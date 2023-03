Địch Lệ Nhiệt Ba giảm phong độ mặc đẹp vì lỗi của stylist

Nhìn từ phía sau lẫn ảnh chụp camera thường sẽ thấy rõ sự lùng bùng, luộm thuộm của Nhiệt Ba khi diện chiếc váy này. Váy quá mỏng manh so với thời tiết chỉ 7 độ C, bên cạnh đó nó còn rộng hơn hẳn so với kích thước cơ thể của nữ diễn viên nên nhìn khá mất điểm về mặt phong cách