Địch Lệ Nhiệt Ba cực xinh trong phim đóng với Cung Tuấn, góc chụp cận để lộ nhan sắc thật thế nào?

Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn chính thức xác nhận quay phim cổ trang mới mang tên An Nhạc truyện. Hiện tại, 2 ngôi sao đang có mặt ở trường quay để thực hiện những phân đoạn đầu tiên cho dự án này.

Địch Lệ Nhiệt Ba trên trường quay An Nhạc truyện.

Hình ảnh được rò rỉ từ các blogger cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba có 1 tạo hình khá đẹp mắt. Nữ diễn viên búi tóc cao, mặc trang phục màu đỏ. Gương mặt thanh thoát cùng làn da trắng nõn nà giúp Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ.

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba trong ảnh chụp cận mặt quả thật không phải dạng vừa đâu.

Một số khán giả nhận xét rằng có thể vì ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nên đợt quay hình này trông Địch Lệ Nhiệt Ba đỡ hốc hác hơn. Trong ảnh cận mặt, Địch Lệ Nhiệt Ba bớt lộ khuyết điểm làn da chảy xệ và bọng mắt to.

An Nhạc truyện được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Đế Hoàng Thư, nội dung kể về kế hoạch trả thù của nữ chính khi gia đình bỗng dưng bị đổ oan. So về nội dung và lớp lang, kết cấu các tuyến nhân vật thì An Nhạc Truyện cũng chẳng hề thua kém Lang Nha Bảng (do Lưu Đào, Hồ Ca đóng chính).

Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cung Tuấn.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa bận quay phim An Nhạc truyện, vừa bận tuyên truyền cho phim Em là niềm kiêu hãnh của anh. Trong khoảng 2 năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba rất chịu khó đóng phim, hết phim cổ trang nữ diễn viên lại đóng tới phim ngôn tình hiện đại.

Dù sức ảnh hưởng vẫn không ngừng tăng cao nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba gặp vấn đề lớn là chẳng có tác phẩm nổi tiếng. Các phim nữ diễn viên đóng gần đây như Trường Ca Hành hay Hạnh phúc trong tầm tay đều bị chê tơi tả vì diễn xuất tệ hại, nội dung kém hấp dẫn.

Hy vọng rằng, với An Nhạc truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ có bước khởi đầu tốt đẹp hơn.