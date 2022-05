Địa phương nào cho học sinh nghỉ hè muộn nhất?

Trong năm học 2021-2022, Cà Mau là địa phương kéo dài thời gian dạy học nhất cả nước. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau có nhiều biến động về thời gian tựu trường và phương thức học tập.



Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định điều chỉnh thời gian học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với các cấp học trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, thời gian kết thúc học kỳ 2 năm học đối với các cấp học sẽ kéo dài hơn kế hoạch năm học.

Cụ thể, Giáo dục Mầm non sẽ kéo dài đến 30/7 (trước đó quy định đến ngày 20/5). Giáo dục Phổ thông: lớp 1, 2 kết thúc trước ngày 30/7; lớp 3,4 và 5 kết thúc học kỳ 2 trước ngày 15/7 (trước đó quy định đến 21/5). Cấp THCS và THPT kết thúc học kỳ 2 trước ngày 15/6 (trước đó quy định đến ngày 21/5); Giáo dục Thường xuyên kết thúc trước 31/5 (trước đó quy định đến 7/5).

Cùng với đó, tại An Giang thời gian kết thúc học kỳ II: Mầm non và tiểu học trước ngày 29/7, THCS và THPT trước ngày 25/6, riêng khối 9 và 12 trước ngày 22/5; hệ GDTX do đơn vị quyết định; Tổng kết năm học: Mầm non và tiểu học trước ngày 5/8; THCS và THPT trước ngày 30/6, riêng khối 9 và 12 trước ngày 31/5; hệ GDTX do đơn vị quyết định.

Ngoài ra, một số tỉnh thời gian kết thúc năm học cũng được kéo dài sang tháng 6, muộn hơn so với khung thời gian kết thúc năm học nhiều địa phương trên cả nước là trước ngày 31/5.

Đối với 2 địa phương là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, học sinh đã học trực tuyến khá dài nên thời gian kết thúc năm học không có nhiều thay đổi so với mọi năm. Cụ thể, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh thông báo, với lớp 6 đến lớp 12, các trường chủ động kiểm tra học kỳ 2 và hoàn thành chương trình trước ngày 15/5. Học sinh lớp 5 kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II và kết thúc năm học trước ngày 10/6.

Đối với học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, các trường chủ động xây dựng kế hoạch kết thúc năm học để phòng GD&ĐT phê duyệt. Học sinh lớp 1, 2, 3, 4 kết thúc năm học trước ngày 30/6.

Trong khi đó, Hà Nội - địa phương mà học sinh phải học trực tuyến dài nhất cả nước trong năm học này đã quyết định cho các trường kết thúc năm học trước ngày 31/5, trong đó có 2 tuần dự phòng. Các nhà trường có thể tận dụng 2 tuần cuối năm học để bù đắp kiến thức cho học sinh; từ lớp 1 - 11 kết thúc năm học chậm nhất là 31/5.