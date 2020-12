Đi shopping sương sương dịp cuối năm, mẹ bỉm sữa bất ngờ trúng xe máy 30 triệu đồng

Nhận được tin nhắn thông báo giảm giá của chuỗi cửa hàng TokyoLife có chi nhánh ở Ninh Bình, chị Vũ Thị Hồng Nhung (27 tuổi) đang ở nhà ngoại ở cữ đã nhờ bố trông giúp cô con gái 6 tháng tuổi để đi mua đồ cho cả nhà. Vì đúng dịp sale nên chị Nhung và em gái chọn được bộ đồ cho mẹ và áo khoác cho bố với giá chỉ bằng một nửa.

"Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhà có con nhỏ tôi hạn chế tối đa các hoạt động tiếp xúc vật lý nên không sử dụng tiền mặt mà chọn cách thanh toán bằng cách quét VNPAY-QR. Sau khi nhân viên bán hàng nhập hoá đơn, tôi chỉ cần dùng điện thoại quét mã của cửa hàng là có thể thanh toán ngay lập tức" – chị Hồng Nhung giải thích về lựa chọn của mình.

Chị Nhung hạnh phúc trong ngày nhận chiếc xe may mắn

Dù được nhân viên bán hàng giới thiệu về chương trình Quét mã VNPAY-QR trúng xe, trúng nhà nhưng bà mẹ bỉm sữa cũng không mấy trông đợi vì nghĩ rằng bản thân ít khi may mắn trong những trường hợp như vậy. Thậm chí khi nhận được thông báo trúng một chiếc xe máy Vision phiên bản tiêu chuẩn trị giá 30 triệu đồng từ VNPAY, chị Hồng Nhung còn không dám tin. "Tôi không ngờ chỉ mua 2 bộ quần áo mà trúng hẳn chiếc xe. Tôi chỉ thực sự tin khi VNPAY gọi điện xác nhận và gửi email ngày giờ nhận giải" – bà mẹ bỉm sữa nói.

Trước đó, vợ chồng chị Nhung đã lên kế hoạch mua thêm một chiếc xe ga sau khi chị hết thời gian nghỉ sinh đi làm thì bất ngờ nhận được món quà này.

"Dù gia đình tôi không bị ảnh hưởng kinh tế nhiều do dịch bệnh, nhưng sau khi có em bé, chi tiêu trong gia đình cũng phải cân đối từng khoản. Tiết kiệm được đồng nào cũng quý, chứ đừng nói đến 30 triệu"- Chủ nhân thứ 38 sở hữu xe máy từ chương trình Quét VNPAY-QR trúng xe trúng nhà hào hứng nói và khẳng định sẽ chăm chỉ quét mã VNPAY-QR trong thời gian tới.

Trong hơn 2 tháng triển khai, chương trình quyét mã trúng nhà trúng xe của VNPAY-QR đã mang niềm vui đến cho nhiều gia đình khác. Chẳng hạn như chủ nhân của chiếc xe Vision đầu tiên là ông bố bỉm sữa Ngô Thành Quang – một kỹ sư cơ khí 39 tuổi. Do ảnh hưởng của Covid-19, anh Quang ở nhà một thời gian và đảm nhận công việc chăm sóc cậu con trai 1 tuổi. Trong một lần quét mã thanh toán tiền cháo cho con tại Kids Plaza, anh Quang đã bất ngờ trúng thưởng xe ga để tặng vợ.

"Tôi tin rằng đây sẽ là khởi đầu cho những điều may mắn tiếp theo của cả gia đình sau một thời gian lao đao vì dịch bệnh" – ông bố bỉm sữa chia sẻ.

Anh Trần Tuấn Anh nhận giải thưởng từ chương trình khuyến mại.

Một ông bố may mắn khác là anh Trần Tuấn Anh (32 tuổi ở Từ Sơn, Bắc Ninh). Anh Tuấn Anh đã nhiều lần nghe giới thiệu về chương trình này nhưng không mấy lưu tâm. Do thói quen không sử dụng tiền mặt lâu nay nên khi đi mua đồ chơi cho con trai tại hệ thống siêu thị BiboMart, anh thường chọn cách quét mã qua ứng dụng của ngân hàng. Đến khi nghe tin trúng giải, anh Tuấn Anh thậm chí đã phải hỏi lại đồng nghiệp về chương trình này của VNPAY mới dám tin mình đã trở thành người may mắn.

Anh Tuấn Anh cho biết: "Lâu nay tôi dùng VNPAY-QR vì thanh toán tiện lợi, đơn giản chứ không để ý đến chương trình khuyến mại đặc biệt này. Hoá ra những thói quen nhỏ lại có thể mang lại cho mình may mắn trong ngày cuối năm". Ngày đi rước xe về nhà, anh Tuấn Anh không quên chia sẻ với bạn bè để lan toả cơ hội trúng giải thưởng. Tính đến thời điểm này, mới có hơn 60 chiếc xe Honda Vision tìm được chủ nhân trong tổng số 91 xe. Hầu hết khách hàng trúng thưởng đều quét mã thanh toán khi mua bỉm sữa, đồ dùng cho bé, mỹ phẩm, mua thuốc hay vé tàu, vé xe hay đơn giản chỉ cốc trà sữa, ly cà phê vài chục ngàn đồng…

Chương trình Quét VNPAY-QR trúng xe, trúng nhà kéo dài từ 1/10 đến hết 30/12/2020 với tổng phần quà gồm 91 xe máy Honda Vision, 1 căn hộ Vinhomes Ocean Park và hàng ngàn mã khuyến mại mỗi ngày.

Thông tin chương trình được cập nhật tại website nhaxe.vnpay.vn, livestream quay thưởng diễn ra vào 12h trưa hàng ngày trên fanpage https://www.facebook.com/VNPAY.Jsc.