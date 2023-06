Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm tăng ngày đầu tuần

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 18-6 đến 16 giờ ngày 19-6, cả nước ghi nhận 129 ca mắc, tăng so với ngày trước đó.

Biểu đồ dịch COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.619.451 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.423 ca nhiễm).

Trong ngày có thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.819 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 9 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 18-6 không có liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.458.314 liều.

Bộ Y tế cho biết 5 tháng năm 2023, cả nước ghi nhận gần 85.500 ca mắc COVID-19, giảm 8,5 lần so với 2021, giảm 48 lần so với năm 2022. Ngoài ra ghi nhận 20 ca tử vong do COVID-19, tỉ lệ tử vong giảm mạnh xuống còn 0,02% (năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%).

Các ca tử vong ghi nhận trong thời gian này đều là những trường hợp có bệnh nền nặng đang điều trị từ trước, phần lớn có tiền sử chưa tiêm đủ mũi vắc-xin phòng COVID-19.