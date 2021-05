Đi quay Running Man, Đàm Tùng Vận bị bóc mẽ thấp hơn Lý Thấm quá nhiều, chiều cao 1m62 chỉ là gian dối?

Sina vừa có bài đăng soi nhan sắc của 3 người đẹp Đàm Tùng Vận, Lý Thấm, Angelababy trong đợt ghi hình mới nhất của Running Man phiên bản Hoa ngữ. Theo đó, Đàm Tùng Vận tiếp tục bị bóc mẽ chiều cao khi lộ rõ là thấp bé nhẹ cân hơn các đồng nghiệp rất nhiều.

Đứng cạnh Thái Từ Khôn, nữ chính Cẩm tâm tựa ngọc thấp hơn 1 cái đầu. Còn khi đứng với Lý Thấm, Đàm Tùng Vận cũng có sự chênh lệch tương đối lớn. Ngoài đời thực, Lý Thấm cho biết cô cao 1m66, Đàm Tùng Vận cao 1m62. Nhưng chỉ thấp hơn 4cm mà khoảng cách lại bằng nửa cái đầu như thế này sao?

Đàm Tùng Vận trên phim trường Running Man Vietnam 2021.

Nhiều khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận vốn dĩ thấp bé nhẹ cân, khi đóng phim cùng các mỹ nam như Chung Hán Lương, Trương Tân Thành, Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận đã lộ chiều cao ở dạng "nấm lùn". Con số 1m62 mà cô nàng chia sẻ chỉ mang tính chất "tham khảo", thực chất Đàm Tùng Vận thấp hơn 1m62 nhiều.

Tuy chê Đàm Tùng Vận lùn nhưng truyền thông Hoa ngữ vẫn đánh giá cao cô ở làn da căng bóng. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt tròn trẻ trung, ít khi bị chê cười là để lộ dấu hiệu lão hóa hay nhan sắc xuống cấp như Angelababy. Gương mặt tròn trẻ con vừa là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của Đàm Tùng Vận.

Đàm Tùng Vận thấp hơn Lý Thấm và Thái Từ Khôn rất nhiều.

Hiện tại, Đàm Tùng Vận vẫn đang ghi hình cho bộ phim mới đóng cùng Lâm Canh Tân là Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim mới.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn...

Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own bắt đầu quay hình từ ngày 21/3, thời gian làm việc dự kiến là 120 ngày. Phim thuộc thể loại tình cảm đô thị, do Diêu Đình Đình làm đạo diễn.