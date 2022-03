Đi Đà Lạt mua hộp dâu 70k về nhà mang đi rửa, cô gái mở tới đâu là “muốn ngất” tới đó vì cảm giác như bị lừa

Nhắc đến đặc sản Đà Lạt bạn nghĩ ngay đến gì? Bánh tráng nướng, lẩu gà lá e, dâu... Nhưng để lựa sao để mua được đồ ngon là điều không hề dễ dàng.

Cô gái mua dâu ở Đà Lạt và bất ngờ khi mở ra toàn dâu hỏng.

Mới đay, trên TikTok một cô gái bất ngờ chia sẻ video clip mua dâu ở Đà Lạt thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo cô gái chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mua dâu ở Đà Lạt và mình cảm thấy thất vọng vô cùng. Thực sự mình không phải là người chuyên mua cái gì đâu nên mình cũng không biết chỗ nào ngon hay dở. Trong tâm trí của mình lúc nào cũng nghĩ dâu ở Đà Lạt chỗ nào mà chẳng ngon.

Dâu khi vẫn ở trong hộp nhìn rât tươi và ngon.

Giá của một hộp dâu là 70k/kg, dâu lắc thì có giá 20k/ly. Hộp dâu mình mang về rửa, cô nói trái nào trái đó to ngon, thì nói chung là cũng to ấy to bằng ngón út của mình. Còn vấn đề hư và dập thì trái nào cũng bị. Đặc biệt là bên dưới hộp còn có phần độn ở dưới".

Hộp ddu mua về khi mở ra khiến cô gái vô cùng bất ngờ.

Nhanh chóng, video thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người cho biết cũng từng gặp tình cảnh như cô gái trên, có người còn chỉ tip cho cô gái để lần sau không mắc phải nữa.

- Sau 2 lần đem dâu thúi dâu hỏng về cho người nhà thì em mua thùng xốp rồi ngồi lựa từng trái về bị dập mấy quả chín quá.

- Mua dâu đừng mua chợ chị ơi, toàn thuốc mà còn xấu dập. Chị ghé vườn mua, tuy đắt nhưng mà chất lượng lắm.

- Mình đã bị rồi, nhiều khi thấy bán dạo thấy tội nghiệp mua nhưng toàn bị lừa. Không tiếc tiền, tiếc cho sự tử tế.

