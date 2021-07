Đi làm về, thấy mẹ bế đứa bé mới sinh, tôi ngơ ngác hỏi để rồi suy sụp khi biết đó là con của tôi

Tôi và My yêu nhau được 3 năm nay, tình cảm của hai đứa lúc vui lúc buồn. Nhiều khi muốn chia tay nhưng tôi không thể làm được. Vì My yêu tôi rất nhiều, cô ấy nhất định không chịu buông. Tôi lại đang làm việc trong công ty của bác My, nếu chia tay thì vị trí trưởng phòng của tôi sẽ khó giữ vững.



My có ngoại hình bình thường, tính tình trẻ con, suốt ngày nhõng nhẽo, làm tôi mệt mỏi vô cùng. Góp ý nhiều lần nhưng cô ấy không chịu thay đổi và lâu dần tôi đành chấp nhận. Những lần mâu thuẫn giữa hai đứa, rõ ràng tôi đúng nhưng luôn phải làm hòa trước.

Trong một lần giận My, tôi đã giải tỏa bức xúc bằng việc quan hệ với một cô bạn mà luôn thầm yêu trộm nhớ tôi. Sau lần đó tôi thấy hối hận và thề sẽ không bao giờ phản bội bạn gái nữa.

Không ngờ vài tháng sau cô gái đó mang bầu và bắt tôi cưới nhưng vì sự nghiệp, tôi đã đưa cho cô ấy 50 triệu để tự xử lý.

2 tuần trước, tôi đi làm về, thấy mẹ bế một đứa bé mới sinh trong phòng khách. Tôi ngạc nhiên hỏi con ai thế? Mẹ không nói mà đưa cho tôi một tờ giấy. Trong đó ghi vẻn vẹn một câu: "Anh hãy nuôi con tốt".

Tôi đang rất lo lắng, thật sự không biết phải làm sao nữa? (Ảnh minh họa)

Tôi hoảng thật sự, nếu My mà biết được chuyện tôi có đứa con rơi bên ngoài thì sự nghiệp của tôi suốt 10 năm nay sẽ đổ bể hết. Tôi lo lắng tâm sự với mẹ điều khó nói trong lòng.

Mẹ tôi bảo chắc gì đã là con tôi, phải đưa đi xét nghiệm ADN. Tôi hi vọng không phải con mình nên đã lấy tóc của đứa nhỏ đi kiểm tra. Sau một tuần có kết quả, sự thật không thay đổi được, đứa nhỏ là con của tôi.

Mẹ bảo tôi chưa vợ mà đã có con vương vãi thế này thì rất mất giá. Mẹ muốn đưa đứa nhỏ cho em gái tôi nuôi giúp vài năm và tôi sẽ gửi tiền về nuôi con. Ngay lập tức tôi gọi điện cho em gái để thương lượng nhưng em ấy nói chồng rất khó tính. Nếu nuôi đứa nhỏ thì vợ chồng sẽ ly dị mất.

Sau khi tính toán cả tiếng đồng hồ, mẹ bảo tôi nên nói sự thật cho My biết. Nếu cô ấy yêu thật lòng sẽ tha thứ và chấp nhận đứa con. Tôi không đồng ý vì My là người rất hay ghen tuông, nói ra không cẩn thận sự nghiệp của tôi lại tan nát hết.

Tôi đang rất lo lắng, thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

