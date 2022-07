Điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường tại Hà Nội dự kiến tăng nhẹ

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết quả các bài thi của thí sinh trong kỳ thi cụ thể là: 1.382 bài thi môn ngữ văn đạt từ 9,0 đến 9,5 điểm; 3.364 bài thi môn ngoại ngữ đạt điểm 10; 256 bài thi môn toán đạt điểm 10. So với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, nhìn chung, kết quả bài thi năm học 2022-2023 cao hơn, do đó trung bình điểm chuẩn của một số trường sẽ tăng nhẹ so với năm học 2021-2022.

Trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội đã diễn ra trong hai ngày 18 và 19/6. Đề thi các môn thi đã phát huy được suy nghĩ, cảm nhận và năng lực của học sinh; câu hỏi rõ ràng, cấu trúc đề giữ ổn định như mọi năm.

Bên cạnh các câu hỏi nhận biết đơn giản vẫn có các câu vận dụng cao, giúp phân loại học sinh tốt. Đề thi được đông đảo giáo viên, học sinh đánh giá vừa sức, sát với chương trình học tập của học sinh, giữ được tính ổn định về cấu trúc so với các năm gần đây. Đề thi vẫn có sự phân hóa để bảo đảm yêu cầu, tính chất của một đề thi phục vụ công tác tuyển sinh với số lượng rất đông thí sinh của thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường. Sau khi biết điểm chuẩn, từ 13h30 ngày 10/7 đến 17h ngày 12/7, học sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.