Đi ăn với đồng nghiệp, cô gái bỗng tỉnh giấc ở nơi xa lạ trong tình trạng khỏa thân, chiếc điện thoại bên cạnh hé lộ sự thật kinh khủng

Mới đây, một người đàn ông 24 tuổi, người Malaysia đã bị Tòa án Tối cao Singapore kết tội tấn công tình dục phụ nữ và hàng loạt tội danh khác, gây ra sự tổn thương tâm lý nặng nề cho nạn nhân. Được biết, nạn nhân 27 tuổi, được bảo vệ danh tính, đã phải điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần (IMH) trong ba tháng sau vụ việc kinh hoàng.

Tờ The Strait Times đưa tin, nạn nhân và bị cáo là đồng nghiệp của nhau từ tháng 11/2019. Sau một thời gian quen biết, trò chuyện với nhau, người phụ nữ đồng ý đi ăn cùng với nam đồng nghiệp sau khi tan làm vào ngày 21/6/2020.

Vào ngày hôm đó, cả hai đã hẹn nhau tại một quán rượu ở trong khu nhà của người đàn ông này. Cả hai uống rượu và trò chuyện say sưa với nhau. Tuy nhiên, một lúc sau, cô gái say rượu và bất tỉnh không hay biết gì. Lúc này, gã đồng nghiệp mới lộ bộ mặt thật của mình. Gã đã lấy điện thoại và quay 6 đoạn clip trong lúc nữ đồng nghiệp say rượu. Sau đó hắn bế cô gái về nhà của mình, đặt nạn nhân lên ghế sofa.

Gã này cởi quần nạn nhân, chụp một bức ảnh rồi gửi cho bạn mình. Tiếp theo gã bế cô vào trong phòng ngủ và tại đây nạn nhân đã bị cưỡng bức 2 lần. Sáng sớm hôm sau, gã tiếp tục xâm hại nữ đồng nghiệp một lần nữa. Người đàn ông cũng nhắn tin cho bạn mình để khoe chiến tích này.

Vào khoảng 9h30 sáng, nạn nhân tỉnh dậy và sốc nặng khi thấy mình đang trong tình trạng khỏa thân ở một nơi xa lạ. Bên cạnh là gã đồng nghiệp đang ngủ say. Người phụ nữ cũng cảm thấy bị đau ở "vùng kín" nên lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô đã gọi gã đồng nghiệp thức dậy để hỏi mọi chuyện rõ ràng, gã này thẳng thắn thừa nhận rồi còn cho cô xem điện thoại của mình, nơi chứa đựng những đoạn video và hình ảnh nhạy cảm mà gã đã quay cô.

Quá sốc và sợ hãi, người phụ nữ lập tức lấy điện thoại của người đàn ông, xóa toàn bộ hình ảnh và video rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi vụ việc xảy ra, người đàn ông kia vẫn tiếp tục nhắn tin quấy rối nạn nhân, hỏi về tung tích của cô, bất chấp việc cô yêu cầu anh ta dừng lại. Vì quá ám ảnh và sợ hãi, cô gái quyết định báo sự việc cho cảnh sát.

Theo công tố viên, nạn nhân đã phải chịu đựng những tổn thương rất nghiêm trọng. Khả năng giao tiếp và làm việc của cô bị sụt giảm đáng kể. Trong một báo cáo vào tháng 12/2021, nạn nhân cho biết cô luôn cảm thấy khó khăn khi đồng nghiệp và những người xung quanh hỏi về vụ cưỡng hiếp. Ngoài ra, cô cũng cảm thấy sợ đàn ông, không tin tưởng ai và lo lắng rằng tương lai sẽ không có ai chấp nhận được "quá khứ đen tối" của mình.

Cuối cùng, người đàn ông hiện 24 tuổi này đã bị kết án 15 năm tù và bị phạt đánh 20 lần bằng gậy. Bản án này đã phần nào đòi lại được công lý cho nạn nhân.

