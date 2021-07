Đi làm về bất chợt, nàng dâu thấy điều mẹ chồng làm với con mình qua khung cửa và phản ứng quyết liệt tận cùng!

Có thêm trẻ em trong nhà sẽ khiến các thành viên trong gia đình gắn kết hơn với nhau nhưng câu chuyện con chị - con em đôi khi khiến cho nhiều gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Câu chuyện của gia đình Minh - My cũng vậy, hai bạn sống cùng nhà với bố mẹ chồng nhưng trong nhà còn có chị chồng mới ly hôn chồng nên mang con về ở với bố mẹ.

Chuyện mâu thuẫn vì cháu nội - cháu ngoại

Từ ngày có chị về sống cùng, bố mẹ chồng của My dành hết thời gian cho cháu ngoại. Dù đã 7 tuổi nhưng vì được ông bà cưng chiều nên bé không tự giác làm bất cứ việc gì cho dù là việc dọn đồ chơi do chính bé bày ra.

Dù trước kia khi hai vợ chồng xin ra ở riêng, bà lấy lí do chăm cháu nên nhất quyết ngăn cản, nhưng thực tế nhiều lần My rất khó chịu vì mẹ chồng chỉ quan tâm đến cháu ngoại, "Lúc nào bà cũng chỉ chăm chăm xem hôm nay cháu ngoại ăn gì, mặc gì còn con mình thì bà không đếm xỉa. Có lúc mình bận cuối tuần nhờ bà trông giúp buổi sáng bà còn bảo không có thời gian vì phải trông con cho chị" – My bức xúc.

Ảnh minh họa.

Có lẽ vì không ưng con dâu lắm nên mẹ chồng My luôn tỏ rõ tình cảm dành cho cháu ngoại nhiều hơn.

Một lần có họ hàng xa đến chơi, thấy hai đứa trẻ đang chơi ngoài sân nên khen vài câu, nào ngờ mẹ chồng My được đà thao thao bất tuyệt tự khen ngợi cháu ngoại của mình. Bà vẫn không quên nói cháu nội "nhìn vậy chứ lúc nó đanh đá lên không ai bằng, chẳng biết giống ai chứ nhà này đâu có vậy".

My đang phơi đồ trên tầng nghe những lời nói đó của bà thì rất khó chịu, nhưng cô không dám kể với chồng vì sợ Minh trách vợ so đo, tị nạnh với chị gái.

Không chỉ một lần mà rất nhiều lần khác bà tỏ rõ thái độ quan tâm cháu ngoại hơn. "Con mình ốm đi viện cả tuần thì bà bảo bận không ra thăm dù chỉ một lần, còn cháu ngoại ho nhẹ bà cũng đi đây đó tìm thuốc. Mình thực sự không hiểu bà nghĩ gì nữa" – My nói.

Cách giải quyết triệt để của nàng dâu

Nhưng chỉ vài chuyện vụn vặt đó cũng sẽ chẳng là gì cả so với chuyện một ngày đẹp trời My chứng kiến tận mắt những gì mẹ chồng đối xử với con.

"Hôm đó mình đi làm như mọi ngày nhưng quên túi tài liệu nên trưa về nhà lấy, đứng ngoài cổng đã nghe thấy tiếng của con khóc mình sốt ruột chạy vào. Ngó qua cửa thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, bà đang bắt con mình đứng dựa vào tường cho chị đánh".

Quá giận vì thấy con bị đối xử như vậy, My đẩy cửa lao vào ôm lấy con. Mẹ chồng vừa nhìn thấy My liền lúng túng "Nó hư quá… cứ tranh đồ chơi của chị. Bà mắng vài câu đã ăn vạ".

Một phần vì tức giận, phần vì xót con ngay tối hôm đó hai vợ chồng My đã nói chuyện thẳng thắn với bà: "Con chứng kiến hết rồi ạ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Trẻ con chơi với nhau có gì đâu mà mẹ làm thế. Con của con cũng là cháu của mẹ, con chưa bao giờ phân biệt gì nhưng hôm nay thấy thế này con cũng không vui chút nào. Mẹ cứ như này làm sao làm gương cho chúng con hay bọn trẻ được".

Ảnh minh họa.

Mẹ chồng My vừa thấy ngại vừa thấy có lỗi nên im lặng. Lúc đó, My nói tiếp rằng trẻ con chơi với nhau có xung đột thì bà hòa giải chứ không phải ép buộc con, dùng đòn roi như thế.

"Mẹ làm vậy con không hài lòng một chút nào. Sau này con trẻ nó ám ảnh mất thôi. Mẹ từng bảo gia đình mình không bao giờ dùng roi với con trẻ mà bây giờ như thế".

Tối hôm đó khi chồng về, My kể hết mọi chuyện. Nhìn thấy vợ mếu máo khóc lóc, chồng cô cũng phát hoảng. Anh không ngờ mẹ mình lại làm chuyện giữ cháu nội cho cháu ngoại dùng roi đánh. Hôm sau chồng cô trình bày luôn chuyện ra ở riêng với lí do nhà cũng nhỏ mà đông người, hai vợ chồng có sẵn căn hộ bên ngoài nên tiện thể luôn.

Có lẽ biết My chứng kiến chuyện hôm qua nên mẹ chồng lúng túng, cũng chấp nhận chứ không giữ nữa. Từ đó về sau, mối quan hệ của My với gia đình chồng mới dễ thở hơn.

Câu chuyện của My chỉ là một phần rất nhỏ trong việc đối xử với nhau trong cuộc sống thường nhật. Trong gia đình, nếu như mối quan hệ giữa bố mẹ, anh chị em được xây dựng tốt thì thật sự sẽ rất khó để xuất hiện những mâu thuẫn vụn vặt.

Bởi trẻ em sẽ lớn lên và hình thành tính cách phản ánh rõ nét cách cư xử của người lớn, đặc biệt là những người thân xung quanh. Vậy nên hãy cho trẻ lớn lên trong môi trường yêu thương và bình đẳng.