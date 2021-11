Đều là đỉnh cao visual nhưng Irene, Jennie... nhận cái kết trái ngược "đắng lòng" khi để tóc ngắn

Kiểu tóc có ảnh hưởng vô cùng quan trọng, giúp định hình gương mặt thêm phần sắc sảo và thu hút hơn. Tuy nhiên, có nhiều sao nữ Hàn, dù debut đã lâu nhưng lại chưa 1 lần dám xuống tay, cắt tóc ngắn. Điều này đã khiến nhiều fan tiếc nuối và thử chỉnh sửa ảnh của họ với kiểu tóc mới. Qua hình ảnh chỉnh sửa của fan, có nàng vẫn giữ vững danh đỉnh cao visual, có nàng lại hơi lép vế với tóc ngắn.



1. Irene

Vốn là đỉnh cao visual được bao người yêu thích, Irene vẫn giữ vững đẳng cấp nhan sắc khi thử sức với tóc ngắn. Với đường nét thanh tú, ngọt ngào, kiểu tóc ngắn lại càng giúp cô trông trẻ trung, xinh xắn hơn đáng kể, thậm chí còn hack tuổi ấn tượng hơn cả khi để tóc dài quen thuộc.

Hình ảnh chỉnh sửa của fan cũng cho thấy, Irene có thể biến hóa đa dạng với tóc ngắn. Dù là theo style trong trẻo, dễ thương hay cá tính, cool ngầu cũng đều hợp cả.

2. Jennie

Được nhiều người yêu thích với nhan sắc vừa ngọt ngào vừa cá tính, khả năng biến hóa đa dạng, vậy nhưng Jennie có phần không hợp với tóc ngắn.

Qua hình ảnh chỉnh sửa của fan, có thể thấy Jennie vẫn xinh và thu hút tuy nhiên mái tóc ngắn khiến cô trông dừ hơn khá nhiều. Ngoài ra, vì Jennie vốn có gương mặt tròn, phần má bánh bao phúng phính nên tóc ngắn càng khiến gương mặt của cô trông to tròn hơn.

3. Rosé

Nhan sắc thay đổi đáng kể so với khi mới debut, Rosé cũng từng thử sức với nhiều tạo hình, kiểu tóc khác biệt, nhưng tuyệt nhiên cô chưa từng thử sức với tóc ngắn. Nhìn hình ảnh do fan chỉnh sửa thì chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào lý do. Đó là bởi, tóc ngắn tuy trẻ trung, cá tính nhưng lại có phần hơi ngổ ngáo, không thực sự phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ nhẹ nhàng mà Rosé hướng đến bấy lâu nay.

4. Tzuyu

Cũng là một trong những visual đình đám Kbiz nhưng Tzuyu cũng chưa 1 lần thử sức với tóc ngắn. Giống như Rosé, kiểu tóc ngắn sẽ khiến gương mặt của Tzuyu có phần sắc sảo, hiện đại và không hợp với nét ngọt ngào, bẽn lẽn mà cô hướng đến.

5. Dahyun

Không phải Tzuyu, một thành viên khác trong Twice lại cực hợp với tóc ngắn, đó là Dahyun. Vốn có ưu điểm là nụ cười tươi tắn, mái tóc ngắn càng khiến gương mặt của cô thêm sáng bừng, visual cũng ấn tượng hơn đáng kể.

6. Karina

Tân binh mới ra mắt nhà SM - Karina được nhiều ví von sở hữu nét đẹp siêu thực như nhân vật đồ họa. Gương mặt của cô vừa nhỏ nhắn lại vừa có đường nét sắc sảo, mũi cao, mắt to, môi nhỏ vậy nên dù để tóc nào cũng hợp cả. Thậm chí mái tóc ngắn càng giúp gương mặt của Karina thêm phần sắc nét, hệt như mỹ nhân đồ họa thật sự.