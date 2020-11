Đi ăn quên ví đành nhờ bạn trai thanh toán giúp liền bị anh mắng lươn lẹo, cô gái đáp trả nhẹ nhàng nhưng vẫn đanh hơn thép khiến anh “đơ người”

Sát ngày cưới hỏi mới nhận ra bản chất thật của người mình yêu, hẳn cô gái nào cũng sẽ hoang mang, thất vọng tột độ. Giống như cô gái trẻ trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đấy, nhờ một bữa ăn mà nhìn thấu chàng trai mình định chọn làm chồng quá chặt chẽ, tính toán. Đặc biết quyết định cô đưa ran gay sau đó mới thật sự bất ngờ.

Câu chuyện của cô gái như sau: "Em với bạn trai yêu nhau tính tới nay cũng được gần 1 năm 10 tháng. Lúc trước bạn trai em làm việc trong miền Nam, mới chuyển ra Bắc được 3 tháng. Công việc 2 đứa ổn định rồi bố mẹ hai bên lại tác thành nên bọn em tính cuối tháng 11 âm này sẽ tổ chức cưới hỏi.

Bài chia sẻ của cô gái đang thu hút sự chú ý của nhiều người

Thật ra tuy em với anh ấy hẹn hò bằng đó thời gian nhưng vì yêu xa nên cũng chẳng được ở cạnh nhau là mấy, chủ yếu nhắn tin, gọi điện. Thi thoảng anh ra Bắc chơi vài ngày cũng là vừa kết hợp công việc vừa đưa bạn gái đi chơi. Thời gian tiếp xúc không quá nhiều song anh luôn thể hiện cho em thấy anh là người chỉn chu, chững chạc.

Có điều khi anh ra Bắc rồi, hai đứa ở cạnh nhau nhiều hơn, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị lo cho hôn sự, em lại cảm thấy bạn trai mình có vẻ khá chặt chẽ, tính toán. Chẳng hạn các khoản mua sắm cho đám cưới như nhẫn, thiệp mời, album anh nói thẳng cưa đôi, em góp 1 nửa với anh vì đám cưới là chung, mỗi bên đều phải gánh 1 phần trách nhiệm.

Ban đầu nghe anh nói thế, em cũng hơi hẫng thôi nhưng đâu cũng là đám cưới của mình nên chẳng so đo.

Chiều qua, bạn thân cùng phòng với em chuẩn bị có chuyến đi xa mấy tháng, em mời bạn ấy đi ăn 1 bữa chia tay. Tiện bạn trai tới chơi, em rủ anh đi cùng luôn. Lúc ăn uống xong mở túi mới ngớ người phát hiện để quên ví ở nhà, cả tiền mặt, thẻ ATM đều không mang theo. Chẳng còn cách nào em đành nhờ anh ra thanh toán hộ. Anh ấy vui vẻ nhận lời, rủ em ra quầy thu ngân cùng. Vậy nhưng ra tới chỗ thanh toán, anh cứ cằn nhằn nói em là lừa đảo, rủ ăn đi anh để bắt anh trả tiền. Trước mặt nhân viên quán, bạn trai em nói không nể gì người yêu. Dù em đã cố nhẫn nhịn giải thích, cũng nói rõ chỉ là nhờ anh trả giúp, lúc về em sẽ trả. Vậy mà anh vẫn tiếp tục nói em lươn lẹo.

Thật sự thái độ của anh khi ấy khiến em thất vọng tột độ, cảm giác anh nhỏ nhen, hẹp hòi kinh khủng. Không thể nhịn nổi, em quay lại bàn muối mặt nhờ bạn ra tính tiền hộ rồi tuyên bố thẳng với bạn trai: 'Đây là bữa cuối cùng tôi ngồi ăn cùng anh, gọi là bữa cơm chia tay cũng được. Bởi đời này tôi không dại gì đi lấy hạng người hẹp hòi như anh. Từ nay đừng bao giờ liên lạc với tôi'.

Nói rồi em kéo bạn về. Nghĩ vừa ngượng với bạn vừa nản với người yêu. Có điều tuy chán thật nhưng em nghĩ mình vẫn còn may mắn chán khi phát hiện ra bộ mặt thật của anh ta lúc chưa cưới. Chứ để tới khi ván đã đóng thuyền rồi lúc ấy mới khổ. Vậy nên chia tay hắn ta, em không nuối tiếc. Có tiếc thì em chỉ tiếc gần 2 năm qua tốn thời gian, tình cảm yêu người không xứng vậy thôi".

Ảnh minh họa

Đọc xong câu chuyện, hầu như mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm với lối hành xử kém phần ga lăng, lịch thiệp của chàng trai. Bởi vậy người bạn gái của anh phản ứng gay gắt, quyết định chia tay là điều dễ hiểu. Mặc dù trong tình yêu, vấn đề tài chính kinh tế là nhạy cảm cần minh bạch rõ ràng nhưng cũng không nên tính toán, hẹp hòi tới quá thể như anh chàng này.

Hơn nữa với một người có tính cách so đo, tính toán như anh khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân khó có thể mang lại sự tôn trọng cho bạn đời. Do đó không ít người tán thành ủng hộ với quyết định chia tay của cô gái. Hi vọng sau chuyện này, anh chàng sẽ biết nhìn nhận lại bản thân để có cách ứng xử tinh tế, phóng khoáng hơn trong cuộc sống, tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc như trên.