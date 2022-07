Điểm danh những mẫu bàn ghế “quốc dân” được tin dùng trong hệ thống trường học các cấp

Với sứ mệnh "Ươm mầm tri thức Việt", The One luôn dành nhiều tâm huyết để tạo ra những sản phẩm linh hoạt về công năng sử dụng và phù hợp với yêu cầu đặc trưng của các cấp học từ Tiểu học đến Cao đẳng, đại học. Đặc trưng của các sản phẩm bàn ghế trường học mang thương hiệu The One là khung bàn ghế bằng ống thép sơn tĩnh điện trên dây chuyền tự động hiện đại, chất lượng bền đẹp, chống trầy xước, không thấm nước, dễ dàng vệ sinh, thuận tiện khi sử dụng. Mặt bàn ghế bằng gỗ melamine màu tiêu chuẩn sử dụng trong trường học các cấp trên toàn quốc.

Hãy cùng Nội thất The One điểm danh các mẫu bàn ghế học sinh các cấp được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất nhé:

Bàn ghế học sinh BHS102

Là mẫu bàn ghế học sinh cấp I được thiết kế thuận tiện, chắc chắn với 02 ghế rời, dễ dàng sử dụng cho các bé. Là mẫu bàn ghế được thiết kế dành riêng cho học sinh cấp Tiểu học nên các sản phẩm được thiết kế thêm công năng thuận tiện, gồm 02 móc treo cặp sách để các bé dễ dàng treo cặp sách/balo.

Bộ bàn ghế bao gồm 02 cỡ (BHS102A, BHS102B), phù hợp với học sinh cấp Tiểu học.

Bàn ghế học sinh BHS102

Bàn ghế học sinh BHS109

Đây là mẫu bàn ghế dành cho học sinh các cấp có kích thước theo thông tư liên tịch số 26/2011/ TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT do Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Y tế ban hành. Bàn được thiết kế 02 ghế rời, bao gồm yếm gỗ cho học sinh thuận tiện sử dụng.

Bao gồm 04 cỡ (BHS109-3, BHS109-4, BHS109-5, BHS109-6), phù hợp với học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Phổ thông Trung học.

Bàn ghế học sinh BHS109

Bàn ghế học sinh BHS110

Đây là mẫu bàn ghế dành cho học sinh các cấp có kích thước theo thông tư liên tịch số 26/2011/ TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT do Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Y tế ban hành. Bàn học được thiết kế 02 ghế rời, cho học sinh thuận tiện sử dụng.

Bao gồm 04 cỡ (BHS110-3, BHS110-4, BHS110-5, BHS110-6), bàn ghế BHS110 phù hợp với học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Phổ thông Trung học.

Bàn ghế học sinh BHS110

Bộ bàn ghế giáo viên mà học sinh nào cũng nhớ - BGV101, BGV103

Chắc hẳn học sinh nào cũng có kỷ niệm không thể nào quên với bộ bàn ghế giáo viên thân thuộc trên bục giảng. Với gam màu tiêu chuẩn trường học, khung thép sơn tĩnh điện, bộ sản phẩm gồm 1 bàn có hộc ngăn kéo, phù hợp với mục đích & nhu cầu cất giữ đồ của giáo viên.

Bộ sản phẩm có 2 chất liệu: gỗ cao su tự nhiên (BGV101G / GGV101G) và gỗ melamine (BGV101 / GGV101)

Được ưa chuộng bởi thiết kế hiện đại, chất lượng bền bỉ cùng sự đảm bảo tin cậy từ thương hiệu "quốc dân" Nội thất The One - Tiền thân là Nội thất Hòa Phát, chắc chắn rằng các bạn học sinh sẽ được tiếp theo năng lượng, hứng thú hơn trên con đường tri thức vươn xa.

Ngày 05.01.2022, Công ty CP Nội thất Hòa Phát chính thức đổi tên thành Công ty CP Thương mại & Sản xuất Nội thất The One, với sự thay đổi trong tầm nhìn và chiến lược phát triển, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nội thất văn phòng tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục duy trì phương châm "Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý", phát huy những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Nội thất Hòa Phát trong suốt hơn 26 năm qua: Sáng tạo – Khát vọng – Nhiệt huyết – Quan tâm. Ở giai đoạn đầu, Nội thất The One sẽ song song duy trì nhận diện cũ Nội thất Hòa Phát và nhận diện mới Nội thất The One trên tem nhãn, bao bì sản phẩm, cửa hàng đại lý... Việc chuyển đổi được tiến hành từ tháng 1/2022. Để tìm hiểu thêm thông tin về chiến dịch chuyển đổi thương hiệu cũng như thương hiệu Nội thất The One, vui lòng truy cập landing page: chuyendoi.noithattheone.vn





https://afamily.vn/diem-danh-nhung-mau-ban-ghe-quoc-dan-duoc-tin-dung-trong-he-thong-truong-hoc-cac-cap-20220729153936904.chn