Điểm danh những kiểu phụ nữ kém sang trên Facebook: Nếu "lỡ không may" sở hữu 1 trong 4 đặc điểm dưới đây, đừng than trời tại sao mình vẫn ế chỏng chơ!

"Em vẫn ở đây, bình tĩnh chờ anh tới. Cô đơn không đáng sợ bằng yêu nhầm người!" - Nguyễn Thị An Nhiên Tĩnh Tâm vừa cập nhật trạng thái của cô ấy, lần thứ 35 trong ngày.

- Ông thấy bạn tôi được không? Xinh xắn, giỏi giang thế mà vẫn ế mới buồn chứ!

- Xinh đấy nhưng liếc qua Facebook bạn bà, tôi thấy hơi hết hồn!

1. "Bình tĩnh" quá đáng

Tĩnh Tâm bạn tôi là một minh chứng sống cho trường hợp này. 6h sáng nằm trên giường lướt Facebook cho tỉnh ngủ, 5/7 ngày tôi sẽ bắt gặp status của Tĩnh Tâm đầu tiên. Từ ngày kết bạn với Tâm, tôi đã bỏ hẳn được thói quen xem dự báo thời tiết hàng ngày.

Và giả như được sự cho phép, tôi sẽ tung link Facebook của nàng lên đây để các vị có thêm một kênh thông tin nắng mưa mà không cần chầu dự báo thời tiết, hoặc lang thang khắp các trang tin báo mạng để lấy về một mẩu nội dung.

Ngày nắng, cô khen trời đẹp. Đẹp thế này thì nên độc thân, vì chỉ cần có người yêu thôi mọi thứ sẽ bớt đẹp đi vài phần. Hôm nào xui rủi cãi nhau thì bình minh cũng hóa nguyệt thực.

Trời mưa thì cô lại rên rỉ. Cô muốn có người đón kẻ đưa, bởi cước taxi thì leo thang, tiền lương cô còn phải để mua son phấn, váy vóc lụa là. Nhưng, vẫn là "vì em không dễ dãi nên một mình chờ chân ái ghé thăm".

Ngày thường thì sao? Cũng chẳng khác gì, chỉ là bớt đi phần dự báo thời tiết.

Đồng loại của Tịnh Tâm chỉ nghĩ cô nàng đang hơi cô đơn và thấy đó là chuyện bình thường. Con gái lâu ngày không yêu, ai chẳng thế. Nhưng ông anh mà tôi vốn định mai mối cho Tâm, sau 30 giây xem Facebook nàng, đã buông điện thoại và khẳng định:

"Anh chưa thấy bạn nữ nào bình tĩnh độc thân mà lại đăng nhiều status về tình yêu như vậy cả. Đọc thấy mệt chứ chẳng thấy vui vẻ tích cực. Đàn ông tinh một chút là biết ngay mấy bạn này đang đói khát lắm. Họ nghĩ là tôi đã bình tĩnh chờ đợi anh mà không léng phéng với những mối quan hệ chớp nhoáng nên yêu tôi anh phải đáp ứng 1001 nguyên tắc, yêu cầu vậy nè. Mệt lắm!"

Thật lòng xin lỗi Tịnh Tâm, tôi phải đồng ý với anh mình. Thường thì con người đang thiếu cái gì, điều ấy sẽ chực phọt ra khỏi vòm họng họ, dù bằng thanh âm hay tiếng cành cạch gõ phím. Hết tiền sẽ luyến thắng về tiền, đói thì sẽ rền rĩ kêu. Còn thèm yêu? Biểu hiện rõ ràng nhất là mọi chủ đề đều dẫn đến ái tình, bất kể ủng hộ hay chống đối.

Nhưng chẳng ai ghét một con người đang thèm có người yêu. Họ chỉ cảm thấy sợ khi đi kèm khao khát có người kề bên là lô lốc những điều khoản được liệt kê sẵn qua từng chi tiết.

Gái hay trai, cứ độc thân lâu đều sẽ hình thành hệ thống chắt lọc kỹ càng. Độ rối rắm, rườm rà của hệ thống ấy sẽ tỉ lệ thuận với khoảng thời gian họ đơn côi lẻ bóng. Hệ quả, đến một giai đoạn, người mà họ mong muốn sánh đôi sẽ không còn nằm ở chiều không gian này nữa.

Tôi đố ai hầu được người giời!

2. Yêu bản thân một cách mù quáng

Hôm nay, hình ảnh bầu ngực căng hình giọt nước lấp ló sau chiếc váy cổ chữ V khoét sâu lên sóng.

Ngày mai, lại là bờ mông uốn lượn ốp trên gương phòng tập gym,...

Một tuần có bao nhiêu ngày thì sẽ có bấy nhiêu bức ảnh tự sướng được những "con nghiện bản thân" này đăng lên. Trang phục mỗi hôm có thể khác, nhưng điểm chung là tấm nào cũng phải có một bộ phận nổi bật đập thô bạo vào mắt người xem.

Ở trường hợp này, không phải là Tĩnh Tâm mà là sếp cũ của tôi - người phụ nữ một đời chồng đã độc thân 3 năm có lẻ. Giám đốc một công ty truyền thông không có vẻ là công việc bận rộn nên sáng chị đi bơi, chiều chị lại ghé qua lớp học yoga một chút. Và chị đi đến đâu, toàn dân biết đến đấy.

Thả dáng bên hồ bơi cùng bộ bikini đỏ rực, chị chia sẻ: "Thân em bảy nổi ba chìm với nước non…". Lềnh phềnh trên tấm ảnh, người ta chỉ thấy 3 vật thể tròn lẳn nổi lên, 4 cái còn lại không biết là gì.

Đám trai trẻ choai choai thường nhiệt liệt thả like, thả tim, thả cả những câu ngưỡng mộ mật ngọt vào những bức ảnh chị đăng. Đám trai già cũng có, lũng đoạn các câu lả lơi trôi nổi khắp các comment. Nhưng chị vẫn cô đơn, chị bảo mình chẳng ưng ai trong cái đám đấy, toàn lũ rỗng tuếch chỉ thích những điều phồn thực.

Ngồi bên chị tôi tỏ vẻ cảm thông, nhưng cái tính xấu không cho phép tôi được quan tâm nhiệt tình. Cái chị trưng trổ đương nhiên chỉ thu hút tệp khách hàng phù hợp với nó. Rặt từ Insta cho đến Facebook, chẳng dở hơi khi chúng tôi hay gọi chị là "trang bán hàng của Meat Deli", khác cái là ở đấy họ bán thêm tim cật lòng phèo, chị chỉ chưa lộn nốt ra thôi.

Mấy anh chín chắn nhìn chị, chạy mất dép. Bởi họ không tìm được điểm giao hòa về trí tuệ với chị. Chị cũng là giám đốc, đương nhiên mấy phần cũng có năng lực, nhưng tất cả đều bị lu mờ bởi đám protein phè phỡn được trưng ra kia rồi.

3. "Một cuốn sách mở"

Secrets make a woman woman - Bí ẩn tạo nên nét hấp dẫn ở đàn bà.

À không, dù bạn là trai hay gái đi nữa thì tồng tộc vẫn là yếu tố khiến thước đo "đáng chinh phục" của bạn trở về số mo. Qua khảo sát từ phần lớn đàn ông, một cô nàng kín kín, hở chỗ nên hở sẽ sexy hơn nhiều so với việc cô cứ trực tiếp mà rũ bỏ xiêm y.

Điều này áp dụng cho cả những vẻ đẹp phi vật chất, không đong đếm bằng số đo hay kích cỡ S, M, L.

Sở thích của em là đọc sách, đam mê của em là được bận rộn với công việc, khát khao lớn nhất trong đời là tìm được một bến đỗ vừa bình yên vừa khang trang, rộng rãi. Mỗi ngày, những cô nàng "biết yêu bản thân" đều tự sự về chính mình và chẳng nơi nào khác, Facebook là nơi giúp họ lưu lại những điều này.

"Mình yêu mình thì mình phải thể hiện ra chứ, có gì đáng xấu hổ đâu mà không chia sẻ! Đàn ông thích những người phụ nữ biết tự yêu lấy mình đó cậu không biết à?" - Cô bạn đồng nghiệp, 25 tuổi chưa có mối tình đầu thẳng thắn "nắn" lại quan điểm của tôi.

Tuy nhiên, tôi có cái lý và bài học của mình. Với một cuộc tình nọ, sau 3 tháng hẹn hò tìm hiểu, tôi bị đá phũ phàng với lý do "anh chẳng thấy em còn gì để tìm hiểu nữa".

Đi ăn - chụp hình gửi.

Đi chơi - chụp hình gửi.

Đọc sách - chụp hình gửi.

Chẳng làm gì - cũng chụp hình gửi.

Hầu chó hầu mèo - đương nhiên phải gửi, cute thế cơ mà.

Nhưng không, cái mà tôi tưởng là chia sẻ giãi bày, thực ra chính là một cách để tôi bộc lộ toàn bộ những gì mình làm trong ngày, cặn kỹ chi tiết từng tuần hương, như một agenda sự kiện nhạt nhẽo mà chỉ cần đọc 2, 3 lần ai cũng thuộc trong ngấy sợ.

Phần "About me" của ả đồng nghiệp kia phô bày tất tật thông tin về cô ta. Từ trường mầm non tới chuyện từng làm bao nhiêu công việc. Điều này rất hợp lý nếu như đó là LinkedIn thay vì Facebook - nơi người ta trò chuyện và tán tỉnh. Bạn có thấy rợn người và phiền toái với một profile Tinder dài như bản tường trình không? Cảm giác với mấy cái "About me" cặn kỹ cũng y vậy.

4. 3TH

MXH là chốn hội tụ của muôn kiểu "thánh": Thánh ăn, thánh hài, thánh phán,... và đương nhiên, không thể thiếu 3TH - Thánh Than Thở.

Những vị thánh này phần lớn là phái nữ. Một ngày không than lấy vài hơi là không chịu nổi: Lúc mệt, lúc yếu lòng, lúc hỏng xe, lúc ăn no quá, lúc bị người yêu trả lời tin nhắn chậm. Ngoài đời thì không biết, chứ lướt Facebook của các vị vài phút, cảm giác như mây mù sấm sét đang nổ đùng đùng trên đầu.

Bận quá cũng than! Than xong tiện đá xéo cả khách hàng lẫn sếp. Sự tự do thể hiện cá tính dường như biến rất nhiều cô ả trở thành những mụ lèm bèm, lèo nhèo, õng ẹo.

Loài người có bao nhiêu niềm vui để hồ hởi sung sướng sống, thì những quý cô '3TH" này cũng có bấy nhiêu lý do để than thân, trách phận, chửi đời. Chẳng may gặp phải Facebook của những cô nàng này, ít ai muốn nhắn tin chuyện trò. Vớ vẩn va phải miệng cọp, cọp ngoạm cả đầu. Hơi đâu mà dây vào tổ kiến lửa.

***

Tóm lại, đám phụ nữ kể trên đều có chung một mẫu số là sự yêu chiều bản thân trong vô thức. Tất cả đều hướng đến một điều: Sự quan tâm của vũ trụ.

Tỏ ra yếu đuối = Tôi cần được thương cảm.

Tỏ ra quyến rũ = Tôi muốn được khen.

Tỏ ra bất cần = Hãy chiêm ngưỡng cá tính và lý tưởng sống tôi hằng đeo đuổi.

Tỏ ra cởi mở = Hãy đến và chinh phục tôi ngay.

Ai cũng có hàng trăm vấn đề để phải lo, nên nếu có thể, đừng là số 101.

Chúng tôi cũng không dám răn dạy các bạn cách sử dụng MXH. Nhưng thiết nghĩ, nếu ra nơi công cộng nên đeo khẩu trang, thì lên công viên ảo cũng cần giữ ý nhỉ?! Bạn vặn to nhạc trong nhà bạn quá, tôi còn đi méc bác tổ trưởng dân phố được đấy còn gì!