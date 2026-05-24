Đi siêu thị muốn tiết kiệm thì nhớ 3 mốc này: Ngày 5, ngày 20 hàng tháng và sau 20h hàng ngày!

Đi siêu thị mua thịt thà - hải sản, rau củ - trái cây hay đồ nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày mà không biết tới “những khung giờ đẹp” này, thì quả thực là đáng tiếc. Vì siêu thị lớn thường không thiếu chương trình ưu đãi giảm giá, vấn đề chỉ là đôi khi chúng ta không để ý nên thường bỏ qua.

Với kinh nghiệm hơn 5 năm “lăn lộn săn sale” ở siêu thị, để tôi mách cho bạn bí quyết.

1. Aeon Mall: Giảm giá 5% các mặt hàng vào ngày 5 và ngày 20 hàng tháng, giảm 30-50% đồ ăn chế biến sẵn sau 20h

Aeon Mall có chương trình giảm giá ưu đãi cho khách hàng đăng ký thành viên vào ngày mùng 5 và ngày 20 hàng tháng. Chỉ cần tải app AEONMALL Vietnam, đăng ký thành viên bằng số điện thoại, thì cứ ngày 5 và ngày 20 hàng tháng, bạn sẽ được giảm giá 5% tất cả các mặt hàng khi mua sắm tại Aeon Mall trên toàn quốc.

Tính ra cũng hời phết. Tháng đi siêu thị 2 lần vào 2 ngày ưu đãi hội viên, mua đủ từ nước giặt - nước xả đến kem đánh răng, nước rửa bát, nước lau sàn, sữa tắm - dầu gội, đồ ăn gia vị,... Đảm bảo tiết kiệm!

Bên cạnh chương trình ưu đãi cố định giảm 5% giá thành các mặt hàng vào ngày 5 và ngày 20 hàng tháng, thì sau 20h hàng ngày cũng là “khung giờ vàng” tại quầy thực phẩm chế biến sẵn tại Aeon Mall, bao gồm đồ ăn, trái cây cắt sẵn, bánh mì. Vì đây đều là sản phẩm đóng gói và bán trong ngày, nên dù có giảm 30-50% thì vẫn yên tâm là đồ mới, tươi ngon. Tùy từng cơ sở Aeon Mall mà mức giá giảm hàng ngày sẽ khác nhau với từng sản phẩm, nhưng chắc chắn cứ sau 20h tối là kiểu gì quầy thực phẩm chế biến sẵn cũng giảm sâu!

Quầy giảm giá 50% các sản phẩm chế biến sẵn tại Aeon Mall sau 20h hàng ngày

2. WinMart: Ghé sau 18h để săn đồ “mua 1 tặng 1”

Mặc dù không có ngày “ưu đãi cố định hàng tháng”, nhưng những ai hay ghé WinMart đều biết “khung giờ vàng sau 18h”. Tùy từng cửa hàng mà ưu đãi sau 18h sẽ khác nhau, nhưng thông thường các mặt hàng như thịt MeatDeli đóng hộp sẽ được giảm giá nếu gần đến ngày hết HSD (thường là 3 ngày kể từ ngày sản xuất), cá và rau mua 1 tặng 1.

Đừng quên tích điểm sau mỗi lần mua sắm để đổi thành voucher giảm giá

Bên cạnh việc nhớ các “khung giờ vàng” ở siêu thị, đừng quên tích điểm sau mỗi lần mua sắm. Số điểm tích lũy được có thể chuyển thành voucher trừ trực tiếp vào hóa đơn của lần mua sau. Như vậy nghĩa là nếu không tích điểm, bạn đang bỏ lỡ nhiều voucher giảm giá vài chục - thậm chí vài trăm nghìn.

Để được tích điểm và đổi voucher khi mua sắm tại Aeon Mall, bạn chỉ cần tải app AEON Vietnam, đăng ký thành viên bằng số điện thoại. Thế là xong! Mỗi lần đi siêu thị nhớ tích điểm khi thanh toán, và nhớ vào app kiểm tra số điểm tích lũy và đổi lấy voucher. Tại Aeon Mall, cứ mỗi 10.000 đồng chi tiêu, bạn sẽ nhận được 1 điểm (quy đổi tương đương thành 100 đồng). Như vậy là 100 điểm đổi được voucher 10k, 200 điểm đổi được voucher 30k,...

Với WinMart, ứng dụng tích điểm WinX được tích hợp ngay trên Zalo, bạn chỉ cần gõ "WinX" trong thanh tìm kiếm của Zalo là được. Tại WinMart, việc tích điểm sẽ được áp dụng tùy theo từng mặt hàng. Ví dụ khi mua thịt MEATDeli tại hệ thống WinMart, khách hàng đã đăng ký thành viên sẽ được tích điểm 20% trên tổng giá trị sản phẩm MEATDeli (không phải tổng hóa đơn). Hệ số quy đổi là 100 điểm = 1 đồng. Như vậy 1.000.000 điểm sẽ đổi được voucher 10.000 đồng.

3 điều cần nhớ khi đi siêu thị để tránh "tiêu lố" tiền

1. Lập danh sách trước khi đi mua

Một trong những lý do khiến nhiều người “vung tay quá trán” ở siêu thị là mua theo cảm hứng. Chỉ cần đi ngang quầy bánh kẹo, đồ gia dụng hay thấy biển giảm giá là rất dễ cho thêm vào giỏ hàng dù chưa thực sự cần. Vì vậy, trước khi đi siêu thị, bạn nên ghi sẵn những món cần mua và bám sát danh sách đó.

Cách này giúp kiểm soát chi tiêu tốt hơn, tránh tình trạng mua lan man rồi về nhà mới nhận ra có nhiều món không dùng tới.

2. Đừng thấy giảm giá là mua ngay

Các chương trình “mua 1 tặng 1”, “giảm 50%" thường đánh đúng tâm lý thích tiết kiệm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải món giảm giá nào cũng thực sự cần thiết. Nhiều người mua thêm chỉ vì sợ bỏ lỡ ưu đãi, cuối cùng lại tiêu nhiều hơn dự tính.

Vậy nên khi thấy hàng khuyến mãi trong siêu thị, việc đầu tiên cần làm không phải là lấy bỏ vào xe đẩy, mà là tự hỏi: “Nếu không giảm giá thì mình có mua không?”. Nếu câu trả lời là không, rất có thể đó là khoản chi không cần thiết.

3. Không đi siêu thị khi đang đói hoặc đang buồn

Nghe có vẻ đơn giản nhưng đây là mẹo khá hiệu quả. Khi đang đói, mọi món ăn trong siêu thị đều trở nên hấp dẫn hơn bình thường, khiến bạn dễ mua quá nhiều đồ ăn vặt hoặc thực phẩm không nằm trong kế hoạch. Tương tự, lúc căng thẳng hoặc buồn chán, nhiều người có xu hướng mua sắm để “xả stress”. Vì vậy, nên chọn thời điểm tỉnh táo, thoải mái để đi siêu thị nhằm đưa ra quyết định mua sắm hợp lý hơn và tránh tiêu lố tiền.