Quán Lẩu gà lá é Đà Lạt ở Hà Nội vừa được review khen đã có thực khách tới chê: Khách kêu "lèo tèo", không đầy đặn như review, chủ quán thanh minh nhưng không được đồng tình?

Lẩu gà lá é là một trong những món được dân tình cho vào danh sách "must try" (nhất định phải thử) khi tới Đà Lạt. Và không ít người rời thành phố ngàn hoa rồi vẫn ngẩn ngơ, nhung nhớ cái hương vị ngọt, thơm của lẩu gà lá é.

May mắn, mới đây dân tình lại kháo nhau một địa chỉ có món ăn đặc trưng Đà Lạt này ngay giữa lòng thủ đô. Và đương nhiên, nhân lúc gió về, trời lạnh, không ít người đã đi "thẩm" ngay! Nhưng chất lượng và dịch vụ của quán lẩu gà lá é Đà Lạt tại Hà Nội vẫn đang khiến mọi người tranh cãi không ngớt trong một số hội nhóm chuyên review đồ ăn.

Mở bát là một bài khen lẩu gà lá é nức nở

Bài chia sẻ của tài khoản Facebook có tên Đ.M.T có thể coi là màn mở bát, khiến mọi người nức nở đi ăn thử lẩu gà lá é tại số xx, N.H.H, Hà Nội.

Cụ thể, theo khách này chia sẻ thì quán ở Hà Nội đã mua thương hiệu lẩu gà lá é Tao Ngộ chính gốc (?). Về giá cả thì 1 nồi nhỏ 290k có sẵn gà, măng; gà chiên mắm nửa con giá 175k. Hương vị cá nhân khách đánh giá đậm hơn so với chỗ từng ăn ở Đà Lạt, cũng bớt độ ngọt cho phù hợp khẩu vị người miền Bắc. Lá é có độ the nhẹ, gà chiên mắm không bị khô, đáng thử.

Bài đăng này đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Trong số hơn 600 bình luận thì đa phần dân tình tag bạn bè, người thân vào rủ nhau đi ăn, không nhiều người đã từng tới quán.

Nhưng vừa nghe theo review đi thử thì khách đã phàn nàn về chất lượng và dịch vụ

Cụ thể thì chỉ 5 tiếng sau khi bài khen xuất hiện, một thành viên khác có tên L.T.A đã viết bài review chân thật về trải nghiệm của mình.

"Góc không ưng - Lẩu gà lá é - Số xx, N.H.H, Hà Nội.

Nồi lẩu 290k ta nói chứ, thà nó cao giá lên chút rồi đầy đặn cũng được, đây thật sự không thấy gì ạ. Mình cảm nhận đây là lẩu gà ớt hiểm, chứ không phải lẩu gà lá é. Măng thái miếng to lắm. Ăn miếng măng sái quai hàm. Nước lẩu ở mức độ trung bình, hơi bị ngọt. Gia vị chấm, thật sự không phải gia vị chấm lẩu gà lá é như trong Đà Lạt mình đã ăn.

Gọi đồ từ lúc đầu: có gà chiên mắm. Ăn chán chê xong cũng không thấy gà chiên mắm đâu, gọi bún từ đầu, xong cũng báo hết. Cảm nhận phục vụ quá tệ, dù gọi đồ cũng như không.

Tổng thiệt hại: 490k/ 3 đứa. Ăn xong phải đi ăn ngay tăng ốc để lấp cái bụng ăn như chưa ăn gì. Sẽ không quay lại. Đây là review trên kiến cá nhân của mình ạ" - chàng trai này chia sẻ.

Ngon hay không ngon có thể tùy theo cảm nhận mỗi người, nhưng việc đồ ít, gọi mà đồ không ra mãi sau quán báo hết thì khách khó lòng có trải nghiệm tốt đẹp được. Bởi vậy, L.T.A sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi vẫn chẳng có gì để ăn. Bỏ 490k cho 3 người ăn sau cùng lại phải kéo nhau ra quán ốc khác, gọi la liệt đồ để lấp đầy cái bụng "ăn mà như chưa ăn gì".

Đĩa đồ ăn khá vơi, măng

Ngoài ra, L.T.A cũng không mấy hài lòng về đồ ăn của quán như măng thái miếng to, nước lẩu hơi bị ngọt, gia vị chấm cũng không được đánh giá cao.

Gia vị chấm chỉ gồm muối và ớt xanh.

Kết thúc bữa ăn lẩu gà lá é, L.T.A và hội bạn phải đi ăn ốc cho no.

Bài đăng này của L.T.A cũng thu hút nhiều lượt bình luận. Đáng chú ý, cũng một số khách gặp trường hợp tương tự như vị khách này, ăn không đủ no, gọi đồ thêm cũng... không có để mà gọi.

"Đi ăn lẩu gà nhưng gọi thêm gà không có. Bảo cho thêm nồi lẩu nữa cũng được kêu không có, vì lý do gì nhân viên cũng không nói. Hình như phải nhường cho bàn khác. Ăn xong vẫn phải tìm món khác để ăn tiếp, lợ hết cả mồm" - tài khoản Facebook L.H.A chia sẻ.

Có người thì khen về chất lượng của quán lẩu gà lá é, tuy nhiên, không phủ nhận rằng đồ quá ít: "Ăn cũng ổn mà mỗi tội giá ý thì gà lèo tèo quá. Nhưng bát gia vị của em khác chủ thớt. Măng thì công nhận ăn sái cả hàm thật".

"Tới sau phải lau nước mắt" - có lẽ đúng với trường hợp của thanh niên H.T.K. Đợi mòn mỏi 1 tiếng mới được ăn nhưng nước lẩu không có nấm, nhầm size nồi lẩu và cuối cùng là mất thêm 20k gửi xe. "Không đọc được sớm đỡ mất công đi ăn. 8h kém đến đây đợi 1 tiếng mới được ăn xong còn ra nhầm size trong khi cũng chẳng đông lắm. Đồ ăn quá bình thường, dịch vụ chán, lúc về còn bị thu tiền gửi xe 20k. À, nồi lẩu của mình còn trong veo, không có nấm như trong hình cơ, chắc quên cho vào. Mình là người trong ảnh có cái chú dắt xe luôn" - H.T.K chia sẻ.

Bên cạnh đó, cũng có thành viên cho rằng do bài review mới nên mọi người ồ ạt tới ăn, dẫn tới quá tải: "Mình thì thấy vị ăn ngon, ổn, hợp dân miền Bắc mình! Có thể do bạn đi ăn khi đông quá nên thế chứ mình đã ăn ở đây 3-4 lần từ ngày mở và vẫn muốn quay lại! Quán đông khách quá nên thông cảm! Nếu phục vụ quên mình nhắc được mà. Mình đi ăn lần nào cũng ok, cả về đồ ăn lẫn nhân viên phục vụ."

Vì số lượng thành viên trong hội đi ăn quán lẩu gà lá é này chưa quá nhiều, nhưng một số khách đã trải nghiệm thì có thể đánh giá chung về quán: Nước lẩu có khen có chê, đồ ăn ít so với giá, ăn xong thường là không no.

Chủ quán giải thích nhưng không được nhiều sự đồng tình?

Ở dưới bài đăng của thành viên L.T.A, một người tự xưng là chủ quán cũng đã vào giải thích sự việc thiếu đồ, đồ ít so với giá.

"Chào chủ top! Mình là chủ quán lẩu gà lá é T.N - xx N.H.H. Mình có vài lời muốn chia sẻ với mọi người vì đã có những trải nghiệm không tốt bên mình ngày hôm nay!

- Điều đầu tiên, mình cảm ơn những ý kiến khen chê của mọi người. Làm dịch vụ thì không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều của khách hàng. Cũng rất may mắn vì có bài khen chiều nay của 1 bạn khiến cho quán mình tối nay đông quá tải và 100% khách hàng đến bên mình đều không đặt bàn trước nên bên mình bị mất chủ động trong khâu chuẩn bị nguyên liệu nên xảy ra tình trạng thiếu đồ của khách đã order trước.

- Điều thứ 2, bên mình sử dụng 100% gà sống nuôi nhốt thịt trong ngày, không mua gà thịt sẵn ngoài chợ, không nấu sẵn, khách order bếp bên mình mới cho làm để đảm bảo đồ ăn bên mình tươi nhất có thể. Nên xảy ra tình trạng khách dồn vào cùng 1 lúc thì đồ ăn ra sẽ hơi lâu, rất mong mọi người thông cảm vì sự cố ko đáng tiếc này.

- Nhà mình không sử dụng mỳ chính, bản thân mình là đứa dị ứng mì chính cực kỳ kinh khủng nên mình không dùng 1 chút mỳ chính nào nên không hề có tình trạng say mỳ chính như 1 số khách hàng phản hồi. Mình lấy danh dự mình ra để đảm bảo!

- Về việc mọi người thấy gà bên mình ít, thì mình xin chia sẻ 1 chút. Do sơ xuất hôm nay bên mình không đủ số lượng nồi nhỏ để phục vụ, nên với xuất lẩu gà nhỏ bên mình có sử dụng nồi to để đựng phục vụ cho kịp không để khách hàng phải chờ quá lâu. 1 nồi nhỏ là nửa con, 1 nồi to là 1 con. Gà có định mức rồi nên không thể thêm hay bớt được ạ. Chỉ là khách quan mà nói, xuất lẩu nhỏ để vào nồi đựng to sẽ cho cảm giác là rất lèo tèo. Nên mình cũng mong mọi người thông cảm cho tất cả những sơ xuất và những trải nghiệp không tốt ngày hôm nay tại quán mình!

- Clip mình quay là lúc 20 giờ 27 phút số bàn lên tổng là 20 bàn. Tổng số khách là gần 120 người. Số gà sử dụng lên gần 50 con. Nên mình muốn chia sẻ 1 chút ít những gì mà mình đã và đang làm. Rất mong mọi người thông cảm vì những trải nghiệm không đáng có bên mình ngày hôm nay.

- Về nhân viên bên mình sẽ họp lại để rút kinh nghiệm về việc trả lời khách 1 cách rõ ràng và thỏa đáng!

- Một lần nữa mình chân thành xin lỗi về những trải nghiệm không tốt của mọi người ngày hôm nay. Và cảm ơn những góp ý khen chê của tất cả mọi người để tiếp thu, rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ bên mình ạ!

Chia sẻ từ chủ quán được một số đánh giá là có thiện chí, nhiệt tình. Tuy nhiên, L.T.A và không ít người khác đã từng thử vẫn vào phản bác, ví dụ như quán không đông vào thời điểm họ ăn, cách pha nước chấm có vấn đề, đồ lèo tèo so với giá...



Hiện tại, chất lượng của quán lẩu gà lá é Tao Ngộ ở Hà Nội vẫn đang thu hút sự quan tâm từ phía dân mạng.