Điểm danh cặp đôi Kbiz từng qua tay "hung thần" Dispatch đúng 1/1: Kim Tae Hee - Bi Rain thành cặp vợ chồng quyền lực, Son Ye Jin - Hyun Bin được kỳ vọng có đám cưới thế kỷ

Chỉ còn vài giờ nữa là tới thời điểm cộng đồng người hâm mộ Kbiz trên toàn thế giới mong chờ nhất. Đó chính là thời khắc "hung thần" Dispatch khui chuyện hẹn hò của cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc. Cứ vào ngày 1/1 hàng năm, trang săn tin số 1 Hàn Quốc này sẽ khui chuyện hẹn hò của các sao Kbiz.

Nhiều năm qua, hàng loạt cặp đôi đình đám đã lọt vào tầm ngắm của "hung thần" này. Trong đó, đa số các cặp đôi đều thừa nhận nên độ chính xác về thông tin mà Dispatch đưa ra gần như chuẩn tuyệt đối. Cùng điểm lại những cặp đôi nổi tiếng Kbiz từng qua tay "hung thần" Dispatch trong suốt những năm qua. Sau khi bị Dispatch khui chuyện hẹn hò, cuộc sống của những cặp đôi đó hiện giờ ra sao?

Kim Tae Hee - Bi Rain chính là cặp đôi mở màn cho "đặc sản" ngày 1/1 đầu năm của Dispatch. Được biết, sau khi đóng chung quảng cáo, Bi Rain là người chủ động theo đuổi nàng "ngọc nữ". Thời điểm hình ảnh hẹn hò của cặp đôi bị Dispatch công bố đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ.

Kim Tae Hee - Bi Rain là cặp đôi đầu tiên được Dispatch khui vào ngày 1/1.

Không ít người phản đối mối quan hệ này. Bởi, theo nhiều người, so sánh về ngoại hình cũng như xuất thân thì Bi Rain hoàn toàn không xứng đôi với Kim Tae Hee.

Bất chấp dư luận, Kim Tae Hee và Bi Rain vẫn nắm tay nhau đến tận bây giờ, minh chứng cho một tình yêu đẹp bền bỉ. Họ cũng là một trong số ít những tin hẹn hò mà Dispatch khui nhận được cái kết ngọt ngào.

Cái kết ngọt ngào ấy chính là một đám cưới bí mật và cực kỳ đơn giản sau 5 năm hẹn hò. Tới nay, cặp đôi đã có với nhau 2 cô công chúa nhỏ. Không những vậy, Kim Tae Hee - Bi Rain còn được công nhận là một trong những cặp vợ chồng quyền lực của Kbiz khi sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Tới nay, cả hai vẫn cho thấy tình cảm ngọt ngào dù đã kết hôn, Bi Rain luôn năm chặt tay vợ mọi lúc mọi nơi.

Cặp đôi được Dispatch cho lên sóng vào đầu năm 2014 chính là Lee Seung Gi và Yoona (SNSD). Đàng trai là "con rể quốc dân" còn đàng gái nổi tiếng với danh xưng center của "nhóm nhạc quốc dân". Từ đời tư, sự nghiệp cho đến ngoại hình đều tương xứng nên cặp đôi nhận được sự chúc phúc và ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Trước đó, họ còn tiết lộ trên sóng truyền hình là hình mẫu lý tưởng của nhau.

Lee Seung Gi và Yoona thời điểm bị khui hẹn hò.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm 9 tháng hẹn hò, cặp đôi xác nhận đã "đường ai nấy đi". Đến bây giờ họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và dành những từ tốt đẹp khi nhắc về đối phương. Hiên tại, Lee Seung Gi đã công khai hẹn hò với Lee Da In. Việc hẹn hò của Lee Seung Gi cũng bị Dispatch khui nhưng là vào tháng 5/2021. Về phần Yoona, hiện giờ nàng center của SNSD vẫn đang trong tình trạng độc thân.

Sau khi chia tay Yoona, Lee Seung Gi mới đây đã công khai hẹn hò nữ diễn viên Lee Da In.

Năm 2015: Lee Jung Jae – Lim Se Ryung

Tới năm 2015, cặp đôi bị Dispatch khui chính là "ông hoàng phòng vé" Lee Jung Jae cùng Lim Se Ryung - ái nữ tập đoàn Daesang (vợ cũ thái tử Samsung). Chuyện tình của cặp đôi thu hút sự tò mò rất lớn từ giới truyền thông châu Á vì cả hai đều nổi tiếng, giàu có.

Lee Jung Jae – Lim Se Ryung

Lee Jung Jae là tài tử gạo cội từng đoạt hàng loạt các giải thưởng lớn từ Rồng xanh, Baeksang,... Gần đây anh nhận được sự chú ý lớn của quốc tế bởi vai diễn Seong Gi-hun trong Squid Game. Còn Lim Se Ryung là ái nữ của tập đoàn Daesang, con gái tỷ phú giàu nhất nhì xứ Kim chi.

Lee Jung Jae và bạn gái Lim Se Ryung đã ở bên nhau 7 năm qua. Nam tài tử chia sẻ rằng Lim Se Ryung không chỉ là bạn gái mà còn là đối tác làm ăn, giúp anh thành lập một công ty đầu tư bất động sản. Hiếm khi hai người lộ ảnh hò hẹn nhưng nữ doanh nhân Lim Se Ryung luôn xuất hiện bên bạn trai trong những sự kiện quan trọng. Hi vọng chúng ta sẽ chứng kiến đám cưới thế kỷ của cặp đôi vàng này trong tương lai.

Năm 2016: Junsu (JYJ) – Hani (EXID)

Ca sĩ Junsu, thành viên nhóm JYJ và thành viên nữ Hani của nhóm nhạc idol EXID là cặp đôi "mở bát" cho năm 2016. Dispatch cho hay cặp đôi này đã hẹn hò với nhau được 6 tháng và Junsu đã theo đuổi Hani trước.

Junsu (JYJ) – Hani (EXID)

Khi tin hẹn hò được công bố, dân tình đã rất bất ngờ vì cặp đôi này không có điểm chung gì cả. Nhà trai thì dịu dàng, tinh tế trong khi đó nhà gái thì lại khá "mạnh mẽ" và hài hước. Hai người được gọi là "cặp đôi phép màu" vì sự khác biệt này. Đôi "trai tài gái sắc" làng nhạc Kpop thông báo chia tay vào tháng 9/2017 với lý do muôn thuở: lịch trình bận rộn.

Năm 2018: G-Dragon – Lee Joo Yeon, Lee Joon – Jung So Min

Đây cũng là một năm đặc biệt của Dispatch khi tờ báo này khui tận hai cặp đôi. Nhưng tin tức hẹn hò đầu tiên G-Dragon - Lee Joo Yeon khiến công chúng thất vọng vì cả 2 đã lộ rất nhiều dấu hiệu hẹn hò trước đó. Thêm vào đó, hai công ty chủ quản cũng đều giữ im lặng trước tin đồn này. Điều này không còn xa lạ bởi lẽ "ông hoàng Kpop" G-Dragon chưa bao giờ lên tiếng xác nhận mỗi khi bị Dispatch đưa vào tầm ngắm. Thế nên đến tận bây giờ, mối quan hệ và thời gian bên nhau của nam Idol và cựu thành viên After School vẫn là dấu chấm hỏi lớn.

G-Dragon – Lee Joo Yeon

Cặp đôi thứ hai được đưa lên mặt báo là cựu thành viên MBLAQ – Lee Joon và nữ diễn viên Jung So Min. Hai người phải lòng nhau khi đóng chung phim truyền hình "Father is Strange" và bắt đầu hẹn hò vào tháng 10/2017. Đáng tiếc rằng mối tình đẹp này đã kết thúc vào tháng 06/2020 sau 3 năm mặn nồng. Công ty của Jung So Min cho biết họ vẫn giữ quyết định trở thành đồng nghiệp tốt của nhau.

Lee Joon – Jung So Min

Năm 2019: Kai (EXO) – Jennie (BLACKPINK)

Đến hẹn lại lên, vào ngày đầu năm mới 2019, Dispatch tung bằng chứng hẹn hò của hai idol đình đám xứ Hàn là Kai (EXO) và Jennie (BLACKPINK). Một bên là "cỗ máy nhảy" của EXO, một bên là "con cưng" nhà YG. Hai thần tượng đều sở hữu lượng fans đông đảo và sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Kai (EXO) – Jennie (BLACKPINK)

Không khó để tưởng tượng ra tin tức này gây chấn động như thế nào với truyền thông lẫn dư luận Hàn Quốc. Tuy nhiên, cặp đôi sang - xịn này lại gây shock hơn khi tuyên bố chia tay chỉ sau 25 ngày công khai - lúc mà tin tức hẹn hò còn chưa hết "sốt". Lý do được hai bên đưa ra là do lịch trình bận rộn.

Đầu năm 2021, Dispatch chính thức công khai cặp đôi diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin. Ngay sau khi Dispatch công khai hình ảnh và thông tin, phía công ty quản lý hai bên đã xác nhận: "Hai diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin đã hình thành mối quan hệ thông qua công việc của họ. Từ đó phát triển thành mối quan hệ hẹn hò với tình cảm tốt đẹp sau khi bộ phim 'Hạ Cánh Nơi Anh' kết thúc". Cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" này nhận được sự chúc phúc nhiệt tình từ người hâm mộ.

Hyun Bin - Son Ye Jin.

Họ thường xuyên lộ ảnh du lịch, mua sắm cùng nhau. Cặp đôi còn chia sẻ rằng tình cảm của họ ngày càng thân hơn vì có cùng sở thích chơi golf. Cả hai cũng từng bị bắt gặp đi chơi bộ môn này cùng nhau nhiều lần. Thật sự là một mối tình cổ tích đáng ngưỡng mộ. Người hâm mộ rất mong chờ được nhận "thiệp hỉ" từ hai diễn viên, thậm chí còn có nhiều tin đồn hai người sắp kết hôn. Ai ai cũng cầu chúc cho Bin-Jin mãi hạnh phúc và sớm về chung một nhà.

Chắc hẳn bây giờ rất nhiều người tò mò về thông tin cặp đôi sẽ "mở bát" vào đầu năm 2022. Cùng chờ xem đó sẽ là cặp đôi bí ẩn nào nhé!

