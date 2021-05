Đi toilet trên tàu nhưng không có giấy, người phụ nữ ở lì bên trong, cảnh sát xông vào liền phát hiện cảnh tượng kinh hãi

Sẽ ra sao nếu bạn đang buồn đi vệ sinh mà bên trong có người mãi không chịu ra? Có lẽ ai cũng sẽ tức giận và thúc giục người bên trong “hành sự” nhanh nhanh. Đây chính là tình cảnh chung của loạt hành khách trên chuyến tàu đi từ Giai Mộc Tư đến Bắc Kinh cách đây không lâu tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, diễn biến câu chuyện không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ, thậm chí còn cần tới sự can thiệp của cảnh sát.

(ảnh minh họa)

Cụ thể, trên chuyến tàu được đề cập, sau khi một người phụ nữ lên tàu từ trạm Thiên Tân đã ngay lập tức đi vào nhà vệ sinh ở toa số 8 và mãi không chịu trở ra trong hơn một giờ. Lúc này, nhiều hành khách khác muốn “hành sự” nhưng liên tục gõ cửa không thấy ai trả lời.

Cuối cùng, vì không chịu đựng nổi và nghi ngờ bên trong xảy ra chuyện chẳng lành, hành khách đã báo tiếp viên tàu yêu cầu gọi cảnh sát. Cảnh sát trong khu vực nhanh chóng đến nơi, liên tục gõ cửa đòi kiểm tra.

Nào ngờ, bên trong vọng ra âm thanh “3 phần cầu khẩn 7 phần đáng thương” khiến tất cả mọi người đang theo dõi bên ngoài phải… ngã ngửa. Người phụ nữ nói: “Tôi ‘đi nặng’ xong mà trong này không có giấy, tôi không ra ngoài được!”.

Cảnh sát dù suýt bật cười trước vụ việc nhưng không quên loại trừ trường hợp người phụ nữ nói dối, thế là họ yêu cầu chị gái hé cửa ra để họ “gửi” giấy vào. Chị gái lập tức làm theo nhưng điểm kỳ lạ là cảnh sát đã nhìn thấy bên trong có vết máu.

Linh tính có chuyện chẳng lành, cảnh sát phá cửa xông vào và khám phá ra cảnh tượng kinh hãi: máu loang lổ khắp nơi chảy ra từ cổ tay của người phụ nữ nọ. Hóa ra, chị ta vừa cắt cổ tay mình, tìm cách tự vẫn kết thúc cuộc đời.

(ảnh minh họa)

Cảnh sát lập tức khống chế người phụ nữ, sơ cứu cho chị ta và đưa đi bệnh viện. May mắn, do cắt cổ tay bằng nắp của hộp thiết nên vết cắt chưa sâu, máu cũng không mất quá nhiều, người phụ nữ vẫn bình an vô sự.

Tại đây, cảnh sát tra hỏi thì liền biết lý do người phụ nữ muốn tự vẫn vì thời gian gần đây có nhiều mâu thuẫn với chồng. Và sau một hồi được cảnh sát an ủi, thuyết phục, chị gái đã bình tĩnh trở lại.

(Nguồn: Sohu)