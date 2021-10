Đi xe máy từ TP.HCM về quê, thai phụ 8 tháng chuyển dạ sinh non trên đường trong đêm mưa tầm tã

Ngày 7/10, ông Nguyễn Đình Tuyến - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, bệnh viện vừa tiếp nhận một thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ khi đang trên đường từ TP.HCM về Thanh Hóa tránh dịch.

Theo đó, vào khoảng 18h30' ngày 6/10, cả gia đình anh Phạm Văn Quyết (23 tuổi) và chị Đinh Thị Phương Anh (19 tuổi, cùng trú huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) di chuyển bằng xe máy đến đường tránh thuộc địa phận TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) thì trời mưa lớn. anh Quyết điều khiển xe máy dừng vào bên đường để trú mưa.

Sản phụ Phương Anh đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Đang trú mưa thì chị Phương Anh (mang thai ở tháng thứ 8) đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ. Người dân chứng kiến đã hướng dẫn anh chị chạy thẳng đến bệnh viện cách đó 3km.

"Bầu thai còn 3 tuần nữa mới đủ tuổi nhưng chị này di chuyển đường xa bằng xe máy nên có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Rất may gia đình đã đưa chị đến bệnh viện cấp cứu, điều trị kịp thời. Đến sáng nay, sức khỏe của sản phụ Phương Anh đã ổn định, thai nhi an toàn", ông Tuyến nói.

Người thân ngồi ngóng đợi tình hình sức khỏe của thai phụ.

Được biết, ảnh hưởng dịch Covid-19, vợ chồng anh Quyết cùng mẹ và anh trai lâm cảnh thất nghiệp. Tháng 7 vừa qua, 4 người trong gia đình (trong đó có thai phụ Phương Anh) mắc Covid-19 phải nhập viện điều trị.

Cuộc sống gia đình lâm cảnh khó khăn nên sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, bệnh được chữa khỏi, gia đình anh Quyết chạy xe máy về quê (Thanh Hóa) tránh dịch.