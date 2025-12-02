Dịch cúm mùa tại châu Á: Giải pháp bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trong thời tiết cực đoan

Dịch cúm diễn biến phức tạp tại các nước châu Á

Dữ liệu từ nhiều nước châu Á cho thấy dịch cúm năm nay có dấu hiệu khởi phát sớm, lan rộng và diễn biến phức tạp hơn so với cùng kỳ năm trước. Một số nước đã ghi nhận các ca tử vong, gia tăng bệnh nhân có biến chứng nặng, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế công cộng.

Nhật Bản chính thức thông báo mùa cúm đã bắt đầu trên toàn quốc với hơn 6.000 ca nhiễm chỉ trong tuần cuối tháng 9, đầu tháng 10. Đáng chú ý, thời điểm bùng phát năm nay đến sớm hơn 1 tháng so với năm ngoái. Đây là mùa cúm bắt đầu sớm thứ hai được ghi nhận kể từ năm 1999 tại đất nước này.

Trong khi đó, ở Đài Loan (Trung Quốc), số ca mắc cúm và các biến chứng nặng có chiều hướng gia tăng. Chỉ từ đầu tháng 10, đã có 5 trường hợp biến chứng nghiêm trọng được ghi nhận.

Số ca mắc cúm ghi nhận gia tăng tại Đài Loan trong tháng 10. (Nguồn: Taiwan CDC)

Tình hình cũng diễn biến phức tạp tại Malaysia khi dịch cúm tấn công mạnh vào môi trường học đường. Bộ Giáo dục Malaysia cho biết khoảng 6.000 học sinh đã nhiễm cúm, buộc nhiều trường học phải tạm thời đóng cửa để ngăn chặn dịch lây lan.

Tại Thái Lan, từ đầu năm 2025 đến ngày 8/10 ghi nhận hơn 702.000 ca mắc và 61 trường hợp tử vong do cúm. Nhóm người cao tuổi (từ 60 trở lên) có tỷ lệ tử vong cao nhất, tiếp theo là các nhóm tuổi 50 - 59, 40 - 49 và cả trẻ nhỏ từ 0 - 4 tuổi.

Trong bối cảnh dịch cúm gia tăng khắp châu Á và khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng đối diện với nguy cơ dịch bệnh tăng mạnh do diễn biến thời tiết cực đoan với các cơn bão liên tiếp đi cùng lũ quét, sạt lở, ngập lụt ở nhiều địa phương. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát cúm mùa khi thời tiết chuyển lạnh, việc chủ động phòng bệnh cúm rất quan trọng trong thời điểm này.

Tại Việt Nam số ca cúm mùa đang tăng nhanh, đặc biệt là cúm A/H3N2. Tính đến tháng 11/2025, cả nước đã ghi nhận hơn 132.000 ca cúm, trong đó 3 ca tử vong. Các chuyên gia nhận định H3N2 đang chiếm ưu thế và có khả năng gây bệnh nặng hơn ở trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người có bệnh nền.

Tiêm vắc xin - củng cố hàng rào miễn dịch phòng cúm mùa cho người cao tuổi

Bộ Y tế khuyến cáo, đối với những người có hệ miễn dịch khỏe mạnh, cúm chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ và người bệnh có thể tự bình phục sau 7-10 ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với những người cao tuổi - nhóm người thường có hệ miễn dịch suy giảm và thường mắc bệnh mạn tính đi kèm - việc mắc cúm có thể dẫn đến biến chứng nặng nề, thậm chí tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.

Theo các chuyên gia y tế, để phòng tránh cúm hiệu quả, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ từ sớm. Trong đó, tiêm vắc xin cúm là biện pháp bảo vệ hiệu quả, tạo thêm "lá chắn" miễn dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Người cao tuổi cũng nằm trong nhóm đối tượng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo ưu tiên tiêm vắc xin cúm do có khả năng chịu biến chứng nặng khi nhiễm bệnh; bên cạnh nhóm trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh mạn tính và nhân viên y tế.

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng chỉ ra việc tiêm phòng vắc xin cúm hàng năm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đến 60%, giảm đáng kể tỷ lệ biến chứng nặng do cúm; đặc biệt ở người cao tuổi.

Chuyên gia y tế khuyến nghị, với người cao tuổi việc tiêm vắc xin cúm hàng năm vô cùng quan trọng nhằm giảm nguy cơ mắc cúm và các biến chứng nặng nề.

Giới chuyên môn đánh giá, việc chủ động tiêm phòng không chỉ là biện pháp bảo vệ cá nhân, mà còn giúp ngăn chặn dịch bùng phát, bảo vệ những người dễ tổn thương nhất hoặc những người không thể tiêm phòng cúm. Mỗi mũi tiêm sẽ góp phần xây dựng một "lá chắn cộng đồng" vững vàng trước dịch bệnh.

Bên cạnh tiêm chủng, chuyên gia y tế khuyên người dân cần duy trì thói quen phòng bệnh hằng ngày như: rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho, hắt hơi, giữ khoảng cách với người có triệu chứng hô hấp và hạn chế đến trường hoặc nơi làm việc khi đang ốm. Đây là những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong việc ngăn chặn chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

Long Châu cung cấp đầy đủ và mở rộng danh mục vắc xin thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh của người dân

