Đi thử váy cưới, cô dâu vô tình đọc được tin nhắn "Mẹ lo quá con ạ" trong máy chồng tương lai và câu chuyện đáng sợ đằng sau khiến cô hủy hôn gấp

Một đám cưới sát ngày còn bị hủy bỏ là chuyện lớn. Tuy nhiên có không ít người sẵn sàng làm ra chuyện lớn đó bởi nhận ra bộ mặt thật của người mình sắp kết hôn.



My là một cô nàng sinh ra trong gia đình kinh doanh giàu có. Bố mẹ cô sinh được anh trai, hơn 10 năm sau My mới chào đời nên ai cũng yêu thương, chiều chuộng cô con gái bé nhỏ. Đã vậy, cô còn xinh như công chúa.

Bản thân cô xác định sẵn trước 27 tuổi chỉ toàn yêu chơi bời trải nghiệm nên danh sách bạn trai cũ của cô toàn các anh nhà giàu, môn đăng hộ đối. Yêu đương như vậy nên My hiểu rõ các thói hư tật xấu của những chàng trai nhà giàu.

Bởi thế, cô quyết định sẽ lựa chọn một anh chàng gia cảnh bình thường, ngoan ngoãn, hiền lành để kết hôn. My xác định rõ rằng, yêu đương thì thế nào cũng được nhưng cưới xin thì phải là trai tốt, có trách nhiệm.

Ảnh minh họa.

Cuối cùng, cô gặp Phong - một anh chàng từ quê lên thành phố học tập và ở lại. Phong quen một cô gái trong nhóm chơi chung với My nên được giới thiệu cho cô.

Phong hiền lành, điển trai lại chân chất và có vẻ ngoan ngoãn nên cả hai nhanh chóng yêu đương. Sau một thời gian tìm hiểu, My quyết định kết hôn với Phong.

Bản thân Phong sau khi biết gia cảnh của My thì khá hốt hoảng rồi tỏ vẻ lo lắng. Tuy nhiên, cô "tiểu thư" tuyên bố rằng gia đình sẽ chẳng ai quản được chuyện cô muốn làm.

Đưa Phong về ra mắt, bố mẹ My tiếp đón nhiệt tình. Tuy nhiên, sau đó họ vẫn khuyên My nghĩ lại. Hai bên chênh lệch nhau quá nhiều, sau này dễ nảy sinh xích mích. My làm ầm ĩ lên khiến bố mẹ phải nhượng bộ, tùy cô tự quyết.

Khi về nhà Phong ở một vùng quê, sự săn đón của bố mẹ anh khiến cô có chút lăn tăn. Tuy nhiên cô lại nghĩ mọi người nhiệt tình, hiếu khách nên chẳng suy nghĩ nhiều. Đáp ứng bố mẹ, My đồng ý sau khi tổ chức hôn lễ xong mới đăng ký kết hôn.

Hai vợ chồng định sau khi cưới sẽ về sống trong căn chung cư cao cấp mà bố mẹ My mua tặng con gái. Phong sẽ thật sự đổi đời nếu cưới thành công.

Mọi chuyện chuẩn bị cho hôn lễ được tiến hành. Lắm tiền nhiều của nên gần như gia đình My "bao" từ A đến Z.

Một lần nọ, hai vợ chồng đến studio cao cấp để thử váy cưới. My đặt váy của một thương hiệu nước ngoài nhưng có thể về không kịp nên cô đi thử váy dự phòng. Đến nơi mới biết mẫu My chọn đang trên đường vận chuyển về. Điện thoại để trên xe hơi nên My mượn luôn máy Phong để gọi cho chủ studio nói chuyện. Vì đi vội nên chưa ăn uống gì, My nhờ Phong đi mua giúp mình đồ ăn ở mấy tiệm đối diện.

Gọi điện xong xuôi, My vừa định tắt máy thì thấy hiện lên một tin nhắn từ mẹ Phong: "Thế nào rồi con, mẹ lo quá, nhỡ nó không cưới thì sao. Cớ làm sao mà bên đó không cho đăng ký kết hôn luôn? Bảo mày làm nó có bầu đi thì mày chần chừ".

Cảm thấy không lành, My bấm thẳng vào rồi kéo lên trên xem mẹ chồng và chồng tương lai mưu tính điều gì. Càng đọc, My càng choáng. Gần nhất, mẹ Phong thông báo khoản nợ lớn của anh ta đến hạn, bị đòi. Phong trả lời: "Mẹ xin hoãn với người ta đi. Đợi con cưới xong con này, tiền mừng đủ trả mấy cái nợ đó. Cứ bảo chúng nó vậy".

Ảnh minh họa.

Kéo lên nữa, My phát hiện ra Phong và mẹ anh ta không hề hiền lành như những gì thể hiện ra. Ngay từ đầu họ đã cố để Phong cưới bằng được My. Thậm chí khi cả hai đã yêu nhau thì Phong cũng đang trong một mối quan hệ khác. Vì đến với My mà anh ta 'đá' ngay cô bạn gái.

Cả chuyện cưới xin, Phong bảo mẹ vay mượn để làm cho tươm tất bởi: "Lấy được con này thì đời con chẳng còn gì để lo. Sau này tài sản nhà nó kiểu gì cũng có phần con. Đầu tư 1 lần chắc chắn có lãi, mẹ cứ vậy mà làm".

Quá choáng vì sự thật được phát hiện, My ngồi ngẩn người. Khi Phong đi về, cô quay sang cười nhạt: "Chắc anh nghĩ nhà tôi như cây rụng tiền nhỉ?". Phong đang ngơ ngác, My giơ điện thoại có những đoạn tin nhắn rồi nói luôn: "Tôi tưởng anh hiền lành tử tế, bố mẹ anh cũng chân chất nên nên mới bị lừa. Hóa ra, cả nhà anh như siêu lừa hết ấy nhỉ. Anh nghĩ tôi ngu lắm hay sao mà để bị anh qua mặt. Anh còn định ẵm tiền mừng cưới, bố mẹ tôi còn trẻ khỏe mà nghĩ đến việc chia gia tài rồi cơ à? Thôi nhé, không có cưới xin gì nữa. Anh cứ ngồi đó mà mơ đi".

Nói xong, My đi thẳng để lại Phong ngơ ngác. Mấy nhân viên ở studio cũng ngỡ ngàng trước chuyện vừa xảy ra. Về sau Phong có xin lỗi hay xin xỏ thế nào My cũng không chấp nhận. Cô nói chuyện với bố mẹ và hủy luôn chuyện cưới xin. Bản thân My coi đây như một bài học lớn cho chuyện tình yêu của mình.

https://afamily.vn/di-thu-vay-cuoi-co-dau-vo-tinh-doc-duoc-tin-nhan-me-lo-qua-con-a-trong-may-chong-tuong-lai-va-cau-chuyen-dang-so-dang-sau-khien-co-huy-hon-gap-2022050612042623.chn