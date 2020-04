Dịch COVID-19 thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng

Điều này phản ánh khá rõ nét trong việc mua sắm tại hệ thống MM Mega Market Việt Nam. Người tiêu dùng cũng giảm số lần ra ngoài mua sắm thực phẩm thiết yếu, thay đổi phương pháp mua hàng và đặc biệt quan tâm đến chất lượng thực phẩm.

Chị Hà Thu Thủy, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh chia sẻ: "Trước đây tôi mua sắm thực phẩm mỗi ngày nhưng hiện nay tôi chuyển sang mỗi tuần một lần. Do vậy tôi cũng linh động chọn thực phẩm đa dạng từ rau lá, củ quả, thịt cá, hải sản từ dùng ngay đến trữ được trong vài ngày. Tôi chọn đến MM Mega Market An Phú bởi chất lượng đảm bảo, không gian rộng rãi an toàn đặc biệt là rất nhiều hàng hóa để lựa chọn."

Phần lớn người tiêu dùng đánh giá tích cực việc mua sắm mỗi tuần bởi không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Việc nấu ăn tại nhà giúp họ tiết kiệm chi phí và yên tâm về chất lượng, vệ sinh thực phẩm.

Bà Trần Kim Nga, Giám đốc Đối ngoại công ty MM Mega Market cho biết: "Để có được sự tin tưởng này, chúng tôi đã vận hành hệ thống trạm trung chuyển thực phẩm từ năm 2007. Hiện với đội ngũ kỹ sư nông nghiệp và nhân viên kiểm soát chất lượng làm việc trực tiếp với nông dân và nhà cung cấp chúng tôi đang duy trì chất lượng cao nhất cho hơn 10,000 mặt hàng thực phẩm tại MM."

Cũng theo bà Nga, trong chuỗi kiểm soát chất lượng VSATTP mà công ty đang vận hành, khách hàng có thể kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm trực tiếp bằng cách quét mã QR của sản phẩm trên điện thoại thông minh tại chỗ. Thông tin về xuất xứ, tiêu chuẩn, ngày thu hoạch, trang trại…được cung cấp đầy đủ.

Covid-19 cũng tạo ra bước chuyển trong phương pháp mua sắm, rất nhiều khách hàng tại MM đã chuyển sang đặt hàng qua điện thoại. Tính tiện dụng, an toàn của việc mua hàng từ xa trong giai đoạn dịch bệnh đã chinh phục nhiều khách hàng lớn tuổi vốn quen với mua sắm truyền thống.

Bà Trần Thị Hảo, Hòa Cường, Đà Nẵng cho biết: "Tôi vẫn thường đi mua thực phẩm mỗi ngày nhưng 2 tuần trở lại đây con gái tôi hướng dẫn mua hàng qua điện thoại tại MM. Cá, thịt, rau quả tươi ngon, chất lượng mà giao hàng miễn phí và rất nhanh."

Theo đánh giá của đại diện MM, nhu cầu về chất lượng và tiện dụng là xu hướng phát triển tất yếu của thị trường. Do vậy ngay từ rất sớm, công ty đã phát triển chuỗi kiểm soát VSATTP trên toàn hệ thống và đầu tư nhiều dự án nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

"Trong tương lai chúng tôi đầu tư phát triển thêm các trạm trung chuyển thực phẩm mới như thịt heo ở phía Bắc và gia cầm ở phía Nam nhằm đảm bảo thực phẩm an toàn cung cấp trên toàn hệ thống. Việc ứng dụng kỹ thuật số sẽ đưa vào áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh và chăm sóc khách hàng trong thời gian tới", bà Nga chia sẻ.