con sẽ phải tiếp tục chịu trách nhiệm về tương lai của chính mình thông qua các quyết định mà chúng đưa ra. Tosca đã chọn trường trung học cho mình. Tất cả các con bà đều nộp đơn vào các trường đại học mà bà lựa chọn và hoàn thành hồ sơ xin học bổng và vay vốn sinh viên.

“Trẻ con không cần được bao bọc mà cần học cách chịu trách nhiệm. Các con tôi đã được hưởng lợi vì chúng quan sát tôi đã làm việc chăm chỉ để trang trải cuộc sống và nuôi chúng. Khi vào đại học, chúng vẫn sống trong điều kiện dưới mức trung bình, phải ở chung trong khu ký túc xá dột nát, thiếu tiện nghi. Nhưng khi đã thích ứng được, các con sẽ hoàn toàn ổn với những điều đó. Các con không cần và cũng không nên được chiều chuộng. Một khi đã chắc chắn rằng các con đang ở trong một môi trường an toàn thì hãy để chúng tự chăm sóc bản thân và tự lo lấy việc của mình”, bà nói thêm.

Dạy con giá trị của lao động, cách để tự lập và có trách nhiệm chính là kim chỉ nam trong phương châm dạy con của bà Maye Musk. Bà nhận định rằng do các ông bố bà mẹ chưa hiểu được giá trị của những điều này nên thường xuyên lo lắng thái quá cho con. Lời khuyên của bà dành cho họ là hãy để kệ các con tự điền hồ sơ, nộp giấy xin nhập học, dù là trường đại học hay đi xin việc. Dạy con thái độ sống, cách làm người, chứ đừng bao giờ áp đặt hay đòi hỏi chúng phải làm gì.

Nguồn: CNBC