Dịch vụ có 1-0-2 cứu vãn các cuộc hôn nhân: Không cần đánh ghen ầm ĩ cũng khiến mọi "tiểu tam" ngoan ngoãn từ bỏ bằng chiêu thức độc đáo

Ngoại tình - câu chuyện không của riêng ai

Cách đây 1 năm về trước, Tang bắt đầu nghi ngờ chồng mình có thể đã đi ngoại tình, cô rất hoang mang và lo lắng. Là một người dân Thượng Hải 35 tuổi, Tang không thể ly hôn vì bất động sản ở đây rất đắt đỏ. Nếu ly hôn cô sẽ phải chia đôi tài sản và ảnh hưởng đến địa vị xã hội của bản thân Tang.

"Anh ấy bắt đầu xóa tin nhắn và hay về muộn, tăng ca nhiều hơn. Tôi biết có điều gì đó không ổn ở đây", người phụ nữ cho hay.

Chính vì vậy, cô đi tìm những "người can ngăn kẻ thứ 3" để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Nhiệm vụ của những người này là tìm ra kẻ thứ 3 và tìm mọi cách để họ từ bỏ việc đi phá hoại gia đình người khác. Trung tâm Weiqing hay còn được biết đến là nơi "bảo vệ các cuộc hôn nhân" thường xuyên nhận tư vấn hôn nhân cho các gia đình nhưng công việc chính của họ là thuyết phục các "tiểu tam" chấm dứt mối tình ngoài luồng với chồng người khác.

Trung tâm Weiqing chuyên dịch vụ can ngăn các tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.

Cô Yao đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc trong hơn một thập kỷ. Nhưng ngay trước Tết nguyên đán vào năm 2017, cô đã nhận được một cuộc điện thoại. "Đó là một phụ nữ trẻ. Cô ấy nói chồng tôi sẽ không đi nghỉ lễ cùng tôi và các con vì anh ấy sẽ đi với cô ta", Yao cho biết.

10 ngày sau đó, một người phụ nữ trẻ đang đứng trước cửa nhà của họ. Đó là tình nhân của chồng cô Yao. Thay vì đối đầu trực tiếp và đánh ghen ầm ỹ cô đã tìm đến sự giúp đỡ của Ming Li, người chuyên làm dịch vụ khuyên ngăn kẻ thứ 3 để giúp cô xử lý nhân tình của chồng.

Chồng cô Yao sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ với kẻ thứ 3 nhưng cô nhân tình không chịu bỏ cuộc. Chính vì vậy, cô Ming đã tiếp cận kẻ thứ 3 để cô này tin tưởng và Ming đã giới thiệu cho tiểu tam một người bạn trai mới. Cuối cùng, cô nhân tình này đã không còn liên lạc với gia đình cô Yao nữa. Theo cô Ming, những người tìm đến cô tư vấn đều là các gia đình khá giả, có nhiều tiền của và chồng họ là những người đàn ông thành công, từng trải.

Nhiều gia đình hiện nay đều đứng trước nguy cơ tan vỡ vì sự xuất hiện của "kẻ thứ 3".

Công việc lương cao và cầu nhiều hơn cung

Đóng vai là hàng xóm, người giúp việc hoặc quản lý tòa nhà, những người chuyên đi giải quyết các tiểu tam luôn có những cách tiếp cận khác nhau để có được sự tin cậy của những kẻ thứ 3. Ming Li, một người được gọi bằng cái tên đầy kính trọng "Bà giáo Ming" cho biết: "Sau khi tiếp cận được đối tượng, chúng tôi cố gắng khuyên nhủ để họ thấy rằng có nhiều sự lựa chọn tốt hơn thay vì đi phá hoại tổ ấm của người khác. Chúng tôi giúp mọi người giải quyết các vấn đề xảy ra trong đời sống tình cảm. Có rất nhiều cách có thể áp dụng được.

Đối với những cô nhân tình, chúng tôi hay dùng phương pháp chuyển sự chú ý của họ sang một thứ khác hoặc chúng tôi sắp xếp để họ chuyển công việc đi một nơi khác. Đôi khi chúng tôi giới thiệu đối tượng khác cho họ", cô Ming cho hay.

Cô Ming chia sẻ rằng dịch vụ này đang rất hot hiện nay, thậm chí cầu còn nhiều hơn cung. Cô cho biết: "Dịch vụ của chúng tôi rất phổ biến. Chúng tôi nhận ra rằng có nhiều người đang đau khổ trong cuộc hôn nhân và cần được giúp đỡ. Cầu luôn vượt quá cung".

Hầu hết dịch vụ này đều trở nên phổ biến ở các thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Thành Đô hay Thâm Quyến. Số lượng các công ty và cá nhân cung cấp các dịch vụ như vậy đã tăng vọt với số lượng không thể đếm xuể. Ming Li cho hay, mục tiêu của công việc này là đóng góp vào sự phát triển của một xã hội hài hòa và mang lại năng lượng tích cực. Trung tâm Weiqing đã cứu vãn được hơn 5000 cuộc hôn nhân, ngăn chặn gần 6000 cuộc ngoại tình và thuyết phục được hơn 6000 kẻ thứ 3 không phá hủy hôn nhân của người khác (số liệu được thống kê vào năm 2016).

Tuy nhiên, giá của dịch vụ cứu vãn hôn nhân cũng không hề rẻ. Những người can ngăn kẻ thứ 3 thường có mức lương hàng năm là khoảng 3,6 tỷ đồng. Tùy vào mức độ phức tạp và yêu cầu của những bà vợ mà những người làm dịch vụ này có thể được trả gần 1 tỷ đồng nếu như hoàn thành nhiệm vụ, khiến kẻ thứ 3 từ bỏ việc phá vỡ hôn nhân của khách hàng.

Theo Shu Xin, người đứng đầu Hiệp hội Hôn nhân và Gia đình Trung Quốc, phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc để đào tạo những người làm dịch vụ này. Thời hạn đủ điều kiện hành nghề là tối thiểu 6 tháng và chi phí đào tạo có thể tốn hơn 1 tỷ đồng cho mỗi người. Trong một hội nghị về Hôn nhân và Gia đình Trung Quốc cho hay, tỷ lệ ly hôn của nước này đã tăng 12 năm liên tiếp và 80% trong số đó liên quan đến "kẻ thứ 3". Chính vì vậy, dịch vụ can ngăn kẻ thứ 3 được cho là thức thời và cần thiết trong xã hội ngày nay.

Một công ty chuyên cung cấp dịch vụ khuyên can các tiểu tam có trụ sở ở Trùng Khánh do Luo Rong điều hành cho biết, phương pháp mà họ hay áp dụng nhất hiện nay là thuê những người đàn ông cao ráo, đẹp trai và giả vờ mình là những người giàu có đến quyến rũ các tiểu tam, khiến họ bị phân tâm và không màng đến mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình. Một công ty khác ở Thâm Quyến do Kang Na điều hành thì tạo điều kiện để các cô tình nhân gặp gỡ những người đàn ông độc thân khác, giúp họ nhận ra rằng ngoài kia còn có nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn.

Nhiều tiểu tam đã được giới thiệu người đàn ông độc thân khác để họ không đi phá hoại cuộc hôn nhân của người khác.

Giải pháp lâu dài cho một hôn nhân bền vững

Tuy nhiên, sau khi giải quyết kẻ thứ 3, để hôn nhân có thể duy trì bền lâu được lại phụ thuộc chủ yếu vào những người trong cuộc. Chính vì vậy, nhiều công ty, các trung tâm cũng mở thêm các khóa học và những cuộc hội thảo về việc duy trì một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Đồng thời cũng xuất hiện ngày càng nhiều các chuyên gia tư vấn để giúp các cặp đôi giải quyết những khúc mắc trong cuộc hôn nhân của mình, giúp họ hiểu nhau và cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.

Cô Tang đã đạt được kết quả như ý nguyện sau 4 tháng và cô vẫn tiếp tục hỏi ý kiến của cô Ming mỗi khi cần lời khuyên.

"Cả hai chúng tôi đã tìm đến chuyên gia tư vấn để tìm hiểu vấn đề cần giải quyết trong cuộc hôn nhân của chúng tôi là gì. Anh ấy nói rằng tôi không còn quan tâm nhiều đến anh ấy và chỉ chú trọng đến các con. Mối quan hệ của chúng tôi đã có nhiều rạn nứt trước khi kẻ thứ 3 xuất hiện. Giờ đây tôi và chồng cố gắng thay đổi để hàn gắn cuộc hôn nhân này", cô Tang nói.

Điều cốt lõi để giữ gìn hạnh phúc đó là cùng nhau giải quyết các khúc mắc trong hôn nhân.

Ở hầu hết các nước phương Tây, các cặp đôi thường đi tư vấn hôn nhân khi họ gặp vấn đề trong mối quan hệ của mình. Nhưng điều này chưa phổ biến ở Trung Quốc vì hầu hết họ vẫn chưa thoải mái với việc thảo luận về vấn đề cá nhân trước một người hoàn toàn xa lạ. Nhiều người cho biết, họ cảm thấy xấu hổ khi chia sẻ vấn đề riêng tư như vậy.

Anh Dai Pengjun, một người chuyên đi khuyên can các tiểu tam lâu năm cho hay, không có gì đảm bảo cho một cuộc hôn nhân bền lâu. Dai cho biết chỉ có 50% những cặp đôi anh giúp phá tan các tiểu tam mới có kết quả thực sự. Anh nói rằng kẻ thứ 3 như một "căn bệnh ung thư trong hôn nhân".

"Chúng tôi chỉ đơn thuần thực hiện một cuộc phẫu thuật bên ngoài. Cuộc hôn nhân có cứu vãn được hay không còn phụ thuộc vào hai vợ chồng. Bản thân những người phụ nữ ở độ tuổi 30 hay 40, vẻ đẹp của các bạn đã tàn phai nhưng không vì thế mà buông thả bản thân. Hãy chăm tập thể dục, tránh ăn vặt để giữ thân thể cân đối và một tinh thần luôn tràn đầy sức sống", anh Dai nói.

Nguồn: Globaltimes, Irishtimes, Yiyingfan