Địa phương nào có thu nhập bình quân cao nhất cả nước?

Mới đây, Tổng cục thống kê đã công bố Khảo sát mức sống (KSMS) dân cư năm 2020 của các địa phương trên cả nước.

Trong số những kết quả chính của KSMS, thì kết quả Thu nhập bình quân là tiêu chí được nhiều người khá quan tâm.



Như trước đó đã đưa, Hà Nội và TP.HCM là 2 địa phương đứng đầu cả nước về mức sống, chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, trong lần KSMS năm 2020 thì Hà Nội và TP.HCM lại là không phải 2 địa phương dẫn đầu về thu nhập bình quân đầu người.

Địa phương dẫn đầu cả nước về Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là Bình Dương với mức 7,019 triệu đồng/người/tháng.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, Thu nhập bình quân (TNBQ) 1 người 1 tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4.230 nghìn đồng, giảm khoảng 2% so với năm 2019.

Đại phương đứng thứ 2 là TP. HCM với 6,537 triệu đồng/người/tháng, Hà Nội ở vị trí thứ 3 với 5,981 triệu đồng/người/ tháng.

Theo sau là các tỉnh có thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng là Đồng Nai, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ. Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ninh đứng ở hai vị trí cuối cùng trong top 10, với thu nhập hơn 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Vùng có TNBQ đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (6.023 nghìn đồng 1 người 1 tháng), cao gấp 2,2 lần vùng có TNBQ 2 đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2.745 nghìn đồng 1 người 1 tháng).

Năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gặp không ít khó khăn, thách thức do vừa phải chống dịch vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù thu nhập của dân cư có giảm so với năm 2019 nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn giảm do Chính phủ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, mức sống vẫn có sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa nhóm dân cư giàu và nghèo, giữa các vùng.