Detox cơ thể bằng hoa quả sấy khô: Cẩn thận gặp họa sức khỏe vì những loại hàng không rõ nguồn gốc

Detox cơ thể bằng hoa quả sấy khô làm mưa làm gió trên mạng xã hội

Làm đẹp là nhu cầu không thể thiếu của chị em phụ nữ nói chung. Chỉ cần nói tới da đẹp, dáng xinh mà không mất nhiều tiền bạc, công sức, thử hỏi, là phụ nữ ai mà lại không thích? Chính vì thế, detox trở thành cụm từ được đông đảo chị em mê mẩn.

Cứ nghĩ mà xem, chỉ cần uống một cốc nước detox làm từ những loại rau củ quả tùy chọn, sau một thời gian, dáng thêm thon thả, nuột nà, làn da thì căng bóng. Thế là chúng ta tự nhiên xinh trẻ ra đến cả chục tuổi, ai mà không thích? Trong vô vàn những cách detox, detox cơ thể bằng hoa quả sấy khô cũng được không ít chị em "để mắt".

Nếu bạn chăm chỉ tìm hiểu những cách làm đẹp tự nhiên, detox bằng hoa quả sấy khô hẳn không còn là cái gì quá đỗi mới mẻ. Lượn một vòng trên facebook, những trang bán hàng online, không thiếu những tài khoản bán hàng online bán thứ trà làm từ hoa quả sấy khô giúp giữ dáng, đẹp da.

Để làm những túi trà này rất đơn giản, người bán sẽ săn lùng những loại quả có công dụng giảm cân, làm đẹp da như dưa chuột, chanh, cam, bưởi, thanh long... sau đó đem về thái nhỏ, sấy khô, đóng gói trong những chiếc túi nilon nho nhỏ. Được biết, mỗi túi này là đủ cho một lần hãm nước để uống. Cách làm đơn giản như pha trà, bạn chỉ cần cầm mỗi túi nhỏ chứa hoa quả sấy khô, đổ vào cốc rồi cho nước nóng hãm. Sau vài phút là có ngay ly trà thanh lọc cơ thể.

Detox cơ thể bằng hoa quả sấy khô nghe qua chỉ có vậy. Tuy nhiên, bạn có bao giờ thử tìm hiểu, liệu đã có người nào dùng mà bị làm sao, hay có lưu ý gì khi dùng hoa quả sấy khô để detox? Hay bạn cứ thản nhiên dùng những gói trà không có nguồn gốc, xuất xứ kia?

Detox cơ thể bằng hoa quả sấy khô không rõ nguồn gốc: Cẩn thận tiền mất tật mang

Mặc dù được quảng cáo rầm rộ trên facebook với những tác dụng như thanh lọc cơ thể, làm đẹp da, đốt mỡ, giảm cân… khiến chị em vô cùng thích thú nhưng những gói hoa quả sấy dường như còn rất mập mờ về độ an toàn. Đây là những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hầu hết các cơ sở sao bán đều là những tài khoản kinh doanh online, không có tên tuổi hay bất cứ thông tin nào chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

Điều này cảnh báo người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng, nhất là khi trong thực tế có ghi nhận nhiều trường hợp gặp họa do detox cơ thể bằng hoa quả sấy khô. Khoảng một năm trước, trang QQ của Trung Quốc từng đưa tin một cô gái 28 tuổi tại đất nước này bị xơ gan do sử dụng hoa quả sấy khô để giảm cân. Cũng khoảng thời gian đó, tại Việt Nam, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng từng tiếp nhận trường hợp cô gái 19 tuổi ở Hà Nam trong tình trạng nguy kịch do uống trà hoa quả sấy để thanh lọc cơ thể, giảm cân.

Những bằng chứng ấy là lý do để bất cứ ai có ý định sử dụng hoa quả sấy khô để thải độc cơ thể, giảm cân, làm đẹp da... cũng cần hết sức lưu ý. ThS.BS Dzoãn Thị Tường Vi (Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198) nhận định, muốn biết tác dụng của detox cơ thể bằng cách sử dụng hoa quả sấy khô đến đâu thì phải có đánh giá nghiên cứu khoa học, phân tích cụ thể chứ không thể vì trào lưu mà làm theo. Thậm chí chuyên gia này còn nhấn mạnh, với những trào lưu chưa được giới khoa học khẳng định, công nhận thì cần phải hết sức cẩn thận. Chuyên gia cũng chỉ ra trường hợp nữ sinh 18 tuổi tử vong vì nhịn ăn 10 ngày để tiến hành detox giảm cân tại Bệnh viện Thanh Nhàn nhiều năm trước như một bằng chứng sống khuyến cáo tất cả mọi người.

Theo chuyên gia, cách detox cơ thể hiệu quả nhất, an toàn nhất, có thể thực hiện về lâu dài nhất vẫn là duy trì thói quen ăn chay đều đặn mỗi tuần một lần. Trong ngày, chị em nên tăng cường ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, uống nhiều nước lọc.

Chuyên gia khuyên cần đảm bảo hoa quả sấy khô cần được làm từ nguồn nguyên liệu đảm bảo tươi sạch, cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản.

Nếu muốn sử dụng hoa quả sấy khô để detox cơ thể, chị em cũng có thể áp dụng nếu thấy hiệu quả. Tuy nhiên cần đảm bảo hoa quả sấy khô cần được làm từ nguồn nguyên liệu đảm bảo tươi sạch, cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản. Tốt nhất nên tự làm tại nhà để tránh nguy cơ mua phải hàng kém chất lượng, hàng có sử dụng phụ gia, hóa chất... giúp giảm cân nhanh nhưng vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe.