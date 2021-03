Địch Lệ Nhiệt Ba mặt cứng đơ, lộ dấu hiệu tuổi tác trên sóng livestream, fan bênh vực do lỗi make up

Trong lúc chờ đợi Trường Ca Hành lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham gia hoạt động livestream của Lý Giai Kỳ. Với lần xuất hiện này, Địch Lệ Nhiệt Ba tranh thủ quảng bá cho bộ phim đóng cùng Ngô Lỗi sắp phát sóng của mình.

Nữ diễn viên sinh năm 1992 diện trang phục tông hồng tươi tắn, cô để tóc đen dài buông xõa trên vai. Nhìn loạt ảnh đã qua chỉnh sửa bằng photoshop đẹp lung linh của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhiều khán giả khen ngợi sắc vóc quyến rũ, rực rỡ của cô nàng. Tuy nhiên, khi xem trực tiếp phần giao lưu của Địch Lệ Nhiệt Ba với Lý Giai Kỳ, khán giả mới vỡ ra chuyện nhan sắc của cô nàng không lung linh như vậy.

Hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trên sóng livestream.

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ rõ gương mặt cứng đờ nhiều nếp nhăn. Dấu hiệu tuổi tác với làn da không thực sự căng bóng như trên ảnh photoshop đều bị khán giả soi ra. Thêm đó, phần trang điểm môi mọng đỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khiến khả bất mãn. Trên mạng xã hội, netizen lục lại ảnh cũ hồi Địch Lệ Nhiệt Ba đóng Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư với gương mặt lờ đờ, bọng mắt to để mang ra chỉ trích.

Netizen cũng đánh giá do Địch Lệ Nhiệt Ba khá gầy nên nếp nhăn lộ rõ lúc nhìn trực tiếp ngoài đời thực. Còn ảnh photoshop do đã được xử lý kỹ càng thì không đáng tin cho lắm. Dẫu vậy, fan của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bênh vực thần tượng với lý do make up không tốt nên nữ diễn viên mới xuống sắc hơn bình thường.

Còn đây là ảnh đẹp lung linh do studio của Địch Lệ Nhiệt Ba tung ra.

Trong Trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nàng công chúa Vĩnh Ninh - Lý Trường Ca. Cha của Lý Trường Ca bị Hoàng đế Lý Thế Dân giết hại khiến cô phải giả trai lưu lạc giang hồ, tìm cách phục thù.

Trên đường lưu lạc, Lý Trường Ca gặp gỡ dũng sĩ người Đột Quyết là A Sử Na Chuẩn (Ngô Lỗi đóng). Cặp đôi đã viết nên câu chuyện yêu đương ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng không kém phần bi tráng.