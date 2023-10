Điểm danh các loại củ có thể giúp bạn trẻ mãi không già

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, trong cơ thể khỏe mạnh, gốc tự do sinh ra có giới hạn, không quá thừa để gây hại. Nguyên nhân là bên cạnh các gốc tự do luôn có những chất chống oxy hóa nội sinh (tức có sẵn trong cơ thể) để cân bằng lại, vô hiệu hóa gốc tự do có hại.

Gốc tự do sinh ra quá nhiều mà hệ thống chất chống oxy hóa nội sinh không đủ sức cân bằng để vô hiệu hóa, gọi là sự bội tăng. Các nhà khoa học đặt vấn đề đưa chất chống oxy hóa ngoại sinh (từ bên ngoài) với mục đích phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, chống lão hóa.

Các chất chống oxy hóa ngoại sinh là beta-carotene, chất khoáng selen, hợp chất flavonoid, polyphenol... Các chất này có từ thực phẩm thiên nhiên như rau củ, trái cây tươi và một số loại dược thảo. ‎

Hãy bổ sung các loại củ có thể giúp bạn trẻ mãi không già vào thực đơn dinh dưỡng. (Ảnh: Shutterstock)

Sau đây là một số loại củ có thể giúp bạn trẻ mãi không già, bạn cần lưu ý bổ sung nếu muốn giữ gìn nét đẹp thanh xuân.

Củ cải đỏ

Theo bài viết trên báo Lao động, trong củ cải đỏ chứa nhiều loại vitamin như A,E,C,K, vitamin nhóm B và các chất cần thiết cho cơ thể như kali, sắt, mangan, magie. Những loại khoáng chất và vitamin này đều có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, giúp tăng sức đề kháng và phòng ngừa nhiều bệnh nguy hiểm.

Loại củ này cũng chứa nhiều vitamin C - chất giúp tạo ra năng lượng cho cơ thể vận động và nâng cao hệ miễn dịch. Vì vậy, ăn củ cải đỏ thường xuyên sẽ giúp tiêu diệt các gốc tự do có hại và bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Củ tỏi

Củ tỏi có thể hỗ trợ làm đẹp làn da từ trong ra ngoài. Chất dinh dưỡng trong tỏi giúp bảo vệ tế bào não chống lão hóa, làm giảm cholesterol, hạ huyết áp. Vì thế, bạn ăn tỏi sống mỗi ngày sẽ có thể ngăn ngừa được các bệnh thần kinh liên quan đến tuổi tác.

Tỏi được biết đến là chất kháng sinh tuyệt vời từ thiên nhiên, chứa các đặc tính tăng cường miễn dịch do vi khuẩn, virus, kháng nấm và khử trùng. Tỏi được liệt vào danh sách các loại củ có thể giúp bạn trẻ mãi không già.

Cà rốt

Cà rốt là nguồn cung cấp beta-carotene, chất xơ, vitamin K, kali và chất chống oxy hóa. Ăn cà rốt giúp nuôi dưỡng làn da, ngăn chặn quá trình oxy hóa tế bào da, giảm nếp nhăn.

Bên cạnh đó, cà rốt cũng có đặc tính chống viêm, giúp hỗ trợ trong việc làm đều màu da do sắc tố gây ra và loại bỏ các tế bào da chết. Ngoài ra, các carotenoid và chất chống oxy hóa trong cà rốt giúp bảo vệ làn da khỏi tia cực tím của mặt trời.

Khoai lang

Khoai lang rất giàu beta-carotene, selenium, anthocyanin, mangan, các vitamin A, C, B6 và E, nên tính kháng viêm rất cao, làm mờ vết thâm, phòng chống bệnh mạn tính không lây.

Nguồn vitamin A này có thể giúp khôi phục độ đàn hồi của da, đồng thời thúc đẩy sự thay đổi tế bào da và góp phần mang lại làn da mềm mại, trẻ trung. Khoai lang cũng là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin E. Cả hai loại vitamin này đều có thể bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do có hại và giữ cho làn da luôn rạng rỡ.

Bạn nên bổ sung các loại củ có thể giúp bạn trẻ mãi không già để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống.