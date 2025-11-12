Theo trang tin CNBC Mỹ, các chuyên gia y tế đều khuyến khích mọi người đi bộ thường xuyên để tăng cường sức khỏe tổng thể và phòng ngừa bệnh mạn tính. Và để tăng cường hiệu quả của việc đi bộ, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Neurology và JAMA Internal Medicine gợi ý mọi người duy trì thêm 3 điều khi thực hiện bài tập này.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tiến hành theo dõi dữ liệu sức khỏe của hơn 75.000 người trưởng thành. Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu, người tham gia không mắc bệnh tim mạch, ung thư hay sa sút trí tuệ. Người tham gia nghiên cứu được yêu cầu đeo thiết bị theo dõi ở chân trung bình hơn 16 giờ mỗi ngày.

Sau 7 năm theo dõi, kết quả cho thấy việc duy trì được tốc độ, tần suất và số bước đi bộ có thể giúp cơ thể đem đến nhiều lợi ích sức khỏe hơn.

Việc duy trì tốc độ, tần suất và số bước đi bộ mỗi ngày có thể giúp cơ thể đem đến nhiều lợi ích sức khỏe hơn. (Ảnh minh họa)

3 điều nên làm khi đi bộ

1. Duy trì tần suất đi bộ: 30 phút/ngày

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên duy trì tần suất đi bộ đều đặn khoảng 30 phút/ngày. Chia sẻ trên tờ The New York Times, chuyên gia Matthew Ahmadi, tác giả chính của nghiên cứu, cho hay: “Tất nhiên, mọi người không nhất thiết phải đi bộ kéo dài liên tục trong 30 phút. Thực tế bạn có thể chia nhỏ 30 phút đi bộ thành những quãng đi bộ với thời gian ngắn trong suốt cả ngày”.

Việc duy trì tần suất đi bộ đều đặn 30 phút mỗi ngày có thể giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và đặc biệt hữu ích trong việc giảm nguy cơ tử vong sớm.

2. Duy trì đi bộ 8.000 - 10.000 bước/ngày

Nghiên cứu chỉ ra rằng cứ mỗi 2.000 bước đi bộ mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư hoặc tử vong sớm sẽ giảm khoảng 10%, trang CNBC trích dẫn thông tin.

Đáng chú ý, nhóm đi bộ khoảng 9.800-10.000 bước mỗi ngày giảm tới 50% nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ, trong khi những người đi bộ 3.800 bước/ngày cũng giảm 25% rủi ro mắc căn bệnh này.

Duy trì đi bộ từ 8.000-10.000 bước mỗi ngày có thể ngăn ngừa nhiều bệnh tật. (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy đi bộ hơn 8.000 bước/ngày (tương đương 6,4 km) giúp ngăn ngừa tình trạng thừa cân, béo phì, giảm nguy cơ mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ, tăng huyết áp và trào ngược axit dạ dày.

Còn theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, người trưởng thành đi bộ 8.000 bước trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong trong 10 năm tiếp theo thấp hơn so với những người chỉ đi bộ 4.000 bước mỗi ngày.

3. Duy trì tốc độ đi bộ từ 80-112 bước/phút

Bên cạnh việc đảm bảo tần suất và số bước đi bộ, việc duy trì tốc độ đi bộ cũng là yếu tố quan trọng giúp tăng lợi ích. Các nhà nghiên cứu chia người tham gia thành hai nhóm gồm: nhóm đi dưới 40 bước/phút và nhóm đi trên 40 bước/phút. Kết quả cho thấy những người đi bộ nhanh hơn đã nhận được nhiều lợi ích sức khỏe hơn.

Cụ thể, các tác giả của nghiên cứu cho biết, những người đi bộ khoảng 80 bước/phút đã giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và tử vong sớm so với nhóm đi bộ với số bước ít hơn. Những người đi bộ 112 bước/phút giảm tới 38% nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ.

Duy trì tốc độ đi bộ nhanh có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và kéo dài tuổi thọ. (Ảnh minh họa)

Thực tế, nhiều nghiên cứu cũng đã công nhận lợi ích của việc đi bộ với tốc độ nhanh. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Communications Biology vào năm 2022 đã chỉ ra rằng tốc độ đi bộ nhanh có thể làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Theo đó, khi bước vào tuổi trung niên, những người duy trì được tốc độ đi bộ nhanh có thể tăng thêm 16 năm tuổi thọ.

Một nghiên cứu khác trên 475.000 người tham gia vào năm 2019 cũng chỉ ra những người đi bộ nhanh có thể sống thọ hơn 15-20 năm so với những người có tốc độ đi bộ chậm.

(Theo CNBC)