Điểm danh top 3 tinh chất vitamin C bạn không nên bỏ lỡ

1. Lợi ích tuyệt vời từ vitamin C

Vitamin C là chất hoà tan được trong nước, giữ vai trò thiết yếu đối với sức khoẻ như:

- Giảm nguy cơ bệnh tim, huyết áp, các bệnh mạn tính

- Tăng cường hệ miễn dịch

- Tăng khả năng ghi nhớ và trí não minh mẫn

- Giảm nguy cơ bệnh gout

Hoạt chất vitamin C khuyến khích sản sinh thêm các tế bào cần thiết, từ đó giúp tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin C còn là thành phần không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da của hội chị em. Đây là hoạt chất giúp tạo hàng rào bảo vệ da và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong một cách an toàn và hiệu quả.

- Ức chế hình thành melanin, từ đó giúp giảm thâm nám, tàn nhang, thâm mụn

- Dưỡng sáng từ bên trong, làm dịu và làm đều màu da

- Bảo vệ da trước tia UV và tác động từ môi trường bên ngoài

- Kháng viêm, kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn xuất hiện

- Chống oxy hoá và làm chậm quá trình lão hoá

2. Cách sử dụng vitamin C đúng cách

Để vitamin C phát huy hết mọi hiệu quả, nên kết hợp cả đường ăn uống và sử dụng sản phẩm bôi ngoài da. Các loại trái cây như ổi, cam, kiwi hay rau củ như bông cải xanh, cà chua, ớt chuông đều là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Có thể bổ sung vitamin bằng thực phẩm chức năng dạng bột, viên nén hay sủi ở liều lượng vừa phải. Nhưng phương pháp phổ biến nhất vẫn là dùng mỹ phẩm chăm sóc da, trong đó serum vitamin C rất được khuyên dùng bởi nồng độ vitamin C tinh khiết cao.

Nên sử dụng serum vitamin C đều đặn 2 lần sáng - tối mỗi ngày để làn da được nuôi dưỡng từ sáng đến đêm. Một bí quyết nhỏ là bạn nên kết hợp vitamin C và kem chống nắng để tạo nên bộ đôi bảo vệ da hoàn hảo trước tác động từ môi trường bên ngoài. Đồng thời thành phần này còn giúp ức chế quá trình hình thành sắc tố melanin và elastin do tia UV gây ra.

3. Các sản phẩm tinh chất vitamin C được nhiều bạn trẻ ưa chuộng

• Melano CC Whitening Essence

Melano cc là tinh chất dưỡng trắng số 1 Nhật bản dựa trên số lượng bán ra trong 5 năm liên tiếp từ 1/1/2017 - 31/12/2021, theo INTAGE SRI+, Melano CC Essence đã và đang tạo được tiếng vang với khả năng dưỡng trắng và làm mờ thâm nám bằng gấp đôi sức mạnh vitamin C.

Điểm nổi bật của Melano CC Whitening Essence là công thức siêu phân tử kép gồm vitamin C tinh khiết và vitamin E thẩm thấu sâu đến lớp sừng giúp cải thiện thâm mụn, đẩy lùi sạm nám, tàn nhang hiệu quả. Bảng thành phần lành tính còn chứa hoạt chất dưỡng trắng thế hệ mới Alpinia White chiết xuất từ thảo đậu khấu giúp nuôi dưỡng da sáng mịn từ bên trong. Ngoài ra, còn có Dipotassium Glycyrrhizate là chiết xuất từ rễ cây cam thảo hỗ trợ tăng sức khoẻ cho làn da luôn tràn đầy sức sống.

Không như những dòng tinh chất khác, Melano CC Whitening Essence có thiết kế tuýp nhôm độc đáo sẽ hạn chế tình trạng vitamin C nhanh bị oxy hoá khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Ngoài ra, đầu tuýp khá nhỏ, sẽ vệ sinh và tiện lợi hơn mỗi khi sử dụng, không còn sợ lỡ tay lấy tinh chất quá nhiều nữa rồi!

Điểm trừ của em này là không nên sử dụng khi đang xài AHA vì sự kết hợp này dễ tạo "tác dụng ngược".

- La Roche Posay Pure Vitamin C10

Nhà La Roche Posay không làm người tiêu dùng thất vọng khi cho ra mắt dòng serum Pure Vitamin C10 dành riêng cho da nhạy cảm. Sản phẩm chứa vitamin C nguyên chất ở nồng độ cao 10%, dẫn xuất BHA tạo sự đàn hồi giúp da luôn căng bóng, hoạt chất độc quyền Neurosensine và nước khoáng La Roche Posay phục hồi vẻ rạng rỡ cho làn da. Serum này còn ngăn chặn quá trình oxy hoá, hạn chế vết thâm, xỉn màu trên da.

Ở cuối bảng thành phần của em này có chứa cồn khô và hương liệu, mặc dù hàm lượng rất ít vẫn đảm bảo an toàn cho da nhưng các bạn da dễ bị kích ứng vẫn nên cẩn trọng với hương liệu này.

- Balance Active Formula Vitamin C Brightening

Dòng serum từ Anh quốc nổi trội trong việc thúc đẩy sản sinh thêm collagen, tạo tiền đề cho làn da săn chắc và sáng bật tone da. Trong tinh chất nhà Balance có chứa Panthenol, tiền chất vitamin B5 giúp chữa lành vết thương và tổn thương do mụn. Điểm sáng trong bảng thành phần là 6% Illumiscin - chiết xuất từ lá oliu có khả năng làm sáng và đều màu da.

Tuy nhiên sản phẩm này có nồng độ vitamin C khá thấp nên cần sử dụng thời gian lâu dài mới thấy được kết quả rõ rệt.

Hy vọng rằng qua bài viết này bạn sẽ chọn lựa được dòng tinh chất dưỡng sáng da, làm mờ thâm sạm phù hợp nhất cho làn da của mình. Hiểu rõ về da - hiểu về chính mình!