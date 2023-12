Địch Lệ Nhiệt Ba trông già hơn tuổi thật

Điền Hi Vi là tiểu hoa đán có vóc dáng quyến rũ nhất so với các đồng nghiệp cùng lứa 1995. Nữ diễn viên mặc trang phục khoét cổ chữ V. Trên thảm đỏ, Điền Hi Vi có màn tương tác vui vẻ với bạn diễn Vương Hạc Đệ . Cả hai hợp tác trong Đại phụng đả canh nhân (Người gõ mõ cầm canh đại phụng) . Sự ăn ý của hai diễn viên trẻ giúp họ nổi bật nhất trên thảm đỏ Tinh quang đại thưởng 2023 và khiến khán giả trông chờ bộ phim phát sóng.