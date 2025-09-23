Đi họp phụ huynh, 2 ông bố ở cuối lớp bất ngờ thành nhân vật chính vì hành động khó đỡ: Phen này khéo bị phê bình trước cả con!

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh hai phụ huynh đi họp phụ huynh cho con nhưng lại… ngủ gật ngay giữa buổi. Trong khung cảnh giáo viên đang say sưa chia sẻ tình hình học tập, nề nếp của lớp, 2 phụ huynh ở hàng cuối lại gục đầu xuống bàn, mắt nhắm nghiền, thậm chí còn vô tình để lộ dáng ngủ khá “đáng yêu”. Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip này đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và vô số bình luận rôm rả.

Đi họp phụ huynh cho con, 2 ông bố bất ngờ... ngủ gật. (Nguồn: Nhixinhgai)

2 ông bố bất ngờ chiếm spotlight buổi họp phụ huynh (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi được lan truyền, đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu và dễ hiểu khi phụ huynh phải vừa đi làm, vừa lo cho con cái, mệt mỏi dẫn đến buồn ngủ là điều bình thường.

- Học sinh gục trong lớp thì bình thường, phụ huynh gục ở họp phụ huynh mới là cảnh hiếm có khó tìm.

- Ngủ gật cũng được, miễn đừng ngáy là thầy cô vẫn thương.

- Cẩn thận không cô giáo nhắc nhầm: Mời 2 em học sinh cuối lớp đứng lên.

- Có khi phụ huynh cũng cần bảng điểm… cà phê trước khi đi họp.

- Họp phụ huynh mà hóa họp… ngủ, clip này xứng đáng giải trí nhất tuần.

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng họp phụ huynh là dịp quan trọng để thầy cô và cha mẹ cùng nhau bàn bạc việc học của con, vì vậy phụ huynh cần giữ sự tập trung để thể hiện sự tôn trọng.

- Họp phụ huynh là dịp để thầy cô và cha mẹ trao đổi trực tiếp, nên việc giữ tập trung cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng.

- Nếu phụ huynh không chú ý, có thể bỏ lỡ nhiều thông tin quan trọng về việc học và sinh hoạt của con.

- Ai cũng có lúc mệt, nhưng đi họp phụ huynh thì nên cố gắng tỉnh táo để đồng hành cùng con tốt hơn.

- Ngủ gật nhìn thì vui, nhưng nếu xảy ra thường xuyên thì sẽ ảnh hưởng đến sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường.

Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, clip hai ông bố ngủ gật giữa buổi họp vẫn để lại nhiều cảm xúc. Nó vừa khiến người xem bật cười, vừa nhắc nhở rằng sự bận rộn và mệt mỏi là điều dễ hiểu ở các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, họp phụ huynh vẫn là dịp quan trọng để nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt của con. Để buổi họp thực sự hiệu quả, phụ huynh có thể lưu ý một số điều dưới đây:

1. Chuẩn bị tinh thần và sức khỏe trước buổi họp

Trước khi đến trường, phụ huynh nên nghỉ ngơi đầy đủ hoặc uống một cốc cà phê nhẹ để đảm bảo tỉnh táo. Khi phụ huynh mệt mỏi, không chỉ khó nghe giáo viên chia sẻ mà còn dễ bỏ lỡ những thông tin quan trọng về con.

2. Mang theo sổ tay hoặc thiết bị ghi chú

Việc ghi chép chi tiết sẽ giúp phụ huynh theo dõi tiến trình học tập, nề nếp và các yêu cầu từ giáo viên. Điều này đặc biệt hữu ích để nhắc nhở con hoặc trao đổi với giáo viên sau buổi họp.

3. Tập trung lắng nghe và tham gia trao đổi

Thay vì chỉ ngồi nghe thụ động, phụ huynh nên chủ động đặt câu hỏi hoặc phản hồi khi cần. Việc này không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn giúp con cảm thấy được đồng hành và khích lệ.

4. Tránh sử dụng điện thoại quá nhiều

Trong thời đại công nghệ, điện thoại dễ gây phân tâm. Hạn chế lướt mạng xã hội, tập trung vào nội dung buổi họp sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cho việc đồng hành cùng con.

5. Thể hiện thái độ tôn trọng và lịch sự

Khi đi họp phụ huynh cho con, cha mẹ cần giữ thái độ luôn lắng nghe, không cười đùa hay gây ồn ào trong lớp. Thái độ của phụ huynh sẽ ảnh hưởng đến sự nghiêm túc của buổi họp và hình ảnh của gia đình trong mắt giáo viên.