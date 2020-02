Địch Lệ Nhiệt Ba khốn đốn vì giải Thị Hậu, fan Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch lại rầm rộ giành chức Nữ thần Kim Ưng

Đến hẹn lại lên, cộng đồng mạng Hoa ngữ bắt đầu rầm rồ bàn luận về việc sao nữ nào sẽ đảm nhận vai trò Nữ Thần Kim Ưng tại lễ trao giải thưởng năm nay. Hiện tại, fan của Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh ầm ĩ mong đợi thần tượng của mình sẽ giành được vinh quang này. Fan của Dương Tử - Tống Thiến - Trịnh Sảng - Lưu Diệc Phi - Quan Hiểu Đồng cũng rộn ràng tấn công các diễn đàn để kêu gọi bình chọn cho nghệ sĩ.

Tuy nhiên, vì Lưu Diệc Phi từng làm Nữ Thần Kim Ưng trong quá khứ rồi nên khả năng "thần tiên tỷ tỷ" đảm nhận lại vai trò này e rằng khó xảy đến.

Fan rầm rộ gọi tên các nữ diễn viên trong cuộc chiến giành danh hiệu Nữ thần Kim Ưng.

Tại lễ trao giải thưởng Kim Ưng năm trước, Địch Lệ Nhiệt Ba từng có vinh dự đảm nhận vai trò Nữ thần Kim Ưng. Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba vì giải Kim Ưng mà vướng vào quá nhiều lùm xùm, đến tận thời điểm này cũng chưa thể xua tan.

Dương Tử.

Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Mịch.

Trịnh Sảng.

Trong khuôn khổ lễ trao giải Kim Ưng 2018, chẳng những trở thành Nữ thần Kim Ưng, Địch Lệ Nhiệt Ba còn rinh luôn 3 giải thưởng danh giá trong sự ngỡ ngàng của khán giả và các đồng nghiệp nổi tiếng.

Oái oăm hơn, bộ phim giúp Địch Lệ Nhiệt Ba thắng giải lại là Lý Huệ Trân xinh đẹp (She was pretty bản Trung), tác phẩm này có điểm Douban chỉ 4.6 - thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng tranh giải. Những bộ phim bị Lý Huệ Trân xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt đều thuộc hàng "thực lực", có nội dung ý nghĩa, gây hiệu ứng xã hội tốt.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị tẩy chay vì ồn ào ở giải Kim Ưng.

Cuối cùng, Địch Lệ Nhiệt Ba bị tẩy chay trên diện rộng, đồng thời bộ phim Lý Huệ Trân xinh đẹp cũng bị kéo điểm Douban xuống còn 2.0 - con số kinh hoàng của tất cả các nhà sản xuất lẫn truyền hình Hoa ngữ.