Phát hiện ung thư nhờ đi khám "cho vui"

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, nguyên bác sĩ Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân – Bệnh viện Bạch Mai, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc Tế (Bệnh viện Đa khoa Phương Đông), cho biết: chỉ trong tháng 10 vừa qua, bác sĩ đã ghi nhận nhiều trường hợp được phát hiện tổn thương tuyến vú nhờ siêu âm và chụp nhũ ảnh định kỳ.

“Điều đặc biệt là đa phần bệnh nhân đều hoàn toàn khỏe mạnh, không đau, không sờ thấy khối u. Họ đi khám vì những lý do rất đời thường – người theo chương trình tầm soát của cơ quan, người đi cùng bạn bè, hoặc đơn giản là muốn ‘khám cho biết”, bác sĩ Duy Anh chia sẻ.

Trường hợp của chị P là một ví dụ điển hình. Hôm đó, nhóm bạn thân của chị rủ nhau đi kiểm tra sức khỏe tổng quát vì “tuổi này rồi nên đi cho yên tâm”. Ban đầu, chị P từ chối vì thấy mình vẫn khỏe, không có biểu hiện gì lạ. Nhưng vì bạn bè động viên và cũng muốn tham gia cho vui, chị đồng ý đi cùng.

Kết quả siêu âm tuyến vú của chị cho thấy có dấu hiệu bất thường, bác sĩ tiếp tục chỉ định chụp nhũ ảnh (CT nhũ). Kết quả hình ảnh cho thấy tổn thương nghi ngờ ác tính, chị được khuyên nên sinh thiết để xác định chính xác. Lúc nhận thông tin, bệnh nhân thực sự bị sốc, vì không tin nổi mình lại mắc ung thư khi cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường.

Hình ảnh ung thư tại tuyến vú (BSCC).

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác nhận ung thư vú giai đoạn sớm. May mắn, khối u chưa di căn và có thể phẫu thuật điều trị khỏi hoàn toàn. Sau phẫu thuật, chị P hồi phục tốt và vẫn duy trì sinh hoạt, làm việc bình thường.

“Chị P là một trong số rất nhiều phụ nữ may mắn vì đi khám sớm. Nếu để muộn hơn vài tháng hay vài năm, khối u phát triển lớn, việc điều trị sẽ phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều”, bác sĩ Duy Anh nhấn mạnh.

Đừng chờ có khối u mới đi khám

Theo bác sĩ Duy Anh, ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến nhất ở nữ giới tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ chữa khỏi hoàn toàn có thể lên tới hơn 90% nếu phát hiện ở giai đoạn sớm.

“Điều đáng tiếc là nhiều phụ nữ chỉ đến khám khi đã sờ thấy khối cứng, tức là bệnh đã tiến triển. Lúc này, việc điều trị sẽ khó khăn hơn, phải kết hợp nhiều phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị”, bác sĩ Duy Anh nói.

Hiện nay, chỉ với 15–30 phút siêu âm và chụp nhũ ảnh, phụ nữ có thể phát hiện những thay đổi rất nhỏ trong mô tuyến vú. Cách tầm soát này đặc biệt quan trọng với phụ nữ từ 40 tuổi trở lên hoặc có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc ung thư vú, buồng trứng.

Ngoài việc tầm soát định kỳ, bác sĩ Duy Anh khuyến cáo chị em phụ nữ cần duy trì lối sống lành mạnh để phòng ngừa ung thư vú:

- Duy trì cân nặng hợp lý, giữ chỉ số BMI trong giới hạn bình thường.

- Ăn uống khoa học, tăng cường rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và vitamin.

- Tập thể dục đều đặn, ít nhất 30 phút mỗi ngày.

- Nuôi con bằng sữa mẹ, vì nhiều nghiên cứu cho thấy thời gian cho con bú càng lâu, nguy cơ mắc ung thư vú càng giảm.

- Khám tầm soát ung thư vú định kỳ, đặc biệt sau tuổi 40 hoặc khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở vú.

“Đừng chờ có khối u mới đi khám. Hãy tầm soát để không bao giờ phải hối tiếc”, bác sĩ Nguyễn Duy Anh nhắn gửi.